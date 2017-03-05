Ruslar kanseri yok eden bir ilacın denemesini uzayda başarıyla tamamladı

Rus bilim insanları, kanseri uzayda yendi! Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılan deneyde kötü huylu tümörlere karşı etkili olan yeni bir genetik madde oluşturuldu ve uzayda test etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada kanseri yok eden molekülün denemesinin uzayda başarıyla tamamladığını belirtildi. Kanser hastaları yeni ilaca 3-4 yıl içinde kavuşabilecek! İlacın en önemli özelliklerinden biri, her tür kanseri, hangi aşamada olursa olsun yenebilmesi. İzvestiya gazetesine konuşan Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Dairesi Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü Direktör Yardımcısı Prof. Andrey Simbirtsev, biyoteknoloji yoluyla elde edilen ‘sıcaklık şoku proteini’ ile kötü huylu tümörlerle mücadele edilebileceğini söyledi. Yeni buluşun kanserle mücadelede yeni bir çığır açabileceğini dile getiren Prof. Simbirtsev, “Termal şok proteini adını verdiğimiz ilaç hem bağışıklık sistemini güçlendirerek tümörlerin yok edilmesini sağlıyor, hem de sağlıklı hücrelerin hasar görmesini engelliyor” dedi.

Söz konusu protein insan vücudunda az miktarda bulunuyor. Bilim insanları önce bu proteini hangi genin ürettiğini keşfetti. Ardından bu proteini üretebilen bir bakteri hücresi yapıldı. Denemelerde en son aşamadaki kanser vakalarında bile ilacın başarılı olduğu ve tümörleri yok ettiği görüldü. İlacın insanlar üstünde yan etkisi olmadığından emin olabilmek amacıyla deneyler bir yıl daha sürecek.

Anti-Kanser proteini gen klonlama ile sentezlendi

​Prof. Simbirtsev, elde edilen maddenin, stres faktörlerinin etkisiyle insan vücudundaki hücreler tarafından üretilen bir protein molekülü olduğunu, bu molekülün, kanserojen antijenlerini bağışıklık sistemine ‘göstermek’ için hücreye yardım ettiğini, böylelikle kanser hücrelerinin oluşumuna karşı bağışıklığı arttırdığını ifade etti. İnsan vücudunda maddenin yeterli miktarda bulunmadığını söyleyen Prof. Simbitsev, özel bir biyoteknoloji vasıtasıyla, proteini üreten hücre genini klonlama yöntemiyle sentezlemeye başladıklarını ve bol miktarda protein elde ettiklerini aktardı.

Rus profesör, proteinden uzayda süper temiz bir kristal elde etmeyi amaçlayan deneyi Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirdiklerini, sonraki aşamalardaysa elde edilen maddenin farelerin üzerinde denendiğini, maddenin geç aşamalardaki tümörlerin üzerinde dahi etkisini gösterdiğini ve çoğu durumlarda tam tedavi sağladığını vurguladı.

Yeni ilaç, 3-4 yıl içinde hastalara ulaştırılacak

Klinik öncesi araştırmaların bir yıl içinde tamamlanacağını söyleyen Simbirtsev, sonrasında başlayacak klinik çalışmaların da 2-3 yıl süreceğini, böylelikle yeni ilacın hastalara 3-4 yıl sonra ulaştırılabileceğini ifade etti.