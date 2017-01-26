Yargıtay’dan Aile hekimlerine kötü haber! Kira sözleşmesinin cezai şartı bağlayıcıdır

Yargıtay’dan Aile hekimlerine kötü haber! Kira sözleşmesinin cezai şartı bağlayıcıdır Paylaş :

  |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi aile hekimlerinin sağlık ocaklarını kullanırken Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yaptıkları kira sözleşmesinde yer alan, “Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında ceza, itirazsız olarak ödenir.” Hükmünün geçerli ve aile hekimleri için bağlayıcı olduğuna karar verdi. Karar, binlerce aile hekimini etkilemesi bakımından önem taşıyor.

Somut dava kiraya veren idare tarafından kiracı aile hekimi aleyhine düzenlenen ve cezai şartın ödenmesini bildirilen Halk Sağlığı yazısının iptali istemine ilişkindi. Olayda aile hekimi,  sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere sağlık ocağını kiralamış, ancak kira süresi bitimi sonrası taraflar arasında çeşitli anlaşmazlıklar neticesinde 254 gün süreyle sözleşme yapılamamış, bilahare sözleşme yapılmış ve bunun üzerine 254 günlük süre için Halk Sağlığı Müdürlüğü “taşınmazın teslim edilmeyen her bir günü için cezai şart alınması gereği 254 günün cezai şart bedelinin ve 254 gün tutarlı kira bedelinin ödenmesini istemişti.

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Aile hekimi ise 254 günlük kira bedelini ödemiş ancak cezai şart bedelinin iptali için dava açmıştı.  Yargılamayı yapan Yerel Mahkemece, hukuki bir anlaşmada cezai şartın olamayacağı, iptali istenen talebin davalı taraf lehine haksız zenginleşme nedeni olacağı belirtilerek aile hekiminin talebinin kabulü ile Halk Sağlığı müdürlüğünün tarihli yazısının iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkemenin bozma gerekçesinde, sözleşme ile kiralanan taşınmazın aile hekimliği hizmet binası olarak kullanılmak üzere doktora ihale ile kiraya verildiğini, Sözleşmenin özel  şartlarında ” kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse geçen her gün için cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında cezanın itirazsız olarak ödeneceği ” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi bahse konu gerekçesinde, “Kira sözleşmesinin …. maddesindeki bu hüküm, T.B.K’nin 179 ve devamı maddelerinde düzenlenen cezai şart niteliğindedir. Cezai şart geçerli bir borcun yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi ya da belli bir yerde belirli bir zamandan yerine getirilmemesi durumunda, borçlunun ödemesi gereken bir edimdir.

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Tarafların serbest iradesi ile kararlaştırılan bu cezai şart geçerli olup tarafları bağlar. Bu durumda mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın kabul edilmesi doğru değildir. “ demek suretiyle yerel mahkeme kararını bozmuştur.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

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Yazar Hakkında

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Dr. Erkin Göçmen

Tıp Doktoru ve Hukukçu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1993'te tamamlayan Dr. Göçmen, Sağlık Bakanlığı'na bağlı çeşitli kurumlarda görev yaptı. Aynı dönemde Türkiye ve Ortadoğu Kamu Yönetimi Enstitüsü'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Bu süreçte 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı hukuk eğitimini 2004 yılında tamamladı. 2006'dan bu yana Ankara Barosu'nda serbest avukatlık yapmakta olan Dr. Göçmen aynı zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde yüksek lisans düzeyinde sağlık hukuku dersleri vermektedir. Kendisinin sağlık, tıp, akademi ve bilim hukuku alanında çok sayıda makalesi bulunmaktadır. İletişim: https://www.facebook.com/erkin.gocmen
 
 
 
 
 
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