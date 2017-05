Hamilelikte siyatik nedenleri, korunma yolları, tedavisi ve gebelikte bel ağrısı

Siyatik, vücudun en büyük siniridir ve bacaklar için duyusal ve motor fonksiyon yeteneği sağlar. Çoğu siyatik vakası, sırt iltihaplanması ya da fıtıklaşmış bir diskin siyatik sinirine baskı oluşturması ile oluşur. Siyatik sinir ağrısı, bacaklarda, kalçadan topuğa doğru oluşan hafif ya da şiddetli ağrıdır. Gebelikte siyatik ağrısının nedeni, gelişmekte olan bebeğin neden olduğu sinir üzerine baskıdır. Siyatik ağrısı çoğunlukla bir tarafı etkiler. Gebelik döneminin en önemli sorunlardan birisi siyatik, bel ağrısı ve bel fıtığı kaynaklı ağrılardır. Hamilelikte fıtıklı disk nedeniyle oluşan siyatik ağrısına çok rastlanmaz. Ancak, siyatik benzeri semptomlar hamilelikte sık görülür. Aslında, kadınların %50 ila 80’i gebelik döneminde bel ağrısı yaşar. Bu ağrılar her zaman siyatik sinirine bağlı olmak zorunda değildir. Akut siyatik hastalarının yaklaşık yarısı 10 gün ile iki hafta arasında kendilerini daha iyi hissetmeye başlar ve çoğu (%75) dört hafta ila 12 hafta arasında tamamen iyileşir. Ancak bazı insanlar için belirtiler çok daha uzun sürebilir.

Hamilelikte siyatik ağrısının nedenleri nelerdir?

Kilo ve sıvı artışı pelvis üzerinden geçen siyatik sinirine basınç yaparak sıkıştırır

Genişleyen uterus omurganın alt kısmındaki siyatik siniri de aşağıya itebilir

Büyüyen karnınız ve göğüsleriniz, ağırlık merkezinizi ileri kaydırıp lordotik eğrisini (poponun hemen üstündeki eğim) uzatır. Bu, popo ve pelvik bölgedeki kasların sıkışmasına ve siyatik sinirin sıkışmasına neden olabilir.

Bebeğin üçüncü trimesterde doğru doğum pozisyonuna geçmeye başlaması durumunda, başı sinir üzerine doğrudan dayanıp popo (sırt ve bacaklar) büyük bir ağrıya neden olabilir.

Hamilelikte siyatik ağrısının belirtileri nelerdir?

Kalçada veya bacağın bir tarafında ara sıra veya sürekli ağrı

Siyatik sinir yolu boyunca kalçanın arkasından ayağa uzanan keskin ağrı

Etkilenen bacakta veya ayakta güçsüzlük, uyuşma ya da iğne batma hissi

Yürüme, ayakta durma veya oturma güçlüğü

Hamilelikte siyatik ağrısı nasıl tedavi edilir?

Eğer yukarıda sayılan belirtileri kendi vücudunuzda gözlemliyorsanız doktorunuzla görüşün ve sizi, tercihen kadın sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir fizyoterapiste yönlendirmesini isteyin. Fizyoterapistiniz, pelvik tabanınızı, karın kaslarınızı ve sırtınızı güçlendirmek için egzersizler önerecektir.

Ayrıca duruşunuzu iyileştirmenin yollarını gösterecektir. Siyatik ağrısını hafifletmek için parasetamol kullanabilirsiniz. Doktorunuza veya eczacınıza almanız gerek dozu ve ne kadar süreyle kullanabileceğinizi mutlaka danışın. Doktorunuz muhtemelen, özellikle üçüncü trimesterdeyseniz, gebelik sırasında ibuprofeni kullanmamanızı önerecektir. Ayrıca akupunktur, osteopati ve kayropraktik tedavi gibi farklı tedavi seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

Hamilelik sırasında siyatik ağrısı azlatma yöntemleri! En basit çare uygun bir yatakta yatmaktır. Bu sinire olan baskıyı hafifletir. Ağır kaldırmadan kaçının ve uzun süre ayakta kalmayı en aza indirin. Ayağa kalktıktan sonra baskı hissederseniz, bir ayağınızı kaldırıp bir şeye dayamaya çalışın. Bol bol yüzün, yüzme korur ve ayrıca rahatsızlığı hafifletebilir. Sorunlu bölgeye ısı veya soğuk uygulayarak rahatlama yaşayabilirsiniz. Ağrı şiddetlenirse veya sıklığı artarsa, bir doktora başvurun. Bkz: >>>

