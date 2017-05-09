Taze zerdeçalın faydaları: Kanserden kalp hastalıklarına kadar önemli bir koruyucu

Zerdeçal içerdiği kurkumin bileşikleri ile bilimsel araştırmalara konu olmuş ve hakkında 10 bin makale yazılmış sağlık için çok yararlı bir gıdadır. Bilim dünyasının sağlık yararı hakkında en çok araştırma yaptığı sarımsak, tarçın, ginseng, zencefil ve deve dikeni gibi bitkileri geçerek baş sıraya oturmuştur. Zerdeçal uzun süredir sindirim sistemi, iltihap giderici ve antioksidan faydaları için kullanılmaktadır. Taze zerdeçalın faydalarının temelinde içerdiği kurkumin bileşenleri ve uçucu yağlardan oluşan mucizevi bileşenler olduğunu söyleyen Fitoterapi Derneği Başkanı & Fitoterapi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, taze zerdeçalın faydaları ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi:

Neden zerdeçalı taze tüketmeliyiz?

Hastalıklardan korunmada bitkideki bir maddeden ziyade tamamının tüketilmesi daha fazla yarar sağlar. Ayrıca gıdaların taze tüketilmesi, depolanmış veya toz haline getirilmiş formlara göre bazı avantajlar içerir. Taze zerdeçal, zerdeçal tozunda olmayan birçok faydalı doğal bileşen içerir. Örneğin zerdeçal yağı, zerdeçalın işlenmesi esnasında kaybolur. Buna benzer birçok yararlı zerdeçal bileşeni işlenme sürecinde kaybolması besleyici özelliğinin azalmasına neden olur.

Taze zerdeçalın yaklaşık olarak % 6 – 9’ u yağdır. Zerdeçal yağı da antikanser bileşen kurkuminin emilimini arttırarak vücudun maksimum yararlanmasını sağlar. Ayrıca sadece taze zerdeçalda bulunan uçucu yağ, kurkuminin yararını daha da arttırır. Zerdeçalın toz formunda uzun süre bekletilmesi içerdiği temel yararlı bileşen olan kurkuminin azalmasına neden olur. Taze zerdeçal, sağlıklı hücrelere hasar veren zehirli maddeleri (serbest radikal) önleyen antioksidan bileşenleri kurutulmuş zerdeçaldan daha fazla içerir.

Gıda güvenliği tüm dünyada önemli bir sorundur. Toz formda zerdeçal içine farklı dolgu maddelerinin katılması, renklendiricilerin katılarak kalitesiz ürünlerin pazarlanması gibi kalite kontrol sorunları taze zerdeçal tüketilerek giderilir.

Kanser salgınına karşı zerdeçal tüketin

Zerdeçal deri, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri dahil çeşitli kanser tiplerine karşı korunmada yardımcı olup günümüzde tedavide destek olarak da kullanılmaktadır. Daha çok laboratuvar ve hayvan çalışmaları olmakla birlikte son yıllarda kanser hastalarında klinik çalışmalarda kurkuminin katkısı yoğun olarak araştırılmaktadır. İçerdiği doğal antioksidanların antikanser etkiden sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Beyninizin yaşlanmasına ve unutkanlığa karşı faydaları

Yaşam süresinin uzaması bunama ve Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıkların görülmesini arttırdı. Hafıza sorunu yaşayan kişi sayısı çoğaldı. Zerdeçal beyinde amiloid plaklarının oluşumunu engellerken iltihap önleyici özelliği ile beyin hasarını azaltabilir. Erkenden sofralarımızda yer vereceğimiz zerdeçal ileride beyin hastalığı görülmesinin engellenmesinde yardımcı olabilir.

Şeker hastalığına faydaları

Şeker hastalığının görülmesi şişman veya normal kilolu olan insanlarda giderek artmaktadır. Zerdeçal tek başına veya beraberinde karabiber ile birlikte verildiğinde kan şekeri ve kan yağlarının düşürülmesine yardımcı olabilir. İnsülin direncinin azaltılmasıyla kan şekerlerinde de iyileşmeye destek olmaktadır.

Sindirim sistemi faydaları

Zerdeçal sindirime yardımcı olan safra üretimini arttırır. Toplumda sık görülen hazımsızlık yakınmalarını ve mide ekşimesini azaltır. Daha çok kadınları etkileyen hassas (spastik) bağırsak hastalığını yatıştıran zerdeçal, iltihabi bağırsak hastalıklarından ülseratif kolitin kontrol altına alınmasına yardımcı olur . Mide ülserlerinin tedavisinde de yardımcı olabilir. Özellikle h. piloriye bağlı gastritte faydalı olabilmektedir . Fakat aşırı tüketimin ters etki yapıp mideyi daha da rahatsız edebileceğinden tüketime dikkat edilmelidir.

İltihap önleyici ve eklem ağrısını azaltıcı faydaları

Birçok insanda müzmin, iyileşmeyen iltihabi süreç bulunur. Günümüzde beslenme bozukluğu, hazır ve işlenmiş gıda tüketiminin artması, hareketsizlik ve şişmanlık bunun nedenleridir. Müzmin iltihap kanser, eklem romatizması, ülseratif kolit, kolesterol yüksekliği ve ağrı gibi sorunlara neden olabilir. Zerdeçal içerdiği kurkumin bileşiği ile iltihabi süreci önlemede fayda sağlayabilir.

Zerdeçal ilerleyen yaşta eklem ağrılarının azaltılmasında yardımcı olabilir. Zerdeçal dünyada eklem kireçlenmesi veya eklem romatizmasında tıbbi tedaviye yardımcısı olarak kullanılır ve bilimsel çalışmalar bunu desteklemektedir. Romatizmaya bağlı ağrıyan eklemlerin hareketi kısıtlamasını azaltarak yaşam kalitesine katkı sağlar. Zerdeçal aynı zamanda mikrobik olmayan göz iltihabı biçimi olan üveitin destek tedavisinde de faydalı olabilir ve şikâyetleri azaltmaya yardımcı olur.

Kalp ve damar sağlığını destekler

Bilimsel araştırmalar, zerdeçalın damar kireçlenmesinin durdurulmasına, atardamarlarda plak oluşumunun azaltılmasına ve kan pıhtısı oluşumunun engellenmesinde yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu özellikleri ile kalp hastalığı, kalp krizi ve inmeyi önlemeye yardımcı olabilir. Zerdeçal damar kireçlenmesine neden olan kötü kolesterol olan LDL’ nin düşürülmesine destek olur. Çağımızın salgın hastalıkları arasında olan şişmanlık, insülin direnci ve metabolik sendromu olanlarda faydalıdır.

Taze zerdeçal nasıl tüketilebilir?

Zerdeçal içine katıldığı gıdalara şifa, renk ve lezzet vermekle kalmaz aynı zamanda onların bozulmasını da geciktirir. Doğal koruyucudur. Taze zerdeçalın daha ekonomik olması sağlık için tüketiminin düzenli yapılabilmesini sağlayabilir. Taze zerdeçal içerdiği aromatik yağlar ile daha güzel tat ve koku vermektedir. Tüketimi daha kolaydır.

Çok farklı tüketim şekilleri vardır. Bunlar;

Doğal altın renginde pasta yapabilirsiniz

Süte karıştırıp blendır ile altın renginde lezzetli ve aromalı bir içecek elde edebilirsiniz

Köri sosu yapabilirsiniz

Salatalara ince dilimleyebilirsiniz

Smoothies yapabilirsiniz

Zerdeçal turşusu yapabilirsiniz

Taze zerdeçal ne kadar tüketilebilir?

Her gün düzenli olarak taze zerdeçal tüketmek isteyenler için günlük kullanım miktarı 6 – 8 gramdır.

Zerdeçalı kimler tüketmemeli?

Hamilelerde rahim kasılmalarını arttırabileceği için yoğun tüketilmemesi önerilir. Bir hafta içinde ameliyat olacak olanlar zerdeçal tüketmemelidir.

Taze zerdeçal ile sağlıklı bitkisel kür nasıl hazırlanabilir?

Özellikle birlikte tüketildiğinde birbirinin yararını arttıran bitki kısımlarından sağlıklı bir kür hazırlayabiliriz. Karabiber, zerdeçalda bulunan kurkumin bileşiklerinin emilimini ve etkisini yaklaşık 20 kat arttırır. Herkesin evinde rahatlıkla hazırlayabileceği kürümüz aşağıdadır:

Yarım su bardağı tercihen keçi sütünden hazırlanmış kefir veya yoğurt

1 yemek kaşığı öğütülmüş Chia tohumu (Çiya Tohumu)

1 tatlı kaşığı kenevir tohumu yağı ve 1 çay kaşığı çörekotu yağı

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı havanda ezilmiş çörek otu

1,5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal

1/2 çay kaşığı karabiber

Tüm malzemeleri karıştırın bir defada tüketin. Bu karışım sabah ve akşam ayrı ayrı hazırlanıp tüketilecek (günde iki defa). Bu yazı zerdeçalın sağlık yararları hakkında bilimsel çalışmalar kaynak verilerek insanların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kişilerin bu yazıda anlatılan bilgilerden yola çıkarak varsa hastalıklarının tedavisini bırakmamaları, rahatsızlıklarının tedavi ve teşhisi için sağlık kuruluşuna başvurarak doktorlarının önerdiği yöntem ve tedavileri uygulamaları tavsiye edilir.

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