Kısa yoldan kilo vermek şeker hastalığı riskini artırıyor

Son zamanlarda popülerliğini artıran ve kısa zamanda hızlı kilo vermek için uygulanan şok diyetler, kilo vermeye yardımcı olmadığı gibi vücutta birçok yan etkiye neden oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Öztürk, şok diyetler olarak bilinen bu diyetlerin kalp ritminde bozukluk, tansiyon düşüklüğü, saç dökülmesi gibi yan etkilere neden olduğunu açıkladı

Havaların ısınması ve yaz aylarının yaklaşmasıyla fazla kilolarını vermek isteyenleri zayıflama telaşı sardı. Hızlı kilo vermek için birbirinden farklı diyetlerin uygulanmaya başlandığı bu dönemde, en çok tercih edilmeye başlanan diyetlerden biri de şok diyetler. Popülerliğini artıran bu diyet tarifleri ile kısa zamanda fazla kilolardan kurtulmak mümkün gibi görünse de aslında durum hiç de öyle değil. Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Öztürk, şok diyetlerin uzun vadede kilo vermeye yardımcı olmadığı gibi vücuda da birçok yan etkiye neden olduğunu belirtti. Öztürk, bu diyetlerin günlük gereksinim duyulan kalorinin ancak yarısını karşıladığını ve dengeli beslenme bilincini engellediğini söyledi.

Şok diyetlerin yan etkileri sağlığınızı riske atıyor

Şok diyetlere başvuran kişilerin 3 günlük, 5 günlük diyet programları ile kısa yoldan zayıflamayı hedeflediklerini ancak yaşam boyu yeterli ve dengeli beslenme bilinci oluşturamadıkları için bu diyetlerin zaman kaybına yol açtıklarını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Öztürk,“Bu diyetlerle yağ kaybından çok kas dokusu kaybedildiğinden metabolizma yavaşlar ve kişi normal beslenme düzenine geri döndüğünde verdiği kiloları fazlasıyla almaya başlar. Yine bu diyetlerde düzensiz kilo alıp vermek vücutta insülin direncine sebebiyet vererek şeker hastalığı riskini arttırmaktadır.” dedi. Özellikle bu diyetlerin tehlikeli yan etkilerinin olduğuna değinen Öztürk, şunları söyledi: “Şok diyetler olarak bilinen ve günlük gereksinim duyduğumuz kalorinin yarısını ancak karşılayan bu diyetlerin yan etkileri baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, sinirlilik, yorgunluk, bulantı, ishal, kabızlık, kalp ritminde bozukluk, tansiyon düşüklüğü, saç dökülmesi, bazal metabolizma hızında azalma şeklinde ortaya çıkmaktadır.”dedi

Sağlıklı kilo vermek için ayda kaç kilo vermeyi hedeflemeliyiz?

Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Öztürk, sağlıklı kilo vermek isteyenler için şu tavsiyede bulundu: “Her şeyden önce sağlığınızı korumak, verdiğiniz kilolarınızı tekrar almamak istiyorsanız hedefiniz ayda 2 ile 4 kilo arasında bir kilo kaybı olmalıdır. Diyetiniz tek bir besin grubuna dayalı olmamalı, tüm besin gruplarını yeterli miktarlarda içermelidir.”dedi.