Hamilelikte siyatik ağrısını azaltabilecek egzersizler

Hamilelik sırasında siyatik ağrı tedavisi masaj, kayropraktik tedavi ve fizik tedavi içerir. Ayrıca evde ya da suda kendi kendinize yapabileceğiniz basit egzersizler de ağrınızı kontol altına almanıza yardımcı olacaktır. Su, bebeğinizin ağırlığını desteklemeye yardımcı olacaktır. Hamileliğiniz sırasında siyatik ağrınızı ve rahatsızlığınızı hafifletmeye yardımcı olması için 5 basit egzersiz öneriyoruz. Ancak bu egzersizleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza ya da fizyoterapistinize danışınız.



1. Oturarak piriformis kasını esnetme

Piriformis kası kalçanın derinindedir. Esnekliği azaldığında, siyatik sinirini tahriş edebilir. Bu esnetme hareketi ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Gerekli ekipman: yok

Hedeflenen kas: Piriformis

Bir sandalyeye oturun ve ayaklarınızı yere düz basın.

Sol tarafınız etkileniyorsa, sağ ayak bileğinizi sol dizinize koyun.

Sırtınızı, kasınızın gerildiğini hissedene kadar öne eğin.

30 saniye tutun. Bu hareketi fırsat buldukça gün boyunca tekrarlayın.

2. Masayla esneme

Bu hareket hamilelikte çok faydalıdır. Sırtın, kalçaların ve bacaklardaki kasların esnemesine yardımcı olur.

Gerekli ekipman: masa

Hedef kaslar: üst sırt kasları, omurga stabilizatörleri, hamstringler

Ayağınızı kalçalarınızdan biraz daha geniş açarak bir masa ile karşı karşıya durun.

Ellerinizle masaya yaslanın. Kollarınızı düz tutun ve sırtınızı düzleştirin.

Kalçalarınızı sırtınızda ve bacaklarınızın arkasında güzel bir gerginlik hissedene kadar masadan uzaklaştırın, .

Sırtınızda ve kalçanızda gerginliği artırmak için kalçalarınızı sağa ve sola doğru hareket ettirebilirsiniz.

Bu pozisyonu 30 saniye ila 1 dakika arasında koruyun. Günde iki kez tekrarlayın.

3. Güvercin Pozisyonu

Bu popüler yoga pozisyonu, hamilelikte siyatik ağrılarını hafifletmeye çok yardımcı olur. Birkaç küçük değişiklikle, hamilelikte rahatlıkla uygulanabilir.

Gerekli ekipman: Rulo haline getirilmiş havlu veya yoga matı

Hedef kaslar: Kalça rotatörleri ve fleksörler

Ellerinizi ve dizlerinizi yere koyun

Sağ dizinizi ellerinizin arasına doğru kaydırın.

Ayağınızı yerde tutarak sol bacağınızı geriye kaydırın.

Rulo haline getirilmiş havluyu veya bir yoga matını sağ kalçanızın altına yerleştirin. Bu, germeyi kolaylaştıracak ve karnınız için yer açacak.

Sağ bacağın üzerinden öne eğilin. Yavaşça zemin boyunca uzanın, destek için başınızın ya da kollarınızın altına bir yastık koyabilirsiniz.

1 dakika bu pozisyonda kalın. Aynı hareketi diğer tarafınızla da tekrarlayın. Gün boyunca birkaç kez tekrarlayın.

4. Kalça flexor streç

Kalça fleksiyonu, yürüme gibi hareketler sırasında bacağı ileri doğru hareket ettiren kalça önündeki kaslardır. Birçok kadın hamilelik sırasında sıkı kalça fleksiyonuna sahiptir. Bu, pelvik hizalanmayı ve duruşu etkileyerek ağrıya neden olabilir.

Gerekli ekipman: yok

Hedef kasları: kalça fleksiyonları

Ellerinizle ve dizlerinizle yere diz çökün.

Kalça ve diziniz 90 derecelik bir açıda olacak öne bir adım atın.

Kalçanızın arkasının ve bacağınızın gerildiğini hissedene kadar ağırlığınızı ileri doğru kaydırın.

30 saniye bekleyin, sonra tekrarlayın.

