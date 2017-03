Sayılarla yaşamın istatistiği: Doğum, hayat ve ölümle ilgili duymadığınız bilgiler

Hayat nedir? Hayatın tarih boyunca binlerce tanımı yapıldı. Birçok din, birçok filozof, birçok bilim insanı bu soruya kendince cevaplar verdi ve halâ da vermeye devam ediyor. Hayatın evrensel açık bir tanımı yok aslında… Mademki hayatın standart bir tarifi yok, mademki hayat baktığın pencereden senin gördüklerin, o halde biz de bu makaleye uygun kendimizce bir tanım yapalım o zaman. Hayat, doğumla ölüm arasında geçen sürede ürettiklerimiz, tükettiklerimiz ve yaptıklarımızın toplamıdır. Hayat ilk nefesle başlar, son nefeste biter.

Aşağıda ortalama 75 yaşına kadar yaşayan bir insanın bu süre içerisinde yediği, içtiği, yaptığı, ürettiği, tükettiği bazı şeylerin ortalama bir istatistiği bulunmaktadır. Ayırıcı vücudumuzdaki çeşitli organ, doku, hücre, organik ve inorganik elementlerle ilgili çesitli sayısal istatistikler bulunmaktadır.

Neye ne kadar zaman harcıyoruz?

23 yıl uykuda geçiriyoruz.

7,5 yıl yemekte geçiriyoruz. Bunun 1.5 yılını Restoranlarda geçiriyoruz.

Kadınlar mutfakta 3.16 yıl (günde 65 dakika), erkeklerse 1.45 yıl (günde 28 dakika) geçiriyorlar.

Banyoda 3,5 yıl geçiriyoruz.

Erkekler hobileri için 380 gün, (günlük 20 dakika), kadınlar 152 gün (günde 8 dakika) geçiriyor.

Temizlik için 6 yıl, televizyon seyrederek 12 yıl, işte 6 yıl geçiriyoruz.

1,45 yıl telefonlaşarak geçiriyoruz. (günlük 28 dakika)

219 gün trafik sıkışıklığında bekliyoruz. (yılda 70 saat.)

Hayatımız boyunca 100.000 kez öpüşüyoruz ve öpüşmede geçen toplam süre 14 gün (1980’li yıllarda öpüşme süresi 5.5 saniye, günümüzde ortalama 12 saniye.).

540.000 kez gülüyoruz ve gülerek geçirdiğimiz zamanın toplamı 11 gün (günde 6 dakika).

2 yıl 10 ay, gevezelik ve sohbet ediyoruz

3 ay doktorda beklemekle geçiriyoruz

1 yıl sinema, tiyatro ya da konserde geçiriyoruz.

9 ay çamaşır ve ütü yaparak geçiyor.

Neyi ne kadar tüketiyoruz

Vücut ağırlığımızın yaklaşık 700 katı gıda tüketiyoruz. (Örnek 75 kg x 700 = 52.500 kg gıda)

45.000 litre sıvı içecek tüketiyoruz. Bu, yaklaşık 10 tonluk 4,5 su tankerini doldurabilecek miktara karşılık geliyor… (Tüketilen sıvının ayrıntıları ise şöyle. Su: 9600 litre, Bira: 9300 litre, Şarap: 8100 litre, Süt: 5.000 litre, Kahve: 10.800 litre, Çay: 1875 litre.)

9600 litre, 9300 litre, 8100 litre, 5.000 litre, 10.800 litre, 1875 litre.) Her insan yaşamı boyunca temizlik ve duş gibi ihtiyaçları için tükettiği su miktarı yaklaşık 1.558.550 litre.

Beyin hücrelerimiz yaklaşık 2 ton üzüm şekeri/dekstroz tüketiyor.

