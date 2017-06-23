Bayram ikramları, diş çürüğü sebebi olmasın

Bayram dönemlerinde ağız ve diş sağlığı normalden daha büyük bir özen gerektiriyor. Çünkü oruç sürecinin ardından tam anlamıyla ziyafete dönüşen bayramlarda aşırı besin tüketimi, vücut sağlığı kadar ağız sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Et yemeklerinin yanı sıra bayram dolayısıyla tüketilen asitli içecekler ve tatlı gıdalar da diş çürüklerine zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle bayramda beslenme düzenine ve diş bakımı kurallarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, bayramda diş bakımı hakkında dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.

Et ve tatlı tüketiminin arttığı bayramda ağız sağlığına dikkat!

Şüphesiz ki ağız ve diş sağlığı, et ve tatlı tüketiminin arttığı bayramlarda daha büyük bir önem kazanıyor. Çünkü özellikle çürük veya ağızda boşluk gibi problemleri olan hastalar için bayram günleri, tam anlamıyla kaosa dönüşebiliyor. Bayramda yenilen etli yemekler ve tatlı gıdalar, ağızda oluşan boşluklara girerken, ciddi ağrıların yaşanmasına yol açabiliyor. Bu nedenle bayramda böyle sorunlarla karşılaşmamak için ağız sağlığına ekstra özen göstermek gerekiyor.

Asitli içecek tüketimi dişleri olumsuz etkiliyor

Bayramda yapılan ev ziyaretlerinde ikram edilen içecekler de diş sağlığını derinden etkileyebiliyor. Asitli ve şekerli içeceklerin bir de çok soğuk şekilde tüketilmesi, dişlerde çatlamaların oluşmasına neden olabiliyor. Dişlerde meydana gelen çatlamalar ise ilerleyen zamanlarda diş çürüklerine dönüşebiliyor. Dolayısıyla, diş fırçalama ve ağız bakımı bu dönemde daha fazla önem arz ediyor.

Bayramda yalnız diş fırçalamak yeterli olmuyor

Bayramda eş, dost, akraba ziyaretlerinde tüketilen ikramlıklar sonrası mutlaka dişlerin fırçalanması gerekiyor. Ayrıca bayramlarda diş temizliği için fırçalamaya ilaveten, ağız gargaraları ve diş ipi kullanılmalıdır. Fakat ev dışındaki ortamlarda gıda tüketiminin hemen ardından diş temizliği yapmak mümkün olmuyorsa, bol bol su içilmelidir.

Çocukların ağız bakımı takip edilmeli

Bayramlarda yetişkinlere göre daha fazla tatlı, şeker, çikolata ve asitli içecekler tüketen çocuklar da ağız temizliğine dikkat edilmediğinde çeşitli diş problemleri yaşayabiliyor. Bu nedenle ailelerin bu konuda daha dikkatli olması ve çocukların besin tüketiminin ardından diş temizliğini takip etmesi gerekiyor.

Protez veya diş dolgusu olanlar bu önerilere dikkat!

Ağızda eksik diş sonucu oluşan boşluklar veya ağızda uygunsuz protezlerin varlığı, hastaların özellikle bayramlarda çeşitli sorunlar yaşamalarına yol açabiliyor. Dişlerin arasına sıkışan gıdalar dayanılması zor ağrıların yaşanmasına neden olabilirken, protezler arasında kalan yiyecek kalıntıları ise ağız kokusunun oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu gibi problemlerin çözümü için genellikle yaygın olarak kürdan kullanılıyor. Ancak kürdan kullanımı çoğunlukla diş etlerini tahriş edebiliyor. Bu nedenle diş aralarına sıkışan kalıntıların temizliği için diş ipi kullanılmalıdır. Ayrıca dolgulu dişler arasında birbirleri ile çok sıkı temas sağlanmalı, böylece gıda kalıntılarının diş aralarına sıkışması önlenmelidir.

Bayram öncesi diş tedavileri tamamlanmalı

Bayram tatilleri, tedavi edilmemiş diş çürüğü bulunan hastalar için sıkıntı oluşturabiliyor. Ciddi diş problemlerine acil müdahalelerde bulunabilecek merkez aramak ve uygun tedaviyi yaptırmak bayram dönemlerinde zor olabiliyor. Bayramda bu gibi problemlerle karşılaşılmaması için tatil öncesi diş muayeneleri, gerekiyorsa diş tedavileri tamamlanmalıdır.