Kilo almak kilo vermekten daha zor olabilir

Evet, yanlış duymadınız! Sağlıklı bir yaşam için kilo dengesini belirli bir seviyede tutmak şart. İdeal kiloyu koruma ve kilo alma sürecinde, kişilerin gündelik yaşamında uyguladığı beslenme alışkanlıkları da önemli ölçüde rol oynuyor. Peki bu süreçte neler yapmalı? Nasıl bir beslenme programı uygulanmalı? gibi soruların cevabını Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Yıldırım Karacanoğlu’ndan öğrendik..

İdeal kiloyu nasıl hesaplıyoruz?

İdeal kilo BKİ ( Beden Kitle Endeksi) ile hesaplarız…

18.5-25 Aralığı; normal kiloları temsil eder. 18.5’un altı ise aşırı zayıf kabul edilir. Örneğin boyunuz 1.72 ve kilonuz 50; bu durumda BKİ; 17 çıkmaktadır. Olmanız gereken minimum kilo 55.

Metabolizmanız genellikle çok hızlıdır. Siz çok yiyorsunuz ama kilo alamıyorsunuz. Peki, nasıl kilo alacağız:

Öncelikle bu durumun bir takım tahlillerle incelenmesi gerekir. Örn; tiroidiniz mi fazla çalışıyor, şekeriniz mi var veya vitamin eksikliği mi? Aşırı egzersiz mi yapıyorsunuz veya ailenizdeki bütün bireylerde çok mu zayıf? Evet, bu tahliller iyi çıktı ve genetik yatkınlığınız yok ve aşırı egzersiz de yapmazsınız. Çok yiyorsunuz, buna rağmen kilo alamıyorsunuz. O zaman bir beslenme uzmanı ile görüşüp, beslenme durumunuzu analiz etmeniz gerekir. Zayıf bir insan için kilo almak çok zordur. Ancak hep söylediğimiz gibi dünyanın sonu değil, bırakın birkaç kilo zayıf olun. Yaş ilerledikçe kilo almaya başlarsınız. Asıl istenmeyen durum ileride aşırı kilolu biri haline gelmeniz. Beslenme günlüğü tutun. Bu günlüğe göre, diyetisyeninizle belirleyeceğiniz, eksik, tek veya bir iki çeşit besin öğesi ile beslendiğinizi görebilirsiniz. Bu sonuçları maddeler halinde belirleyin. Yeni ve sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturup bunu takip etmeye çalışın. Unutmayın siz eskiden de çok yiyor olabilirsiniz, ama protein, vitamin ve mineralden gibi öğelerden fakir beslendiğiniz için de kilo alamıyor olabilirsiniz. Haftalık takiplerde bu yeni sağlıklı beslenme düzenini ne kadar uygulayabildiğinizi diyetisyeninizle birlikte sorgulayın. Kilo almak için tamamen hareketsiz kalmak da hep pilav makarna ve kızartmalarla beslenmek de yanlış. Sağlıklı beslenmeyi hedef alın. Vücudunuz zamanla ideal kilolarına ulaşacaktır.

İdeal kiloda olmanız için yapmanız gerekenler özetle;