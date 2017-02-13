Başparmak çıkıntısı tedavisi

Birçok kemik ve kastan oluşan ayaklarımız tüm vücudun taşıyıcısıdır ama herhangi bir ağrı ya da acı yaşayana kadar ayağımıza gereken özeni göstermeyiz. Bir araştırmaya göre ayak sağlığı tam olarak yerinde olan erişkin oranı sadece yüzde 45. Yani yüzde 55’imizin ayak sağlığında sorun var. Üstelik bu oranın büyük bölümünü kadınlar oluşturuyor. Gerek giydikleri ayakkabılar, gerek anatomik yapıları nedeniyle kadınlar erkeklere göre ayaklarından daha şikâyetçi. Fulya Ayak Sağlığı Merkezi Kurucusu, Ayak ve Ayak Bileği Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi, kadın hastalarının erkeklere oranla çok daha fazla olduğunu söylüyor. Kadınların mustarip olduğu ayak rahatsızlıklarının başında Halluks Valgus başparmak çıkıntısı geliyor. Aşil tendon sorunları ve topuk ağrısı da ayaklarla ilgili gelen şikayetler arasında… Op. Dr. Selim Muğrabi, kadınların ayaklarının en büyük düşmanı başparmak çıkıntısını, kök hücre yöntemiyle hangi ayak sorunlarının tedavi edildiğini anlattı:

Ayağa uygun olmayan, ayak baş parmağını doğal olmayan bir pozisyonda sıkan, özellikle dar, sivri burunlu ayakkabıları uzun süre giyen kadınları başparmak çıkıntısı tehlikesi bekliyor. Başparmak çıkıntısı ise diz ve bel problemlerine davetiye çıkarmaktadır.

Halluks Valgus deformitesine bağlı ortaya çıkan başparmak etrafındaki şişlik bu rahatsızlığa yol açar. Başparmak eklemi etrafında eklemi korumakla görevli olan yağ yastıkçığı deformite sonucunda ayakkabı içinde basınç altında kalan bölge olur ve buna bağlı olarak reaksiyonel bir büyüme olur. Doku büyüdükçe ayakkabı basıncı artar ve şişlik kızarıklık kalıcı bir hal alır.

Başparmak çıkıntısı kadınlarda erkeklere oranla dokuz misli daha fazladır.

Halluks Valgus’ta (başparmak çıkıntısı) kozmetik amaçlı düzeltme kesinlikle yapılmamalıdır. Ameliyat sadece ağrılı başparmaklara yapılması gereken bir işlemdir.

Tedavi edilmediklerinde sıklıkla ağrılı hale gelirler. Fakat bütün hepsi ilerleyici değildir. Pek çok başparmak çıkıntısı ameliyatsız tedavi edilebilir… Genelde ağrısız başparmak çıkıntısının cerrahi düzeltmeye gerekliliği yoktur… Vakaların geniş bir çoğunluğunda başparmak çıkıntısına bağlı ağrı uygun ayakkabı giyimi ile ortadan kaldırılabilir.

Başparmak çıkıntısı tedavisi



Son yıllarda Halluks Valgus’un cerrahi tedavisinde ciddi değişiklikler meydana geldi. Teknolojik değişimler ve ameliyat tekniğindeki değişiklikler hastaların ameliyat sonrası konforlarının artmasında önemli rol oynamıştır. Daha öncelerinde ameliyat sonrası alçı, çok uzun sureli istirahat ihtiyacı, ameliyat sonrası yoğun ağrı gibi sorunlar bugün için ortadan kaldırılmıştır. Hastalarda ameliyat sonrası ayakkabıları ile ameliyat sonrasında hemen yere basılabilmekte ve yaklaşık üç hafta sonra işe dönüş sağlanabilmektedir. Ameliyatlarda uygulanan ayak bileği blok uygulaması ile ameliyat sonrası ağrıları ortadan kaldırmaktadır.

Kök hücre ile ayak sorunlarının tedavisi



Kök hücre tedavisi ayak dışındaki kıkırdak problemlerinde çok kullanılıyor. Ayak cerrahisinde asıl kullanım alanı aşil tendon problemlerinde ve topuk ağrısının tedavisinde yaygın.

Kök hücrenin mantığı sorunlu olan bölgeye hücreyi verdiğinizde iyileşmeyi hızlandırmak. PRP olarak adlandırılan ve trombositten zengin madde aslında aşil tendonu tedavisine yerleşti.

Kök hücre tedavisi için kişinin kendi kanı alınıyor, kişinin sorunlu bölgesine enjekte ediliyor.

Ayak cerrahisinde uygulanması sonrası, bölgenin kontrol altında tutulması gerekiyor. PRP uygulamalarından sonra kullanılan özel ayakkabılar var bunlar kullandırılarak hasta istirahate alınır. İki uygulama sonrasında aşil tendonu problemleri çok hızlı biçimde geriler.

Topuk ağrısında kök hücre yeni kullanılan bir yöntem. Altı ila 12 ay yapılan çalışmalarda topuk ağrısının yüzde 70 oranında başarı elde edildi. Yan etkisi ve komplikasyon yok.

Yağ hücrelerinden elde edilen kök hücre ile yapılan tedaviler ise ayak bileği sorunlarının tedavisinde kullanılan kök hücre tedavileri.

Uygun ayakkabıda olması gereken özellikler:

Ayakkabının modeline göre ayakkabı numaranız değişkenlik gösterebilir. Her yeni modelde ayakkabılarınızı deneyerek alınız.

Mümkün olduğu kadar ayağınızın biçimine en yakın uygunluktaki bir ayakkabı seçin.

,Yaşınız ilerledikçe ayaklarınızın büyüklüğü değişebilir.

Her iki ayağınızı ölçtürün. Pek çok kişinin bir ayağı diğerinden büyüktür.

Ayakkabıyı daha büyük olan ayağınızda prova edin.

Ayakkabı provasını günün sonunda ayaklarınızın en büyük olduğu zaman yapın.

Prova süresince ayakta durun ve her iki ayakkabının sonunda da en uzun ayak parmağınız için yeterli mesafenin mevcut olduğunu kontrol edin.

Ayak taraklarınızın ayakkabının en geniş kısmına (ball pocket=tarak kesesi) iyi uyduğundan emin olun.

Ayakkabıların ayağınıza oturduğundan ve ayağınıza uygun olduğundan emin olmak için ayakkabılarınızla yürüyün.

Topuklu ayakkabı giyerken dikkat!

Günlük aktivite ayakkabımız ayak yapımız ile uyumlu olduğu sürece bir davet ya da toplantıda kullanacağınız 2-3 saatlik yüksek ayakkabı giyiminin bir zararı olmayacaktır.

Topuklu ayakkabı giyimde sürenin uzaması öncelikle ayak arkasında ve başparmakta yükün oldukça artmasına yol açmaktadır. Bu yük uzun süreli olduğunda başparmak şekil değişiklikleri gelişmektedir. Ayrıca bu sürenin uzaması ayak arka adalesinin (Aşil tendonu) kısaltması ve buna bağlı olarak topuk ağrısı ve küçük parmak deformitelerinin oluşmasına yol açmaktadır.

Sürenin çok artması ayak fonksiyonunu bozar, yükün diz ve bele şiddetli geri dönüşü bu bölge sorunlarını tetiklemektedir.

Daha öncelerinde ameliyat sonrası alçı, çok uzun sureli istirahat ihtiyacı, ameliyat sonrası yoğun ağru gibi sorunlar bugün için ortadan kaldırılmıştır. Hastalarda ameliyat sonrası ayakkabıları ile ameliyat sonrasında hemen yere basılabilmekte ve yaklaşık üç hafta sonra işe dönüş sağlanabilmektedir. Ameliyatlarda uygulanan ayak bileği blok uygulaması ile ameliyat sonrası ağrıları ortadan kaldırmaktadır.