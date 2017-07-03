Çocuklarda en sık görülen 6 yaz riski

Güneşin cömertçe parladığı, çocukların açık havada daha fazla zaman geçirdiği yaz ayları olumlu yanlarının yanı sıra bazı risklere de davetiye çıkarıyor. Besin zehirlenmelerinden böcek ısırıklarına, güneş yanıklarından idrar yolu enfeksiyonlarına hatta boğulmalara dek birçok sorunla karşılaşılabilirken, Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz “Yazın sıvı alımının yetersizliği, ısının en yüksek olduğu saatlerde güneş altında uzun süre kalınması, yeterince temizlenmemiş besinler tüketilmesi, hijyeninden emin olunmayan sulara girilmesi, kesici ve delici aletlerle oynanması bu riskleri artırıyor” diyor. Dr. Neslihan Korkmaz, çocuklarda en sık görülen 6 yaz riskini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Sinek ve böcek ısırıkları

Önce ısırık bölgesini su ve sabunla yıkayın. Isırılan yere hemen karbonatlı su ya da kaşıntıyı kesen losyon sürmeyin. Kaşıntıyı azaltmak için 10 saniye parmakla baskı uygulayın. Buz uygulaması, amonyaklı su ile kompres de iyi gelecektir. Kaşıntı çok şiddetliyse hekime danışarak krem kullanabilirsiniz. Kırsal bölgelerde çocuğunuzu pencereler kapalıyken uyutun ve giysilerini kontrol etmeden giydirmeyin. Piknik alanına giderken parlak renkli, kol ve bacağı açıkta giydirmeyin. Arabanın camlarını kapalı tutun. Arı sokması ise çok ciddi sorunlara hatta hayati riske neden olabildiğinden mutlaka o bölgeyi sabun ve bolca soğuk su ile yıkayın; eğer vücutta şişme ve kızarıklıklar oluşuyorsa hemen hastaneye gidin.

İshal ve besin zehirlenmesi

Kaynağı bilinmeyen, açıkta satılan veya dağıtılan denetimsiz içme suları ve bu sularla yıkanmış sebze ve meyveler, temiz olmayan havuzlar, iyi şartlarda saklanmamış besinler yaz aylarında ishal ve besin zehirlenmelerine sıkça neden oluyor. İshale kusma, ateş, halsizlik, kırgınlık ve titreme de eşlik edebiliyor. Öncelikle çocuğunuza temizliğinden emin olmak kaydıyla bol bol su içirin. Ateşini düşürün, semptomlarını rahatlattıktan sonra doktora başvurun.

Güneş çarpması ve güneş yanıkları

Güneş çarpması; ateş yükselmesi, halsizlik, kusma hatta bilinç kaybına neden olabilirken çocuğunuzun özellikle öğle saatlerinde güneşte kalmamasına, açık alanda oynamamasına dikkat edin. İnce ve açık renkli giysiler giydirin, bol su içirin. Güneş yanıklarını engellemek için de güneşin rahatladığı saatlerde oynamasına, yüksek koruma faktörlü krem sürmeden dışarı çıkarmamaya, ince pamuklu kıyafetler giydirmeye özen gösterin.

Kene ısırığı

Kene ısırığı halsizlikten şiddetli ağrıya, burun kanamasından kanlı dışkılamaya dek birçok şikayetle kendini gösteriyor. Kene ısırığına karşı; piknik alanlarına giderken (su kenarları, otlaklar, çalılık vb) uzun giysiler giyin, bacaklarınızı açıkta bırakmayın, paçaları çorap içine koyun. Böcek kaçırıcı sıvı ve jeller de cilde sürülebilir veya giysilere emdirilebilir. Ancak bu maddelerin az da olsa sağlık için sakıncaları olduğunu dikkate alın. Dönüşte tüm vücudunuzu kontrol edin, yapışık keneyi çıkartmaya zorlamayın, hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Kibritle yakma, kenenin üzerine kolonya, alkol veya kimyasal madde sürmek tehlikeli.

İdrar yolu enfeksiyonu

Özellikle kız çocuklarda sık görülüyor. Yazın görülme sıklığı daha da artıyor. Hijyeni iyi olmayan havuz ve kirli deniz idrar yolu enfeksiyonuna neden olabiliyor. Sık idrara çıkma, mide bulantısı, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çocuğunuzu idrar yolu enfeksiyonlarından korumak için temizliğinden, hijyeninden emin olmadığınız havuza sokmayın, umumi tuvaletlerde özen göstermesi için bilinçlendirin. Hastalığın tedavisinde bol sıvı ve doktor kontrolünde antibiyotik gerekiyor.

Tatil kazaları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz “Yazın vücut veya kafada oluşan kesikler ile özellikle bisiklet ve paten düşmelerinden sonra görülen kırıklar ve yumuşak doku travmalarına sık rastlanıyor. Bisiklet ve paten binerken çocuğunuza kask, kolluk ve dizlik kullandırmaya dikkat edin. Yazın boğulmalara da sık rastlandığından çocuğunuz havuzda ve denizdeyken çok dikkatli olun, yüzme bilmiyorsa kolluk veya simit olmadan kesinlikle suya sokmayın. Yüzme bilse dahi gözünüzle takipte olun, ona ulaşabileceğiniz mesafede olmasına özen gösterin” diyor.