Siyatik, vücuttaki en büyük sinir olan siyatik siniri ile ilgili ağrılı bir hastalıktır. Bel kemiğinin alt taraflarından bacakların arka yüzleri doğrultusunda siyatik sinirlerin bulunduğu bölge ağrılarına sebep olur. Siyatik ağrısı genelde yavaş başlar ve zaman geçtikçe artar. Omurgada meydana gelen sorunlar siyatiğin başlıca sebebidir. Buradaki kıkırdak dokunun zarar görmesi, disk denilen yapıların yerinden çıkması ve diz kapağında iltihap oluşturması siyatik ağrısına neden olabilir. Çoğunlukla vücudun tek bir tarafında görülür. Siyatik genellikle 20 ile 50 yaş arasındaki ağır iş yapan ya da spor yapmayan kadın ve erkeklerde görülür. Siyatik belirtileri, kalçadan topuğa kadar hissedilen ağrı, etkilenen bacakta hissizlik ve güçsüzlüktür. Siyatik tedavisi olan bir hastalıktır; düzenli egzersiz, fizik tedavi, akupunktur, B1 ve B2 vitamin enjeksiyonu, kas gevşeticilerin kullanılması siyatik tedavisi için önerilen yöntemler arasındadır.

Siyatik nedir? Siyatik hastalığı, siyatik sinirinin ağrılı hastalığıdır. Büyük siyatik siniri salgı bölgesindeki sinir ağından çıkar ve dikey olarak kalçanın arkasından, dizin arka bölümüne dek iner. Dizin arkasında iç ve dış siyatik siniri olarak ikiye ayrılır ve ayaklara uzanır. Hem duyarlılık, hem de hareket siniridir. Siyatik hastalığı, kalçaya doğru yayılan bel ağrılarıyla başlar. Ağrı, sinir boyunca, bacağın arkasından kasıktan ayağa dek yayılır. Bkz: >>>

Siyatik Belirtileri

Siyatiğin en bilinen belirtisi kalçanızdan topuğunuza doğru uzanan şiddetli ağrıdır. Diğer belirtileri arasında,

Hareketle daha kötüye giden ağrılar

Bacak ve ayaklarda siyatik sinir yolu boyunca hissedilen hissizlik ve güçsüzlük

Daha ciddi vakalrda hareket kaybı da yaşanabilir

Parmaklarınızın veya ayaklarınızın ağrılı karıncalanmasına

sebep olan iğne batması hissi

sebep olan iğne batması hissi İdrar kaçırma – ki bu mesane ya da bağırsakların kontrol edilememesi

anlamına gelir. Ciddi bir semptomdur ve acil müdahale gerektirir

Siyatik ağrıları durumunda ne zaman doktora gitmeli?

Hafif siyatik genellikle zamanla ortadan kaybolur. Kendi kendine bakım önlemleri siyatik belirtilerini hafifletmede başarısız olursa veya ağrınız bir haftadan uzun sürerse, şiddetli olduğunda veya ağrılarınız giderek kötüleşirse doktora gitmeniz gerekir. Bunun dışında ayrıca aşağıdaki durumlarda tıbbi yardım almanız gerekir:

Sırtta veya bacakta ani, şiddetli ağrı oluşması durumunda,

bacakta hissizlik ya da kas güçsüzlüğü durumunda,

bacakta hissizlik ya da kas güçsüzlüğü durumunda, Ağrı, trafik kazası gibi şiddetli bir yaralanmanın ardından başlamışsa,

Bağırsaklarınızı veya mesanenizi kontrol etmekte zorluk çekiyorsanız

Siyatik nasıl teşhis edilir?

Siyatik bir kişiden kişiye değişen ve ona neden olan duruma bağlı olarak gelişen bir sorundur. Siyatik bozukluğunu teşhis etmek için, doktorunuz öncelikle sizden sorunun hikayesini dinlemek isteyecektir. Bu, son zamanlarda yaralanma geçirip geçirmediğiniz, ağrıyı ne zaman ve hangi durumlarda hissettiğinizi içerir. Bir sonraki adım, kas gücünü ve refleksleri test etmeyi içeren fiziksel bir sınavdır. Doktorunuz hangi faaliyetlerin daha fazla acıya yol açtığını belirlemek için size bazı germe ve hareket alıştırmaları yaptırır.

Sinir testleri, doktorunuzun sinir uyarılarının siyatik sinir tarafından nasıl yürüttüğünü incelemesine ve herhangi bir anormallik olup olmadığını öğrenmesine yardımcı olur. Görüntüleme testleri, doktorunuzun omurganıza bir göz atmasını sağlar ve bu da siyatikanın nedenini belirlemesine yardımcı olur. Siyatik saptamada ve nedeni bulmada kullanılan en yaygın görüntüleme testleri spinal X-ışınları, MR ve BT taramalarıdır. Normal X-ışınları, siyatik sinir hasarına ilişkin bir görüş sağlayamaz. Doktorunuz omuriliğinizin ve sinirlerinizin net görüntülerini elde etmenize yardımcı olması için omurganıza özel bir boya enjekte eden CT miyelografını yapacaktır.

Siyatik hastalığının nedenleri