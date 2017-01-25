Anne sütü en etkili grip ilacı

Kış mevsiminin en ağır koşullarda kendini gösterdiği şu günlerde bebek ve küçük çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları ve grip hastalığı görülme sıklığı arttı. Peki bebeğiniz için grip ve solunum yolu enfeksiyonu tedavisinde en etkili yöntemler neler? İstinye Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neanotoloji Uzmanı Dr. Burçin İşcan, anne sütü ile beslemenin sürdürülmesinin tedavide etkili olduğunu ifade ederek, kat kat kıyafetler giydirmekten de kaçınmak gerektiğini söyledi.

Bebek ve çocuklar, soğuk hava ile birlikte yoğun kar yağışının görüldüğü şu günlerde salgın hastalıklar açısında risk grubunun başında yer alıyor. Soğuk algınlığında çok yüksek ateş, gripte ise ani ateş yükselmesi, genel durum bozukluğu, iştahsızlık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarıklık, kusma ve ishal belirtilerden başlıcaları. İstinye Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neanotoloji Uzmanı Dr. Burçin İşcan, 6 aydan küçük çocuklarda grip aşısı yapılamadığı için, enfeksiyonu eve getirebilecek, anne-baba, kardeş gibi bireylerin aşılanmasını önerdiklerini kaydetti. Ayrıca anne sütünün bağışıklık sistemini destekleyen en önemli gıda olduğunun altını çizen Dr. İşcan, tedavi süreci ile ilgili şu önerilerde bulundu;

6 aydan küçükse evdekiler aşılanmalı

Bebek ve küçük çocuklarda grip hastalığını önlemek için yapılması gereken ilk şey bulaşmayı önlemek. 6 aydan küçük çocuklarda grip aşısı yapılamadığı için, enfeksiyonu eve getirebilecek, anne-baba, kardeş gibi bireylerin aşılanmasını öneriyoruz. Aile bireylerinden birisi hastalandığında ellerin bol su ve sabunla yıkanması hastalığın aile içinde yayılmasını engelleyecektir. Hasta kişinin maske takması, bebeği öpmemesi hastalığın bebeğe geçişini engellemek için dikkat edilmesi gereken noktalardır. Eğer önlemlere rağmen bebekte hastalık belirtileri başladıysa burundaki salgıların yumuşatılması ve temizlenmesi bebeği rahatlatacaktır.

Anne sütü en etkili ilaç

Anne sütü ile beslenmesinin devam ettirilmesi bebeğin bağışıklık sistemini destekleyecektir. Anne sütü içerdiği bağışıklık elemanlarından, Immünglobulinler, canlı hücreler ve birçok aktif moleküller sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen “mucize” bir gıdadır. Bu nedenle uzmanlar hastalık durumunda bebeğin anne sütü ile beslenmesinin mutlaka devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle soğuk algınlığında anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesi ve semptomatik tedavide tek başına yeterli oluyor.

Grip olan anne emzirmeye devam etmeli

Grip olan anne belli kurallar çerçevesinde emzirmeye devam etmeli. Eğer anne grip veya soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyon geçiriyorsa, bebeğe bulaşmasını engellemek için el yıkama ve maske takma gibi koruyucu önlemler alarak bebeğini emzirmeyi sürdürebilir.

Sıcak nemi azaltır, burun tıkanıklığını artırır

Toplumda “üşütme” olarak adlandırılan solunum yolu enfeksiyonları ailelerin bebeği veya küçük çocuğu sıcak tutmak için abartılı davranışlarda bulunmasına neden olabiliyor. Ancak, biz bebeği aşırı sıcak bir oda ısısında tutmayı veya çok kalın giydirmeyi önermiyoruz. 22-24 derece ideal bir oda ısısıdır. Aşırı sıcak bir odada nem miktarı azalacaktır ve kuruyan hava bebeğin solunum yolları kurutarak burun tıkanıklığına neden olacaktır. Bu nedenle ideal bir oda sıcaklığı ile birlikte odanın nemlendirilmesi üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bebeği rahatlatacaktır.

Çok kalin olmayan battaniye ile örtün

Annelere tavsiyemiz, kendi giydiğinden bir kat fazlasını bebeğine giydirmesi ve bebeğini uyuturken de çok kalın olmayan bir battaniyeyle üzerini örtmesidir. Özellikle ateşli çocuklarda kalın giydirme ve örtme, ateşin kontrolsüz bir biçimde yükselmesine sebep olabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Gereksiz antibiyotik kullanimina dikkat

Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler faydalı mikropları da ortadan kaldırarak bir sonraki enfeksiyona davetiye çıkartmaktadır. Grip ve soğuk algınlığı ile mücadele eden ebeveynler için önerilerimiz ise şöyle;