Neyi ne kadar üretiyoruz

5.550 litre tükürük üretiyoruz. (Günlük 1 litre)

40.500 litre idrar üretiyoruz. (Yılda 540, günde 1,5 litre. Bu miktar aşağı yukarı 150 litrelik 270 küvet dolduruyor)

Tuvalette yaklaşık 6 ay vakit geçiriyor ve bu süre içerisinde 5 ton dışkı üretiyoruz (günlük 192 gram) Ayrıca yaklaşık 2100 rulo tuvalet kağıdı tüketiyoruz

Cildimizde bulunan 3 milyon ter bezi erkeklerde 14.000 litre, kadınlar 12.000 litre ter üretiyor. (Bu yaklaşık 1,5 su tanker dolusu miktar yapıyor)

Nefes alıp-verirken 321.200.000 litre hava tüketiyoruz.

Her kadın hayatı boyunca ortalama 400 yumurta, her erkek 400 milyar sperm üretiyor.

Gözlerimiz 4.900 litre gözyaşı ve sıvısı üretiyorlar. (1-2 dakika ağlandığında her biri 15 miligram olan yaklaşık 50 gözyaşı çıkarılıyor ve yaklaşık 66.000 gözyaşı bir litre yapıyor).

547.500 kez ve atmosfere metan gaz bırakıyoruz.

8.000 kg ambalaj olmak üzere 43.800 kg çöp üretiyoruz.

Neyi ne kadar yapıyoruz

Hayatımız boyunca 473.040.000 nefes alıyoruz. (Dakikada 12, saatte 720, günde, günde 17.280, yılda 6.307.200 kez.)

Sigara içenler 525.000 kez sigara püfletiyor (yılda 7.000 kez).

Erkekler 7.875 kez seks, 2.000 kez mastırbasyon yapıyor ve saatte 44,8 km hızla 53 litre sperm dışarı bırakıyor.

Hayatımız boyunca yaklaşık 50 milyon adım atıyoruz . Bu da yaklaşık 40.000 kilometre yapıyor. Spor yapanlar ise yaklaşık 150 milyon adım atarak 150.000 km yol kat ediyoruz. Bu da yaklaşık 3 kez dünya etrafında tur atma anlamına geliyor.

105.372 kez rüya görüyoruz .

4.000 kez Sex yapıyoruz.

Çiftler 10’ar saat orgazm oluyorlar.

Erkekler 246.375 kezi gece olmak üzere 301.125 kez ereksiyon oluyorlar.

3000 kez bağırıyoruz.

Eğer hayatımız boyunca konuştuğumuz kelimeler dijital ortamda CD’lere aktarılsa 14.285.714.285.700 adet CD dolardı (British Telecom tarafından hesaplanmış).

Sayılarla vücudumuz

Kan hücreleri ve miktarı

Yetişkin bir vücutta 5-7 litre arası kan bulunur. Bu miktar vücut kütlesinin yaklaşık 1/12 tekabül ediyor. 1 metreküp kanda 5 milyon Alyuvar , 5.000-7.000 Akyuvarlar hücreleri, 300.000 Trombosit bulunur.

kanda 5 milyon , 5.000-7.000 hücreleri, 300.000 bulunur. Kalbimiz 3 milyar kez atarak, 240.milyon litre kan pompalıyor ve kanımız bu süre içerisinde 96.560 km yol katediyor.

Kana kırmızı rengini veren Alyuvarlar larımız hayatımız boyunca kendini yaklaşık 210 kez yeniliyor. Eğer vücudumuzdaki tüm Alyuvarları yan yana dizsek ekvator boyunca dünya etrafını 4 kez dolanır.

Böbreklerimiz 20 milyon litre kanı filtreden geçirerek temizliyor.

Kırmızı kan hücreleri (Alyuvarlar) 120-130 gün, karaciğer hücreleri 10-15 gün, beyaz kan hücreleri 1-3 gün de bir kendilerini yeniliyorlar.

Kas ve iskelet sistemi

İnsan iskeleti 206 – 210 kemikten oluşuyor ve kemiklerin toplam ağırlığı yaklaşık 10 kg. Ayrıca bunlara ilaveten 14-24 Sesamoid kemik ve 32 diş bulunmaktadır.

Kemiklerin mukavemeti de oldukça etkileyici. Örneğin uyluk kemiği 15.000, kaval kemiği 16.500 Newton luk bir güce dayanabiliyor.