5. Köpük rulo yuvarlama

Köpük rulo, kaslarınıza masaj yapmaya yardımcı olmak için kullanabileceğiniz ucuz bir ekipman parçasıdır. Köpük yuvarlama, artan ağrıya katkıda bulunan sıkı kasları yatıştırmanın ve rahatlatmanın harika bir yoludur. Silindir sıkı kaslar ve bağ dokusu için mini bir masaj görevi görür.

Gerekli ekipman: köpük rulo

Hedef kaslar: hamstring, baldır kasları, glutes, piriformis

Zemine bir köpük rulo yerleştirin.

Arkandan ellerinizle kendinizi destekleyerek köpük silindirin üzerine oturun.

“1 numaralı pozisyon”da olduğu gibi bir ayak bileğinizi diğer diziniz üzerine koyun.

Hassas noktayı bulana kadar vücudunuzu köpük silindirin üzerinden ileri geri hareket ettirin.

Bu harekete 30 ila 60 saniye boyunca ağrılı bölge üzerinde devam edin.

Başka bir hassas nokta bulana kadar köpük silindirin üzerinde yavaşça ilerleyin. 5.adımda olduğu gibi, 30-60 saniye boyunca alan üzerinde devam edin.

Diğer tarafınızla da aynı hareketi tekrarlayın.

Hamilelik sırasında siyatik ağrılı ve sinir bozucu olabilir. Germe hareketleri, kas gerginliğini azaltarak ve kalçalarda, bel ağzında ve bacaklarda hareketi arttırarak siyatik ağrısını hafifletebilir. Siyatik ağrı, uzun süre oturursanız ya da ayakta kalırsanız daha da kötüleşebilir. Bu nedenle pozisyonunuzu gün boyunca değiştirdiğinizden emin olun.

Vücudunuzu dinleyin ve siyatik ağrısının kötüye gitmesine neden olan hareketlerden kaçının. Egzersiz yapmadan önce daima doktorunuzla konuşun. Baş dönmesi, baş ağrısı veya kanama gibi belirtiler varsa, egzersiz yapmayı bırakın ve tıbbi yardım alın.

Hamilelikte siyatik ağrısını azaltmak için öneriler

Cildinizin üzerinde bir kumaş ya da bez koyarak ağrılı bölgeye bir ısı veya bir buz paketi uygulayın. Sıcak ve soğuk değişimi ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Mümkün olduğu kadar aktif kalın, çünkü bu, iyileşmenize yardımcı olacaktır. Normal faaliyetlerinizi yapmaya çalışırken, biraz ağrı hissetmenizin bir zararı yoktur.

Duruşunuzu izleyin ve sırtınızı hafifçe kemerli tutmaya çalışın. Otururken, omurganızı desteklemek için sırtınızın arkasına küçük bir yastık veya rulo şeklinde bir havlu koyun.

Ağır bir şey kaldırmamaya çalışın. Bir şey kaldırmanız gerekiyorsa, dizlerinizi bükün ve sırtınızı düz tutun. Kaldırdığınız nesneyi vücudunuza yakın tutun.

Vücudunuzu dinleyin ve acınızı daha da şiddetli yapan şeyleri yapmayı bırakın.

Uzun süreler boyunca hareketsiz kalmamaya çalışın. Uzun bir süre yatakta kalmak size pek yardımcı olmayacaktır.

Bir tarafınıza doğru yatarken dizleriniz arasına yastık koyun.

Omurganın sarsılması ağrınızı arttırabileceği için yumuşak ayakkabılar giymeyi deneyebilirsiniz.

Bu yazının hazırlanması için yararlandığımız bazı kaynaklar: 1- Sciatica During Pregnancy: Symptoms, Causes, Treatments - Healthline http://www.healthline.com/health/pregnancy/sciatica-pain-stretches#intro1 2- Sciatica in pregnancy - Baby Centre https://www.babycentre.co.uk/a546397/sciatica-in-pregnancy 3- Sciatica During Pregnancy - What to Expect http://www.whattoexpect.com/pregnancy/sciatica/ 4- Sciatic Nerve Pain During Pregnancy: Treatment - American Pregnancy Association http://americanpregnancy.org/pregnancy-health/sciatic-nerve-pain-during-pregnancy 5- How to Handle Sciatica During Your Pregnancy. Cleveland Clinic. https://health.clevelandclinic.org/2014/12/how-to-handle-sciatica-during-your-pregnancy