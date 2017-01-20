Kalp yetmezliği için yeni tedavi

Kalp yetmezliği çeken hastalar için iyi haber. Bilim insanları, kalbin etrafına yerleştirilen ve atmasına yardımcı olan, kişiye özel ayarlanabilen esnek robot geliştirdi.

Sonuçları “Science Translational Medicine” internet sitesinde yayımlanan çalışmada, Harvard Üniversitesi ve Boston Çocuk Hastanesinden araştırmacılar, kalp yetmezliği çeken kişiler için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi.

Çalışmada, yumuşak robotik kılıfın, kalp atışıyla eş zamanlı bükülerek ve kalbe baskı yaparak kalp yetmezliği nedeniyle zayıflamış kardiyovasküler işlevleri artırdığı belirtildi.

Çalışma ekibinden Ellen T. Roche, “Bu araştırmayla geliştirilen yumuşak robotlar, klinik ihtiyaçlara uygulanabilir, kalp hastalığı yükünü potansiyel olarak azaltabilir ve hastaların yaşam kalitesini artırabilir” dedi.

HASTANIN DURUMUNA GÖRE AYARLANABİLİYOR

Cihazdaki kolun, her hasta için özelleştirilebilir olduğunu söyleyen Roche, örneğin bir hastanın kalbinin sol tarafının daha zayıf olması durumunda, uyarıcıların (aktüatörlerin) bu yönde daha fazla yardım sağlamak üzere ayarlanabildiğini ve uyarıcıların basıncının, hastanın durumu değişiklik gösterdikçe zamanla arttırılabilir veya azaltılabilir olduğunu ifade etti.

Yumuşak robotik kol, kalp işlevine yardımcı olan mevcut cihazların aksine doğrudan kanla temas etmiyor. Bu, pıhtılaşma riskini azaltıyor ve hastanın potansiyel olarak tehlikeli olan kan sulandırıcı ilaçlar alması gereğini de ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılardan Conor Walsh, robotun güvenle yumuşak doku ile etkileşime girebildiğini ve kalp fonksiyonunda gelişmelere yol açtığını belirterek vücudun içinde ve dışında mekanik yöntemlerle tedavi sunan bu tür cihazların gelecekteki diğer uygulamalar için ilham kaynağı olduğunu söyledi.