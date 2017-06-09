Kilo vermek için alkolü bırakmalı mıyız?

Kilo vermeye ya da kilo almamaya çalışan insanlara sıklıkla alkolden uzak durmaları tembih edilir. Gramı 7 kalori olan ve herhangi bir besin maddesi içermeyen alkolün genellikle kilo almamaya çalışan insanların tüm çabasını boşa çıkardığı düşünülüyor. Peki gerçekten içki içmenin kilo kontrolü üzerinde etkisi var mı? Diyetisyen Selma Öztürk, bu konuda şu bilgileri verdi:

Bira içenlerin obez olma riski var

“Çoğu bilimsel çalışmalar hafif alkol alımının obezite riski ile ilişkili olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, şiddetli içme ve aşırı içme, artan bir şişmanlık riski ve genişleyen bir bel ölçüleriyle bağlantılı bulundu. Araştırmaların bir kısmı, ergenler ve erişkinler için herhangi bir miktardaki alkolün aşırı kilolu ve daha yüksek bir vücut yağ yüzdesini teşvik edebileceğini gösteriyor.

Birçok araştırmacı kadınlarda kilo-alkol adına negatif ya da pozitif bir ilişki bulamamışken, bazı araştırmacılar içki içen erkeklerin özellikle de bira içicileriyse obez olma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını bulmuşlardır.

Aşırı miktarda tüketilirse kilo aldırıyor

En son yapılan çalışmalara göre, aşırı miktarda alkol tüketimi kilo alma riskini doğururken, hafif veya orta derecede alkol tüketmek kilo artışına neden olmaz.

Protein, yağ ve karbonhidratlardan farklı olarak, alkol vücutta depolanmayan toksik bir maddedir. Yakıt için alkol kalorileri kullanılır, böylece vücudun diğer kalori kaynakları düşer. Bu içki içenlerin ağırlıklarını korumak için daha az yemeleri veya daha fazla egzersiz yapmaları gerektiği anlamına gelir.

Erkek ve kadınların alkol tüketim şekilleri arasındaki büyük farklılıklar, alkolün kilo üzerindeki etkilerini değiştirir. Erkekler genelde bira içiyor ve içtikleri zaman da fazla miktarda tüketiyorlar; oysa kadınlar çoğunlukla şarap içiyor ama alkolden alınan ekstra kalorileri telafi etmek erkekler için daha olası.

Alkol iştah açar daha fazla yedirir

Dahası, alkol iştah açıcı bir etkiye sahiptir ve insanların normalde yiyeceklerinden daha fazla yemelerini teşvik edebilir. İçki içerken alkolün yanında alınan ekstra kaloriler de yağ olarak saklanır.

Genetik de bir faktör. Alkolün genetik olarak aşırı kilo alma eğilimi gösteren insanlar arasında daha fazla sorun olabileceğini düşünülüyor.

Birkaç ay boyunca alkolü bırakmayı deneyin

Sonuç şu: Herkes farklı. Yukarıda bahsedilen çalışmalar insan grupları arasındaki sonuçların ortalamasını alıyor. İki kişi aynı ağırlığa sahipken, aynı miktarda yiyecek, içecek ve egzersiz yapmaya başlarsa bile, eşit miktarlarda alkol tüketimi bu kişiler için farklı sonuçlar doğurabilir.

Kritik olan nokta kendinizi denetlemenizdir. Her gün aynı saatte ve aynı koşullar altında düzenli olarak tartılın. Eğer ılımlı bir içici iseniz ve yavaş yavaş kilo aldığınızı farkediyorsanız, kilo kaybedip kaybetmediğinizi görmek için birkaç ay boyunca alkolü bırakmayı deneyin.”