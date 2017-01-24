Yüksek tansiyon sorununun tedavisinde egzersiz ne kadar etkili?

Diyabetten kanser riskine, stres ve duygu durum bozukluklarına kadar pek çok hastalıkla mücadelede etkili olan hareketli yaşam ve egzersizle yüksek tansiyonu kontrol altına almak mümkün. Yüksek tansiyon tedavisinde egzersizin çok etkili bir yöntem olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, Türkiye’de her üç kişiden birinin halk arasında hipertansiyon hastası olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Normal tansiyon değerleri, yetişkin bir insanda dinlenme durumunda 120/80 mmHg’dir. Kan basıncı ölçüm değerleri büyük tansiyonda 140, küçük tansiyonda 90 mmHg’nın üzerine çıktığında yüksek tansiyon değerleri olarak kabul edilir. Yüksek tansiyonu olan hastalar, doğru bir şekilde tedavi edilmediği takdirde, ölümcül sonuçlar doğurabilecek kalp krizi, beyin kanaması ve felç geçirme gibi riskler altındadır.”

Doğru egzersiz tansiyonu dengeliyor!

Düzenli egzersizin, diyabet (şeker hastalığı), kanser riski, stres ve duygu durum bozuklukları dışında, yüksek tansiyon üzerine de olumlu etkileri vardır. Bilimsel araştırmalar, egzersiz ile hem yüksek tansiyon gelişme riskinin azaltılabileceğini hem de var olan yüksek kan basıncı değerlerinin (hipertansiyon) düşürülebileceğini göstermiştir.

Doğru dozda yapılan egzersiz eğitimi ile seçilen egzersiz tipiyle de bağlantılı olarak tansiyondaki düşüş miktarı 5-10 mmHg kadar olabilmektedir. Bilmelisiniz ki; kan basıncınızda, 10/5 mmHg’lik bir düşüş, felç geçirme riskini %41, koroner kalp hastalığı riskini ise %22 oranında azaltır.

Yüksek tansiyonun bazı önlemlerle kontrol altında tutulabilir

İdeal egzersiz eğitim nabzınızı öğrenin: Yüksek tansiyon probleminiz varsa egzersize başlamadan önce mutlaka sağlık kontrolünden geçin ve sizin için ideal egzersiz eğitim nabzının kaç olduğunu öğrenin. Aynı öneri, uzun süre egzersiz yapmamış 45 yaş üstü sağlıklı kişiler için de geçerlidir.

Düzenli spor yapın: Haftada 5 gün, 30 dakika düzenli olarak koşu, tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklete binme, Tai Chi egzersizleri yüksek tansiyon probleminiz varsa idealdir. Çok iddialı oynamaz iseniz tenis bile olabilir.

Spordan önce tansiyonunuzu ölçün: Kan basıncınızı aerobik egzersizlere başlamadan önce ölçün ve ‘160/95 mmHg’ üzeri değerlerde egzersiz yapmayın.

İdeal kilonuzu koruyun: Vücut ağırlığınız kan basıncınızı etkileyebilir. Akdeniz tipi beslenin, ideal kilonuzu bulun ve bunu korumayı hedefleyin.