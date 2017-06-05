Burun spreyleri kalıcı hasarlar meydana getirebiliyor

Burundaki tıkanıklığını açmak için kullanılan spreylerinin uzun süreli ve fazla dozda kullanımı, burun tıkanmasına neden olabiliyor. Yanlış kullanım sebebiyle spreylerin burun işlevselliğini bozarak çeşitli yan etkiler doğurduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Corayev, spreylere olan bağımlılığın psikolojik olduğunu ve sprey kullanımının birkaç hafta sürmesi hailinde burunda kalıcı hasarlar meydana geldiğini açıkladı

Burun spreyleri veya damlaları, nefes almayı zorlaştıran burun tıkanıklığı sorununa karşı en yaygın kullanılan yöntemlerden biri. Bilinçli kullanıldığında faydası görülen spreyler veya damlalar, uzun süreli ve fazla dozda kullanıldığında ise psikolojik bir bağımlılık haline gelebildiği gibi burunda kalıcı hasarlara da neden olabiliyor. Yoğun kullanımının burunda işlevsel bozukluklar yarattığını söyleyen Emsey Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Corayev, spreylerin aşırı dozda kullanımının burun etinin büyümesine ve kendi kendini temizleyen mekanizmasının bozulmasına yol açarak burunda tıkanıklık yarattığını belirtti. Op. Dr. Çağrı Corayev , böyle durumlarda daha büyük hasarlara uğramamak için sprey kullanımının acilen sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Burun spreyi kullanımı 5 günü geçmemeli

Tedavi amacıyla kullanılan burun spreylerinin 5 günden fazla kullanılmaması gerektiğini anlatan Op. Dr. Çağrı Corayev “Burun spreylerinin uzun ve aşırı dozda kullanılmasına bağlı rinitis medikamentoza hastalığında yapılması gereken ilk işlem buna neden olan spreyi kesmektir. Bu grup burun açıcı spreyler 5 günden fazla kullanılmamalıdır. Yapılan hayvan deneylerinde de 5. günden sonra burun mukozasında hasarın başladığı 8. haftanın sonunda ise artık kalıcı hasar meydana geldiği gösterilmiştir. Genellikle bu spreylere olan bağımlılık psikolojik olup, 2 ila 4 hafta içerisinde burun tıkanıklığı geçmektedir. Bu durumda 2 ila 4 hafta boyunca kortizon içeren spreyler burun açmak için kullanılabilir.” dedi.

Emsey Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Corayev, aspirin, ağrı kesiciler, tansiyon ilaçları, doğum kontrol ilaçları, antidepresanların kullanımının da burun etinin büyümesine ve burunun kendi kendini temizleyen mekanizmasının bozulmasına sebep olarak burun tıkanıklığına neden olabildiğinin altını çizdi.

Ameliyatsız çözümler mümkün

İlaç yan etkisine bağlı burun tıkanıklığındaki işlevsel bozuklukların ameliyatsız çözümlerle giderilebildiğini belirten Op. Dr. Çağrı Corayev, ilaç tedavisi yöntemleri ile tıkanıklıkların ortadan kaldırılabildiğini sözlerine ekledi.