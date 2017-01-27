Vajinayı gençleştiren 7 estetik ameliyatı! Genital kozmetik cerrahi nedir?

Amerika’dan, Arap coğrafyasından, Afrika’dan kadınlar vajina estetiği için ülkemize geliyor. İstatistiklere yansımasa da Genital Kozmetik Cerrahi sağlık turizmi içinde önemli bir yer tutuyor. Türk doktorlar da vajina estetiğinde oldukça ilerideler. Peki kadınlar neden vajina estetiği yaptırıyor? Kadınları genital bölgelerinin görüntüsünü değiştirmeye iten nedir? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, genital güzelleştirme uygulamasıyla ilgili merak edilen konular hakkında bilgiler verdi:

“Son 10 yılda genital kozmetik cerrahi inanılmaz bir artış trendi göstermektedir. Sigorta kapsamında olamayan işlemler olduğu için de gerçek sayının saptanması zordur.

Neden her gün daha fazla kadın bu cerrahiyi yaptırmak istiyor?

Kadınların artık kendileriyle daha fazla ilgilenmeye başlaması, güzellik tanımının git gide değişmesi, medyanın bu gerçek olamayacak ideal kadın figürünü sürekli gündemde tutması, popülaritedeki artışın en önemli sebepleri.

Özellikle son yıllarda internetteki kadınlara yönelik siteler ve önemli magazin dergileri bu konuyla yakından ilgilenmekte ve makaleler yayınlamaktadır. Benzer şekilde pek çok cerrah da bu işlemleri cesaretlendirici yayınlar ve görsellerle kadınları teşvik etmektedir. Bu konuda kadınlar giderek daha fazla bilgi sahibi olmaya başlamalarına rağmen, niye buna ihtiyaç hissettiklerini açıklamakta zorlanmaktadırlar. Özellikle Brezilya tipi ağda yapılmış genital bölge görüntülerinin popülarite kazanması, genital kozmetik cerrahiyi artırıcı etkilerden biridir.

Çünkü pubik kılların alınması nedeniyle kamuflaj etkisi azalmakta ve kadınlar dış görünümlerinin daha fazla farkına varmaktadırlar ya da daha çok kadın normal olup olmadığı konusunda endişelenmektedir. Ayrıca pornografik dergiler de bu konuda etkin olmaktadır. Bu dergilere kısıtsız ulaşılabilmesi de kadınların bu dergilerde yer alan puberte modellerle kendilerini karşılaştırmaları, mutsuz olmalarına neden olur.

Kadın genital bölgesinin varyasyonları o kadar çok ki…

Bu cerrahinin bu kadar popüler olmasının sebebi nedir? Bu konuda en önemli husus “Normal nedir?” sorusu. Şekilsel ve renk açısından öyle geniş bir yelpaze var ki, ortalama bir tanım yapmak nerdeyse imkansız. Çünkü genital bölge de vücudumuzun diğer kısımları gibi herkesten farklı. Medyanın her gün bize sunduğu ince ve uzun muhteşem fiziğe sahip modellerin oranının genel popülasyonda yüzde 5 gibi bir oranda olduğu düşünülürse, kadınların teorik olarak yüzde 95’inin ideal dış genital görünüme sahip olmadığını mı düşünmemiz gerekiyor? Tabii ki hayır. Kadın genital bölgesinin varyasyonları o kadar çok ki, neyin ideal olduğunu söylemek güç.”

En çok yapılan operasyonlar

Op. Dr. Betül Görgen, genital kozmetik cerrahi kapsamında en fazla yaptırılan operasyon türleri hakkında şu bilgileri verdi:

Labiaplasti: Bu tanım sıklıkla iç dudaklara, daha az sıklıkla da dış dudaklara yapılan cerrahi müdahalelerin adıdır. İç dudaklara yapılan cerrahi işlemler genital kozmetik cerrahi alanındaki en yaygın operasyonlardır. Genellikle boyut küçültme ya da asimetriyi düzeltme amacıyla uygulanır. Bazen kozmetik ihtiyaç dışında, spor aktivitelerinde negatif etkilerinden kurtulmak içinde uygulanabilir (at binme vb).

