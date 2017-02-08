Herkes sağlıklı, bakımlı, canlı, gür saçlara sahip olmak ister. Zira güzel saçlar sizin güzel görünmenizin anahtarıdır. Saçların sağlıklı olabilmesi de öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmenize ve saçlarınızın bakımını doğru şekilde yapmanıza bağlıdır. Çünkü saçın sağlıklı olabilmesi saç derisinin sağlıklı olmasına bağlıdır. Saç derisi içten ve dıştan her türlü faktörden etkilenecek kadar hassas bir yapıdadır. Hem kullandığınız şampuan, saç kremi, saç şekillendirici ürünler hem de yeme içme alışkanlıkları bu oluşumu etkileyecektir.

Saç derisinin gereğinden fazla kurumaması, yağlanmaması, aksine yağ ve nem dengesinin kontrol altında olması gerekiyor. Çünkü kuru saç derisi cansız, solgun, dökülen saçlara ortam hazırlarken, yağlı saç derisi ise çok çabuk şekli bozulan yapışık ve kirli bir görüntüye sebep olur. İşte bu bağlamda size saçlarınızın çabuk yağlanmaması için basit, ancak etkili tavsiyelerde bulunacağım.

Saçınızı sık sık şampuanlamayın!

Saçlarınızı temizlemek için kullandığınız şampuanlar çok farklı kimyasallar içerdiği için saçı temizlerken bir yandan da saçın ve derinin doğal dokusuna zarar verebiliyor. Bu bakımdan saçınızı her gün değil, 3 günde bir şampuanlamak çok daha faydalı olacaktır. eğer saçınızı her gün yıkamanız gerekiyorsa şampuan kullanmadan sadece ılık su ile yıkamanızda fayda var.

Saç tipinize hitap eden şampuanları kullanın!

Herkesin beslenme ve yaşam koşulları farklı olduğu için saç derisi de farklı özelliktedir. Bu bakımdan herkesin saçına, saç derisine aynı içerikteki şampuanın iyi gelmesi çok da olası değil. Dolayısıyla saçının yağlı ise yağlı saçlar için üretilmiş şampuanları, kuru ise kuru saçlar için üretilmiş olanları tercih edin. Bu sayede saçınızın ve saç derinizin doğal dokusunu korumuş, desteklemiş olusunuz.

Saç bakımında kullanılan ürünlerini alırken dikkat edin!

Saçlarınızın doğal ve güzel görünmesini, sağlığını korumasını istiyorsanız kesinlikle saç kremi, köpük, jöle, sprey gibi yan ürünleri mümkün olduğunca seyrek kullanmaya çalışın. Özellikle saçın kolay taranması ve yumuşak olması için yıkama sonrasında kullanılan nemlendiriciler genellikle saçı ağırlaştırıyor, yapışık bir görüntü oluşturuyor ve dolayısıyla saçlar çok daha kolay yağlanıyor.

Bu bakımdan öncelikle hiç nemlendirici kullanmamanızı öneriyorum. Eğer çok gerekli buluyorsanız da saçınızın hızlı yağlanmasını engellemek adına saç diplerine ve uçlarına sürmemenizi tavsiye ederim. Bu bakımdan sadece saçın orta bölgesine bir miktar sürmeniz daha doğru olacaktır. Jöle, köpük, sprey gibi şekillendirici saç ürünlerini de yine az miktarda ve mutlaka kaliteli olanından satın alarak kullanmalısınız.

Saçlarınızı sık tarayıp fırçalamayın!

Saçınızı ne kadar sık tarayıp fırçalarsanız saçlarınız o kadar çok dökülecek, kırılacak, yıpranacak ve yağlanacaktır. Bu bakımdan en doğrusu saçlarınızı sadece duştan sonra bir kez taramanız şeklindedir. Ya da gün içinde taramanız gerekirse çok kalın dişli bir tarakla uçlardan başlayarak tarayın. Bunlara ek olarak saçların yağlanma sebeplerinden birisi de gün içinde sürekli saçlarla oynayıp saçları düzeltmeye çalışmaktır. İşte bu şekilde saçların kısa sürede yağlanıp birbirine yapışmasına sebep olursunuz.

Saçınızı sıcak su ile yıkamayın!

Saçın sahip olduğu doğal yağı, nemi ve canlılığı korumasının en basit yolu saçı olabildiğince soğuğa yakın bir su ile yıkamaktır. Saçlarınızı sıcak su ile yıkadığınızda derideki gözeneklerin açılmasına, esnemesine yol açarsınız. İşte bu şekilde de saçın daha kolay dökülmesi, derinin hızla yağlanmasının önü açılır. Bu bakımdan özellikle kışın saçınızı soğuk su ile yıkamanız mümkün olamayacağı için ılık su ile yıkayın, ancak durulama suyunuz bir tık daha soğuk olsun ki gözenekler daralsın.

Yağlı saçlar için bakım kürü

1 litre su kaynatın ve içine 1 tutam biberiye ve 1 tatlı kaşığı kekik koyun. Bu suyu ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. 10-15 dakika sonra elde ettiğiniz karışımı saç diplerinize masaj yaparak sürün. Sonrasında saçınızı soğuk su ile durulayın ve saçlarınızın fazla yağdan arınması için haftada iki kez uygulayın.

Kaynak: aysetolgaiyiyasam.com