Yetişkin bir kişide 206 kemik, 650 kas ve 10- 100 trilyon(10 13 −10 14) hücre bulunuyor. Eğer hücreler yan yana koyarak zincir bir oluşturulsa, bu zincir dünyanın etrafında 50 kez dolanır.

−10 hücre bulunuyor. Eğer hücreler yan yana koyarak zincir bir oluşturulsa, bu zincir dünyanın etrafında 50 kez dolanır. Vucudumuzda yaklaşık 400’ü iskelet kası olmak üzere toplam 639 kas bulunmaktadır. Kasların toplam vucut ağırlığına oranı % 25-30 civarındadır.

Kesici diş kaslarının gücü yaklaşık 200, çiğneme dişlerinin gücü 700- 1.000 Newton arasındadır.

Vücudumuzdaki kemikler % 50 Su, 15.75 % Yağ, % 12.4 Kıkırdak, % 21.85 Mineral Bileşenlerinden oluşuyor. Mineral bileşenlerin en büyük kısmını ise Kalsiyum oluşturuyor.

Gülerken yüzde bulunan 14 kas aktif hale geçerek gülmemizi sağlıyor.

Organ ve dokular

Yetişkin insan vücudunda yaklaşık 10 ile100 milyar arası hücre bulunur (10 13 −10 14 ).

−10 ). Ortalama bir hücrenin boyu10 ile 20 mikron arasındadır (1 mikron= 1/1000 mm)

En küçük hücreler beyincikteki granül hücrelerdir ve boyları 3-4 mikron arasındadır. Lenfositler 5-6 mikron, kırmızı kan hücreleri 7.5 mikron civarındadır.

5-6 mikron, kırmızı kan hücreleri 7.5 mikron civarındadır. Vücudumuzda her saat yaklaşık 1 milyon yeni hücre oluşuyor.

Yetişkin bir insanın vücut yüzeyi yaklaşık 1,8–2 m²

Normal, yetişkin bir insan yoğunluğu yaklaşık 1055 kg • m −3

Normal, yetişkin bir insan hacmi ~0,075 m³

Vücudumuzu meydana getiren organik ve inorganik kimyasal elementlerin oranı şöyle: Su: % 60-70, Karbonhidrat: % 0.6, Protein % 15, Yağ: % 10, Mineral tuzlar: % 5.

oranı şöyle: Su: % 60-70, Karbonhidrat: % 0.6, Protein % 15, Yağ: % 10, Mineral tuzlar: % 5. Yetişkin bir insanın vücut yüzeyi yaklaşık 1,8–2 m²

Vücudumuzda bulunan 100 den fazla makro elementlerin oranı şöyle: Oksijen: % 63, Karbon: % 19, Hidrojen: % 9, Azot: % 5, Kalsiyum: % 1, Fosfor: % 0.7, Kükürt: % 0.64, Sodyum: % 0.26, Potasyum: % 0.22, Klor: % 0.18.

oranı şöyle: Oksijen: % 63, Karbon: % 19, Hidrojen: % 9, Azot: % 5, Kalsiyum: % 1, Fosfor: % 0.7, Kükürt: % 0.64, Sodyum: % 0.26, Potasyum: % 0.22, Klor: % 0.18. Tırnaklarımızı ömür boyu hiç kesmezsek 28 metre uzunluğa ulaşır.

Saçlarımız ömür boyu hiç kesmezsek 9,36 metre uzunluğa ulaşır.

Quellen:„Der Mensch in Zahlen“, Spektrum Akademischer Verlag; „American Time Use Survey“; „The Book of Times“, Verlag Wiliam Morrow; Zeitschrift P.M. Fragen & Antworten (Januar Ausgabe) Geo Wissen(36/2005) Der Mensch in Zahlen link Der Mensch in Zahlen link Was der Mensch in einem Leben so alles tut. link Der Mensch in Zahlen link Zahlen über Zahlen – Statistiken des Lebens link Der Mensch in Zahlen link

Mehmet Saltuerk

Dipl. Biologe Mehmet Saltürk

The Institute for Genetics

of the University of Cologne

https://saltuerk.wordpress.com