İç dudaklar, üretra ve vajinayı çevrelerken cinsel uyarılmada da önemli rol oynar. Cinsel uyarılma sonucu bu bölgenin kanlanması artar ve dudaklarda şişme meydana gelir. Bu cinsel doyumu sağlamaya yardımcı olur aynı zamanda kayganlaştırmaya da katkı sağlar.

Vajinoplasti: Vajina dokusunun gerginleştirilerek çapının daraltılması amacıyla yapılır. Genellikle doğumlar sonucunda gevşemiş ve genişlemiş olan vajen dokusuna sahip kadınların tercihi bu yöndedir. Diğer adıyla vajinal gençleştirme olarak da bilinir.

Himenoplasti: Bu işlem himenin yeniden oluşturulması ve yırtık kenarların yeniden birleştirilmesidir. Genellikle dini ve kültürel sebepler nedeniyle tercih edilen bir işlem olmakla beraber son dönemlerde partnerine bir hediye vermek isteyen kadınlar da bu yönteme başvurmaktadırlar.

Dış dudakların büyütülmesi: Bu işlem vücudun farklı bölgelerinden alınan yağın, dolgunlaştırmak amacıyla dış dudaklara enjekte edilmesidir.

Vulva Lipoplastisi: Bazen de vulvadaki yağların liposuctionla alınması gerekebilir.

G-spot büyütme: Bu prosedür, olduğu varsayılan bu noktanın büyüklüğünü ve dolayısıyla teorik olarak bir kadının cinsellikten aldığı zevki arttırmak için kollajen gibi bir maddenin G noktasına enjekte edilmesini kapsar. Etkiler, işlemin tekrarlanması gerektiği zamana kadar, ortalama 3-4 ay sürer.

Clitoral kaput azaltma: Bu prosedürün amacı, klitorisin pençelerini (veya başını) açığa çıkararak, klitorisi çevreleyen cilt kaputunun küçültülmesini sağlamaktır. Böylece cinsel uyarılmayı kolaylaştırarak, kadının cinsel doyumunu artırmak amaçlanmaktadır. Prosedür aynı zamanda hoodektomi olarak da bilinir.

Riskler nelerdir?

Sinir hasarı

Hassasiyet kaybı

Kalıcı renk değişimi

Labia kenarlarında tırtıklanma

Doku kaybı

Seks sırasında ağrı

Diğer genital bölgelerde hasar

Bu husustaki en önemli nokta da genital kozmetik cerrahiye ait uzun dönem sonuçları içeren çalışmaların olmamasıdır. Yapılmış çalışmalar ve yayınlar hep kadınların cerrahi sonrası kısa dönem memnuniyetlerini ölçmektedir ve bu ölçümleri yapan klinikler zaten bu uygulamaların yapıldığı merkezler olduğu için tarafsız olmadıkları aşikardır.

Normali nedir?

Genital kozmetik cerrahi yaptıran kadınların çoğu aslında normal kabul edilen varyasyonlara sahiptir. 2011’de Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji dergisinde yayınlanan bir çalışmada, labiaplasti talep eden 33 kadın muayene edilmiş ve normal boyutta iç dudaklara sahip olduğu görülmüştür.

50 kadını kapsayan bir başka çalışmada iç dudakların genişliğinin 7-50mm, uzunluğunun da 20-100mm arasında olduğu saptanmıştır. Sadece 50 kadındaki boyutlar bu kadar değişkense, genel popülasyondaki değişim aralıkları çok daha yaygındır.”

Vajinal gençleştirme konusunda uygun değerlendirme ve tanı konmasının çok önemli olduğunu belirten Op. Dr. Betül Görgen, operasyondan önce tam bir hikaye alınması ve detaylı bir jinekolojik muayene yapılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.