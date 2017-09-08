Hastane odasında kurşun yağmuru! Prof. Dr. Erhan Sesli’yi odasında vurdular

Sağlıkta şiddet hız kesmiyor ve sağlık çalışanlarına yönelen saldırıların boyutu artıyor. İzmir’de özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Erhan Sesli, hasta olarak gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Odasında kurşun yağmuruna maruz kalan ve ağır yaralanan Prof. Dr. Erhan Sesli, ameliyata alındı. Olayın ardından kaçan saldırganlar yakalandı. İzmir’deki Özel Ege Şehir Hastanesinde saat 14.00 civarında gerçekleşen olayda, iddialara göre hasta olarak gelen 2 kişi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Sesli’ye muayene oldu. Muayene sonrasında silahlarına davranan saldırganlar Prof. Dr. Sesli’yi sağ kasığından yaraladı. Saldırıdan sonra acil olarak ameliyata alınan Prof. Dr. Sesli’nin operasyonu başarılı bir şekilde tamamlanırken, durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, İzmir Yenişehir Mahallesi Gaziler caddesi üzerinde bulunan özel bir Hastanede meydana geldi.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Sesli’ye muayene olmak için hastaneye gelen Ş.B., doktor ameliyatta olduğu için muayene olamadı. Bir sonraki gün yine hastaneye gelen Ş.B. doktoru yerinde bulamadı. Üçüncü gün hastaneye gelen Ş.B., doktora sıra almadan muayene olmak istedi. Doktorun sekreteri A.G. sıra aldıktan sonra muayene yapılacağı söyledi. Bunun üzerine A.G. belinden çıkardığı tabancayı A.G.ye doğrultu ve kenara çekilmesini istedi. Daha sonra Ş.B. tabancayı ateşleyerek Doktor Sesli’yi bacağından vurarak yaraladı.

Daha sonra saldırgan Ş.B. dışarıda bekleyen arkadaşı M.G.D. ile kaçmaya başladı. Ş.B. kendisini durdurmak isteyen güvenlik görevlisine tabancayı doğrultu. Ş.B. tetiğe bastı ancak tabanca tutukluk yaptı. Yaşanan kovalamaca sırasında hastanenin güvenlik görevlileri M.G.D.’yi bir kaç sokak ileride yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri de diğer zanlı Ş.B.’yi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan iki zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bacağından yaralanan Sesli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.