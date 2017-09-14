Tüp Bebek Tedavisinde En İyi Sperm Nasıl Seçilir?

Doğal yöntemlerle bebek sahibi olamayan çiftler için tüp bebek tedavisi tam bir umut ışığıdır. Kadından, erkekten ya da her ikisinden kaynaklanan pek çok sorunun elenerek sağlıklı bir gebelik elde edilebilmesi birçok durumda ancak tüp bebek tedavisi ile mümkündür. Tüp bebek tedavisinin başarısında kadının yumurtalarının sayısından öte kalitesi çok önemlidir. Aynı şekilde erkekten alınan spermlerin kalitesi ve aktivitesi de sayıdan da büyük önem taşır. Çünkü ancak en kaliteli sperm ve yumurta bir araya getirilip döllenme gerçekleştiğinde elde edilen sağlıklı embriyolar ile gebelikten bahsedebiliriz.

Tüp bebek tedavisinde sağlıklı sperm seçimi kimler için daha çok önemlidir?

• Daha önceki tüp bebek uygulamalarında düşük yaşayan çiftlerde, • Daha önceki tüp bebek uygulamalarında embriyo kalitesi çok düşük olan çiftlerde, • Sperm morfolojisi kötü erkeklerde, • Sperm hareketinin düşük olduğu erkeklerde, • Dondurulmuş spermlerin kalitesi düşük olduğunda, • Üst üste yaşanan gebelik kayıplarında sağlıklı sperm seçimi çok daha fazla önem arz etmektedir.

Tüp bebek tedavisinde sağlıklı sperm seçimi neden önemlidir?

Tüp bebek tedavisinde sağlıklı olan spermler özel mikroskop altında seçilir ve yumurtanın içine enjekte edilir. Seçilen bu spermlerden en kaliteli embriyoları elde edebilmek için spermin şeklinin düzgün olmasına bakılır, yani spermin hareketli kuyruk ve baş şeklinin düzgün olması çok önemlidir.

Eğer erkekte sperm sayısı yeterli değilse, var olan spermler kullanılarak bir gebelik elde etmek zor olabiliyor. Bununla birlikte erkekten elde edilen spermlerin şekillerinin bozuk olması da yumurtanın döllenmesini olumsuz etkiler. Çünkü spermde şekil bozukluğundan dolayı döllenme gerçekleşemeyebilir. Bu sebeple de tüp bebek tedavisinde başarılı bir gebelik elde edebilmek, sağlıklı bir embriyo elde etmek için spermin hem yapısal hem de işlevsel açıdan kaliteli olması gerekmektedir.

Uzun yıllardır uygulanan klasik mikroenjeksiyon işleminde kullanılan mikroskoplar, spermi 400 kat büyütmeye ve sağlıklı spermin seçilmesini sağlar. Ancak bu yöntemin daha da ileri teknolojik hali olan IMSI, sağlıklı sperm seçimini çok daha özel hale getirir.

IMSI Yöntemi nedir?

IMSI, yani ‘’intra ctoplasmic magnified sperm injection’’ adı yönteminde sperm özel bir mercek yardımı ile izlenir. Bu mercek, spermi 6600 kata kadar büyütür ve spermin morfolojisi daha iyi değerlendirilir. IMSI yönteminde kullanılan mikroskobun teknik özelliği alınan sonucun güvenirliğinde çok önemlidir. Ancak aynı zamanda uygulamayı yapacak olan embriyolog da çok önemlidir.

Chip, Mikro chip Yöntemi

Tüp bebek tedavisinde önemli olan en ‘’iyi’’ olan spermleri seçip döllenmeyi gerçekleştirmektir. İşte spermlerin bu gücünü ölçebilmek ve en ‘’iyi olanı’’ bulabilmek için chip, mikro chip yöntemiyle spermler elenir. Bu yöntemde erkekten elde edilen tüm spermler bir ortamda çok dar bir aralıktan geçmeye zorlanır.

İşte bu aralıktan geçebilen spermlerin yumurtayı döllemek için en ideal spermler oldukları düşünülür. Diğer sperm seçme yöntemlerine göre chip yönteminin daha güçlü, gebelik için daha uygun seçimler yaptığı tespit edilmiştir.

PICSI ve Sperm Slow Yöntemi

Kadın yumurtasının çevresinde bulunan hyalorunan adlı madde, sadece olgun spermler tarafından tanınabilir ve tutunma sağlanır. PICSI yönteminde sağlıklı ve olgun spermlerin hyalorunan adlı maddeye bağlanması doğal yoldan değil, uzmanlar eliyle sağlanır.

Yıllardır uygulanmakta olan geleneksel ICSI (mikroenjeksiyon) işleminde, spermler mikroskop altındaki şekil ve hareketlerine göre seçilir. PICSI yöntemi de olgun spermlerin hyaluronan adlı maddeye bağlanma özelliği sayesinde sperm seçimini kolaylaştıran bir yöntem olarak bilinmektedir.

MACS (Magnetic Activated Cell Sorting)

“Sperm yıkama” işlemi de çok önemlidir. Bu yöntem ile olgun ve sağlıklı spermlerin seçilebilir, döllenmeye uygun olmayanlar ise elenir. İşte bu sperm yıkama yönteminin daha gelişmiş olanına MACS (Magnetic Activated Cell Sorting) adı verilmektedir. Bu yöntem klasik sperm yıkama yöntemlerinden farklı olarak; manyetik alan içinden geçirilen spermlerin olgun ve DNA’sında hasar olmayanların seçilmesine imkan tanımaktadır. Yani MACS, en sağlıklı spermleri seçebilme konusunda klasik sperm yıkama işleminden çok daha güvenilir bir yöntemdir.

Kaynaklar:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17644989

https://www.bulenttiras.com/tup-bebekte-en-iyi-sperm-secme-yontemleri