Yoğun spor yapan erkekler dikkat!

Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir uyarıyor: “Yoğun spor, uzun süre kullanılan steroidler ve sauna; sperm kalitesi üzerinde olumsuz etki göstererek erkeklerde kısırlığa yol açıyor!” Spor her ne kadar sağlıklı olsa da yoğun spor yapmak libido üzerinde olumsuz bir etki gösteriyor. Egzersiz; sağlıklı kalmak, stresi azaltmak ve kilo vermek için tavsiye edilse de her şeyin fazlası zararlı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetişkinler için haftada 150 dakika orta seviyede egzersiz yapılmasını öneriyor. Ancak yapılacak yoğun egzersiz, seks hormonları yani doğurganlık ve libido üzerinde olumsuz etki gösteriyor. Çok atletik kadınların menstrual döngülerindeki sorunlar bilinen bir gerçek. Peki ya erkeklerde yoğun sporun doğurganlık ve libido üzerine etkisi nedir?

Bin 77 erkek üzerinde araştırıldı

North Carolina State Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı araştırma, Medicine and Science in Sports and Exercise dergisinde yayınlandı. Çalışmaya bin 77 erkek katıldı. Bu erkekler kendi fiziksel aktivite ve cinsel yaşamları hakkındaki sorulara cevap verdi. Katılımcıların çoğu koşu yapıyor veya bisiklete biniyordu.

Spor yapın ama yüksek doz değil

Sonuçlara göre, yoğun egzersiz yapanlarda azalmış libido ortaya çıkarken; hafif veya orta derecede fiziksel aktivite yapanlarda ise daha yüksek libido düzeyleri gözlendi. Bu da yoğun sporun, fiziksel yorgunluğa ve buna bağlı olarak da düşük testosteron seviyelerine yol açtığını gösteriyor. Ayrıca yüksek sıcaklık da sperme zararlı olduğundan yoğun fiziksel aktivite, sperm sayısını azaltabilirken, orta seviyede yapılacak düzenli egzersiz ise doğurganlık açısından faydalı.

Sauna kısırlığa yol açıyor!

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Yardımcı Üreme Teknikleri Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, aşırı spor ve erkek kısırlığı hakkında şu bilgileri verdi: “Vücuttaki yağ oranının yükselmesi testosteron seviyesinde düşmeye sebep olur. Vücutta testosteron hormonu yağ hücrelerini kimyasal formunu değiştirerek östrojene dönüştürmektedir Aşırı spor yapan erkeklerde kas artışı ile yağ oranındaki azalma kandaki testosteron artışına neden olur. Ancak ağır spor dallarıyla uğraşan erkeklerde testosteron hormonu düzeyi, sperm üretimi ve kalitesinde ciddi oranda düşüş göstermektedir. Aynı zamanda spor salonlarında her gün saunada zaman geçirilmesi testislerin olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir.”

Uzun süre steroid kullanmayın

Vücuda dışarıdan testosteron alınması doğru bir yaklaşım değildir diyen Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Yardımcı Üreme Teknikleri Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Birçok sporcu tarafından kullanılan steroidler vücutta testosteron seviyelerinde aşırı artışa neden olarak cinsel fonksiyonlarda ciddi performans artışı gösterir. Fakat uzun vadede kullanımlarda vücuttaki doğal testosteron normalin çok altına düşer ve testislerde küçülmeye sebep olur. Bu nedenle sperm üretimi etkilenerek azalır. İlacın bırakılması söz konusu olur ise ancak 4-6 ay sonra sperm üretimi normal haline dönebilmektedir. Bu durum normal yollarla çocuk sahibi olma oranlarında belirgin düşüşe sebep olmaktadır” diyerek erkekleri uzun süre steroid kullanmamaları konusunda özellikle uyardı.

Vitamin desteği üreme kapasitesini artırır

Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Kullanılacak vitamin-mineral desteği ve bazı antioksidan ilaçlar üreme kapasitemize de olumlu katkılar sağlar. Doğru ve uygun dozlarda, uzun süre kullanıldığında sperm sayısı ve kalitesinin arttığı gözlenmiştir” dedi.