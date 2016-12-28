Kadınların kalbi daha hassas! Taşikardi en çok kadınlarda görülüyor

Sağlıklı bir kalbin dakikadaki kalp atış sayısı 50-100 arası olup, bu rakam günün saatine ve vücudun o anki ihtiyaçlarına göre değişebiliyor. Örneğin uykudayken bu rakam, 40’lara kadar inebiliyor. Ancak istirahat halindeyken 90’ın üzerine çıkan kalp atış sayısının bir taşikardi varlığına işaret olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen “Taşikardilerin çoğu basit düzeydedir ve hayati bir tehlike yaratmazlar. Ancak altta yatan bir kalp hastalığının olduğu aritmi tarzındaki taşikardiler için dikkatli olmakta fayda var” diyor.

Gün içinde yaşadığımız kalp çarpıntılarının, aslında en yalın tabiriyle kalp atışının hızlanması olduğunu belirten Prof. Dr. Ökmen “Spor yaparken, yürürken, merdiven çıkarken, herhangi bir heyecan yaşarken, hatta âşık olurken kalp atış hızımız doğal olarak hızlanabiliyor. Ancak normalin üstünde bir hızlanma söz konusu ise ve istirahat halindeyken dahi, yani ortada görünür bir sebep yokken kalp atış hızı yükselme eğilimindeyse taşikardiye dikkat etmek gerekiyor.

Aritmi dediğimiz, ritim bozuklukları şeklinde ilerleyen taşikardiler ise spor, yürüyüş, koşu, çay ya da kahve içimi gibi geçici sebeplerin dışında bireysel yatkınlıklarla ilgili olabiliyor. Kalbin ritmini düzenleyen organik pil, bazı insanlarda aktiftir ve daha çabuk reaksiyon gösterebilir. Yani ortada bir sebep yokken nabız fazla atıyorsa bunun organik bir kaynağı olabiliyor. Kalp yetmezlikleri, kalp kapakçıklarındaki bozukluklar ya da kalbin elektrik sistemi ile ilgili durumları bunlar arasında yer alıyor. Taşikardilerin çoğu masumken, özellikle kadınlarda taşikardiye daha sık rastlanıyor” dedi.

Kadınların kalbi daha hassas

Taşikardinin en çok kadınlarda görülmesinin sebebinin anemi ve tiroit sorunlarının kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Ökmen “Kansızlık sorunu ve tiroit bezinin hızlı çalışması, kalbin daha çok çalışmasını gerektiren sorunlar olduğu için, adeta taşikardiyi çağırıyor” açıklamasında bulundu.

Sigara, çay ve stres taşikardiye neden olabilir

Taşikardilerin çoğunun basit düzeyde olduğunu ve hayati bir tehlike yaratmadığının altını çizen Prof. Dr. Ökmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Altta yatan bir kalp hastalığı olmadığı sürece aritmi tarzındaki taşikardiler de hayati risk taşımaz, çoğu masumdur. Bu tip taşikardiler bazen hiç ilaç vermeden, sadece düzenli takip ve kontrollerle bazen de basit ritim düzenleyici ilaçlarla tedavi edilebilir.

Eğer taşikardinin sebepleri kalp dışında, yaşam tarzıyla ilgiliyse (sigara kullanımı, çay-kahve tüketimi, stresli ortamlar, egzersiz), bunların ortadan kaldırılması da tedavi için son derece önemli. Kalp krizileri sonrası ya da kalp yetmezliği gibi kalbin yapısal problemlerinden kaynaklanan aritmiler ise tedavi edilmesi gereken önemli aritmlierdir.”

Taşikardi teşhisinde “ritim holteri” cihazı kullanılıyor

Hasta muayenesinde aritmi ya da taşikardiden şüphelenildiğinde “ritim holteri” adlı bir kayıt cihazı kullanılarak kesin tanının konabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Ökmen “Bu cihaz bir cep telefonu büyüklüğünde olup hastanın üzerine takılıyor ve gün boyunca hastanın kalp atışlarını ölçüp kaydediyor. Elde edilen rakamlar eğer ortalama kalp atış hızının üstündeyse taşikardi teşhisi konabiliyor. Ancak basit sebeplerle açıklanamayan bir taşikardi varsa, bu kez daha ileri tetkiklere ihtiyaç duyulabiliyor.

Bu noktada da ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonuna bakılarak, olası bir kalp hastalığı olup olmadığının incelenmesi gerekiyor. Aritmi tarzında bir taşikardi tespit edildiğinde, multidisipliner bir bakışla, kardiyolojinin bir alt disiplini olan elektrofizyoloji de devreye giriyor. Elektrofizyologların da hedefi, anjiyo yapar gibi kalbin içine girerek aritminin kaynağını bulup, sorunu ortadan kaldırmak” dedi.

KALP İÇİN SAĞLIKLI ÖNERİ

Herhangi bir kalp sorununuz olmasa da yaşa göre egzersizler tercih edilmeli. Örneğin zorlamadan yapılacak yürüyüş, bisiklete binme ve yüzme en ideal hafif egzersizler kategorisinde olup her yaş için uygun. Böylece hem kalp damar sağlığınızı korur hem de nabzınızı daha iyi kontrol altında tutarak kondisyon dengelemiş olur. Bilinen bir kalp hastalığı olanlar hastalığın ciddiyetine göre hekimleri uygun egzersiz düzeyini belirlemeli.

Taşikardinin sık rastlanan sebeplerinden biri de kondisyonsuz olmak, yani düzenli egzersiz yapmamak. 30-40 dakika, terletmeyen, zorlamayan egzersizler, kondisyonunuzu dengeleyerek taşikardinin de daha iyi kontrol edilmesini sağlar.

MİNİ BİLGİ

Kalp atış hızınız genellikle normalin üstündeyse (çarpıntınız varsa) gecikmeden bir kardiyoloji uzmanına görünün ve aşağıdaki içeceklerden mümkün olduğunca uzak durun: