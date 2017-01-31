Optik gözlük devri kapanıyor!

Bildiğimiz optik gözlüklerin yerini, yakında bakılan yere otomatik bir biçimde odaklanan akıllı gözlükler alabilir. İşte, göz bozukluğu yaşayanların imdadına yetişecek teknoloji.

Utah Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Carlos Mastrangelo, herkes gibi gözleri bozulduğunda bir optik gözlük alıp takmadı, tamamen yeni akıllı gözlük geliştirdi. İşte, Mastrangelo’nun geliştirdiği, bakılan yere otomatik odaklanan akıllı gözlük!

Akıllı gözlük otomatik odaklanıyor!

50’li yaşlarına geldiğinde görme bozukluğu yaşayan Mastrangelo, 18. yüzyılda yaşamadığını ve bu durumda neden Benjamin Franklin’den kalma bir Teknolojiyi kullanacağını kafasına takmış. İyi ki de takmış, çünkü bu kendisine önemli bir teknolojiyi geliştirme konusunda itici güç olmuş.

The Verge’e açıklamada bulunan Mastrangelo, gün içerisinde gözlük takmanın özellikle araba kullanırken kendisine sorun olduğunu söylüyor. Hem yola hem de GPS ekrana veya göstergelere bakmakta zorlanan bilim insanı geliştirdiği akıllı gözlükler ile bu durumun önüne geçmeyi başarmış durumda.

Sıvı lenslerden yapılan ve kullanan kişinin baktığı yerin uzaklığına veya yakınlığına göre otomatik odaklanan akıllı gözlükler, özellikle Mastrangelo gibi yakını iyi göremeyenler için oldukça kullanışlı olacak, çünkü sürekli olarak takıp çıkarılması gerekmeyecek.

Akıllı gözlük nasıl çalışıyor?

Akıllı gözlüklerin köprü kısmında bir uzaklık sensörü bulunuyor ve bu sensör gözlük ile nesne arasındaki mesafeyi kızılötesi ışık aracılığıyla hesaplıyor. Sonrasınaysa sensörler, aktüatörlere sıvı lenslerin nasıl yeniden şekil alması gerektiğini bildiriyor. Lenslerin eğriliğiyse, aynı gözümüzdeki gibi odak uzaklığını kontrol ediyor. Gözlüğün odağını değiştirmesi sadece 14 milisaniye sürüyor ve çerçevelerdeki şarj edilebilir bataryalar tek şarjla 24 saatten fazla kullanım sağlıyor.

Şu anki tasarımı hantal olan akıllı gözlüklerin daha ince, hafif, şık ve kullanışlı olması içinse çalışmaların sürdürüldüğünün altı çiziliyor. Hatta bu akıllı gözlüklerin ikinci neslinde göz takibi ve derinlik kamerasının yer alması düşünülüyor. Tabii bunlar daha fazla enerji gerektireceği için küçük ama yüksek kapasiteli bir bataryaya da ihtiyaç duyulacak.

Akıllı gözlük ne zaman çıkacak?

Mastrangelo, akıllı gözlüklerin 2 veya 3 yıl içerisinde 500 ile 1000 dolarlık fiyatlarla hayatımıza gireceğini düşünüyor ve sürekli net görmeyi sağlayacakları için fiyatına değeceğini vurguluyor.

Optik gözlük kullanmak zorunda kalanlar için oldukça sevindirici olan bu teknoloji umarız daha uygun fiyatlara hızla yaygınlaşır.