Kansızlığa iyi gelen yiyecekler: Peynir, yumurta, brokoli, uskumru, ıspanak…

Anemi (kansızlık) kana kırmızı rengini veren madde olan hemoglobin miktarının, yaş ve cinsiyete göre sağlıklı bir bireydeki normal değerlerin altında kalması durumudur. En sık rastlanan anemi türleri demir eksikliğine bağlı anemi, folik asit eksikliğine bağlı anemi ve vitamin B-12 eksikliği anemisidir. Vücudumuzda eksik olan bu maddeleri dışarıdan besin yolu ile alabilirsiniz.

Anemi (Kansızlık) için tüketilmesi gereken besinler

Kuzu Eti: 100 gram kuzu eti günlük B12 vitamini ihtiyacının %39’unu ve demir ihtiyacının %9’unu karşılar. İyi bir protein kaynağı olan kuzu eti kas gelişimi içinde oldukça faydalıdır

Kuzu Ciğeri: 100 gram kuzu ciğeri günlük demir ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılar ve B12 vitamini ihtiyacının 12 katı kadar B12 vitamini içerir. Haftada bir kere tüketilmesi tavsiye edilir.

Beyaz Peynir: B12 bakımından oldukça zengin olan beyaz peynir (100 gr günlük ihtiyacın %28’ini karşılar) aynı zamanda günlük ihtiyacın %4’ünü karşılayacak kadar demir içerir.

Yumurta: 1 adet orta boy günlük demir ihtiyacının %5’ini ve B12 ihtiyacının %11’ini karşılaya yeter. Kolesterol problemi olanlar yumurtayı haşlayarak ve sadece beyaz kısmını kullanabilir. Ayrıca yumurta protein açısından da oldukça zengin bir besindir.

Brokoli: Tam bir mineral deposu olan brokoli fosfor, selenyum, kalsiyum, magnezyum ve A, C, K B6 vitaminlerini içerir. 100 gram brokoli günlük demir ihtiyacının %4’ünü karşılar.

Uskumru: 100 gram uskumru balığı günlük B12 ihtiyacının 3 katı kadar B12 içermektedir. Uskumru dışında ton balığı, sardalye ve somon kansızlığa iyi gelen yiyecekler arasındadır. Haftada en az bir gün balık yemenizi tavsiye ederiz.

Tavuk: Kırmızı ete oranla daha az kolesterol içeren tavuk etinin 100 gramında 1 mg demir (günlük ihtiyacın %6’sı), 0.3 mcg B12 vitamini (günlük ihtiyacın %6’sı) B12 bulunur. Tavuk eti ayrıca protein açısından da oldukça zengin bir besin öğesidir. 100 gr tavuk etinde yaklaşık 23 gr protein bulunmaktadır.

Ispanak: Temel Reis yemeği olarak da bilinen ıspanak, 100 gramında günlük demir ihtiyacının %15’ini karşılar. Manganez, çinko, potasyum, kalsiyum ve bakır mineralleri bakımından da oldukça zengindir.

Muz: 1 adet orta boy muz günlük demir ihtiyacının %2’sini karşılar. Aynı zamanda besin lifi, C vitamini, potasyum, B6 vitamini, manganez bakımından iyi bir kaynaktır.



Tavsiyelerimiz: Farkı vitamin ve mineralleri aldığınızdan emin olabilmek için sürekli farklı besinler tüketin. Vitamin ve minerallerin emilimini olumsuz yönde etkileyen kahve, sigara, alkol gibi alışkanlıklarınızı azaltmaya ve mümkünse bırakmaya çalışın.

Önemli Uyarı : Arkadaşlar kansızlığa iyi gelen yiyecekler makalemizin sonuna geldik. Unutmayınız ki, burada vermiş olduğumuz bilgiler tavsiye niteliğindedir. Hastalığınızın veya rahatsızlığınızın sebepleri farklı olabilir. Doktorunuza danışmadan hareket etmeyiniz.