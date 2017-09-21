Böbrek hastalarının hiç bir şekilde protein tozu tüketmemesi gerekiyor

Proteinler beslenmenin önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Ancak herkesin protein ihtiyacı farklıdır. İhtiyaçtan fazla protein almanın faydadan çok zarar getirebileceğini vurgulayan ASM İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “Zinde kalmak, sağlıklı yaşamak için spor yapan kişilerin protein tozu yerine kaliteli protein içeren az yağlı et, balık, tavuk, yumurta, az yağlı süt ürünleri, mercimek, fasulye gibi besinleri tüketmeleri daha uygundur. Özellikle zeminde bir böbrek hastalığı olan kişilerde fazla miktarda alınan protein, böbrek üzerinde olumsuz etki yaratabilir” derken konu ile ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı:

Sağlıklı ve ortalama ağırlıkta bir yetişkin kişinin günde vücut ağırlığının her kilogramı başına 0.8 gram protein tüketmesi gerekir. Sporcularda ise sporun ağırlık derecesine göre kilogram başına 1.2 – 2 gram arasında protein gereksinimi vardır. Sağlıklı yaşam için spor yapan kişilerin az yağlı et, balık, tavuk, yumurta ve az yağlı süt ürünlerini tüketerek vücudun gereksinimi olan kaliteli proteini sağlamaları gerekir. Bu kişilerin ekstra olarak protein tozu kullanmalarına gerek yok.

Çünkü kas kitlesini 1 kilogram arttırabilmek için ek olarak günlük 10-14 gram protein gereksinimi vardır. Ancak bazı protein tozları porsiyonda 80 gram kadar protein içerir. Bu miktar da protein sağlıklı ve dengeli beslenen bir kişi için çok fazla olduğundan, vücut fazla proteini enerji üretiminde kullanır.

Protein tozu veya fazla protein tüketimi böbreklere zarar verebilir

Gerek diyetle alınan proteinin gerekse protein tozu tüketiminin gereksinimden fazla olması halinde böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Böbrek ve karaciğer, protein metabolizmasında merkezi bir rol oynayan organlardır. Albumin başta olmak üzere pek çok protein karaciğerde üretilir. Böbrek ve karaciğer arasındaki karmaşık etkileşim sonucu işlevini tamamlamış proteinlerin parçalanması ve vücuttan atılması işlemi gerçekleştirilir. Özellikle zeminde bir böbrek hastalığı olan kişilerde fazla miktarda alınan protein, böbrekleri olumsuz etkileyebilir.

Nazı besinlerin içerdiği protein miktarları

Orta boy (130 gram) ızgara tavuk göğüs 42 gram protein

Biftek ızgara (115 gram) 36 gram protein

Izgara somon fileto (170 gram) 42 gram protein

Ton balığı konserve (100 gram) 25 gram protein

İki adet orta boy yumurta (100 gram) 13 gram protein

Az yağlı süt (300 ml) 10 gram protein

Yarım yağlı kaşar peyniri (40 gram) 11 gram protein

Badem (100 gram) 21 gram protein

Mercimek çorba (400 gram) 12 gram protein içeriyor.

Bir müsabaka veya yarışmaya hazırlanan sporcuların ise diyetteki protein miktarını arttırmalarını gerektiren birkaç durum vardır. Bunlar arasında: