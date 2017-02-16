Yüksek dozda B grubu vitamin takviyesi şizofreni belirtilerini ciddi oranda azaltıyor

Sonuçları, “Psychological Medicine” dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, yüksek dozda B grubu vitamin (B6, B8 ve B12) takviyesiyle uygulanan şizofreni tedavisi, standart tedavilere oranla hastalık belirtilerini daha büyük oranda azaltıyor. Medical Research Council ve Manchester Üniversitesinin sağladığı fonla dünya çapında yürütülen bir araştırma, yüksek dozda B grubu vitamin (B6, B8 ve B12) takviyesiyle birlikte uygulanan şizofreni tedavisinin, standart tedavilere oranla hastalık belirtilerini daha büyük oranda azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, rastgele seçilmiş 18 klinikten 832 hastanın verilerini inceledi.

Söz konusu veriler, kliniklerde antipsikotik ilaç tedavisi gören şizofreni hastalarına verilen vitamin ve mineral takviyelerinin belirtiler üzerindeki etkilerini gösteren raporlardan oluşuyor. İncelemeler sonucunda, yüksek dozda ya da başka vitaminlerle verilen B vitamini takviyelerinin şizofreninin psikiyatrik belirtilerini azalttığı görülürken daha az dozda takviye verilen hastalarda herhangi bir belirtiye rastlanmadı.

Ayrıca, şizofreninin erken safhalarında verilen B vitamini takviyelerinin daha etkili olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırmanın yazarlarından Manchester Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Joseph Firth, “Bu çalışma, şu anda tam tedavisi bulunmayan bu hastalık için yeni tedavi yöntemleri geliştirmek adına önemli bir gelişme olabilir.” dedi.

Araştırmanın bir başka yazarı Batı Sydney Üniversitesi Bütünleyici Akıl Sağlığı Bölümünden Profesör Jerome Sarris ise “Bu araştırma, belirli amino asitler gibi diğer gıda takviyelerinin şizofreni tedavisinde kullanılabileceğine dair teoriye kanıt teşkil ediyor. “Bu bulgular, çoklu beslenme tedavilerinin depresyon gibi diğer hastalıkları azaltabileceği konusunda yaptığımız araştırma ile de uyuşuyor” diye konuştu.

Araştırmacılar, besinlerin akıl sağlığının gelişime nasıl etki ettiğini ortaya koymak, besine dayalı tedavilerin beyin işlevleri ve metabolik sağlık gibi diğer konulara etkisini ölçmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını dile getiriyor.Kaynak:AA