Kalıcı makyaj, kanser hastalarına moral oluyor, kemoterapiyle dökülen yenileniyor!

Kanser hastaları, hastalıklarının yanı sıra fiziksel görüntüleriyle ilgili de endişeler yaşıyorlar. Tedavinin ana bölümünü oluşturan kemoterapi saçları, kaşları ve kirpikleri uzun süreliğine ortadan kaldırıyor. Hastaların görünüşlerindeki bu farklılık, psikolojik olarak da büyük bir dezavantaja yol açıyor. Kanserle savaşan kadınların dış görünüşlerine gösterdikleri özen ile yaşam sevinçlerini kaybetmediklerini anlatan Güzellik Uzmanı Serpil Babacan, kaşlara dövme, kirpiklere kalıcı makyaj uygulayarak dökülmelerin gizlenebileceğini, bu uygulamaların hastaların moral ve motivasyonuna katkı sağlayacağını belirtiyor. Medikal Akademi Ankara Temsilcisi Hatice PALA KAYA’ya kalıcı makyaj hakkında bilgi veren Serpil Babacan, “Kalıcı makyaj; mikro pigment uygulaması demektir yani yaptığımız işlem steril ve tek kullanımlık iğne yardımı ile bitkisel boyaları derinin altına yerleştirme işlemidir” dedi.

“Çoğu kanser hastasına bizi doktorlar öneriyor”

Kanser hastalarında tedavi süreci tamamladıktan sonra bu uygulamaların yapılabileceğini vurgulayan Babacan, “Biz burada aslında doktorlarla da işbirliği içindeyiz. Çoğu kanser hastasına bizi doktorlar öneriyor. Hastalarına dökülen kaşları ve kirpikleri için bu imkanları kullanmalarını tavsiye ediyorlar. Çünkü biz kanser hastalığının moral kısmındayız. Aynaya baktıklarında motive olmaları için varız. Ve sanıyorum başarıyoruz da” diyor.

Uygulamanın cilde yan etkisi yok

Uzman ellerde, sertifikalı ve onaylı ürünlerle yapıldığı sürece uygulamanın sağlık açısından herhangi bir sakıncası olmadığını da anlatan Serpil Babacan, tamamen bitkisel ürünler kullanıldığını, kalıcı makyaj veya eyelinerın cilde hiçbir yan etkisi olmadığını, herhangi bir iz bırakmadığını kaydetti.

En önemli unsur kullanılan ‘iğne’

İşlemin sorun yaratmaması için uygulayan kişilerin bu işin uzmanı olması gerektiğini vurgulayan Serpil Babacan, hastalardan bu tür uygulamaları yaptırırken çok titiz davranmalarını, hijyen ve profesyonelliğe dikkat etmelerini istedi. Dikkat edilecek en önemli noktanın ise kullanılan iğneler olduğuna işaret eden Babacan şunları söyledi:

“Biz müşterilerimize tek kullanımlık iğneler kullanıyoruz. Hatta akıllarda hiçbir soru işareti bırakmamak için onların yanında iğneyi açıyoruz. Sadece kanser hastaları için değil normal müşteriler için de aynı sistemi uyguluyoruz. Çünkü kan yoluyla bulaşan hastalıklar var, enfeksiyon riski olabilir. Bu nedenle malzemenin steril ve tek kullanımlık olması gerekiyor. Her müşterinin hijyeninden biz sorumluyuz.”

Kanser hastaları kalıcı kaş makyajı ve eyeliner uygulaması istiyorlar

Kalıcı kaş makyajını günümüzde kadınların, erkeklerin hatta kanser hastalarının tercih ettiğini söyleyen Babacan, “Kaşları seyrek olan, yanan, çocukluktan veya bir kaza sonucu kaş yapısında izi olanlar ve kanser tedavisi geçirmiş olanlar tercih ediyor. Özellikle kanser hastaları kemoterapi sonrası bizlere geldiklerinde kalıcı kaş makyajı ve eyeliner uygulaması istiyorlar. Sonuçta kaş ve kirpikte hiç kıl olmuyor ve gözler kayboluyor” dedi.

Uygulama sonrası dikkat edilecek noktalar…

İşlem yapıldıktan sonra dikkat edilecek noktalarla ilgili de açıklama yapan Serpil Babacan şunları söyledi: “Bireyi steril bir süreç bekliyor. Uygulama sonrası bir hafta boyunca kalıcı makyaj yapılan bölge nemli tutulmalı. Kaşlara; vazelin, gözlere; teramisin günde 3 kere sürülmeli ayrıca üç gün su değmemeli, bir ay sonra da kontrole gidilmelidir.”

Kanser hastalarına ücret indirimi

Kalıcı makyaj uygulamaları için kanser hastası kadınlara ücret kolaylığı sağladıklarını söyleyen Serpil Babacan, “Ekonomik durumu iyi olmayanlara ise ücret talep etmemiz söz konusu bile değil. Kanser, her an hepimizin başına gelebilecek bir hastalık. Bu yüzden bu konuda hassasız ve onlara bu süreçte destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.