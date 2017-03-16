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İki embriyo transferi bebek sahibi olma şansınızı yüzde 25 azaltabilir

İki embriyo transferi bebek sahibi olma şansınızı yüzde 25 azaltabilir Paylaş :

  |   Kategori: Kısırlık / Tüp Bebek

Tüp bebek tedavisi gören kadınların çoğuna birden fazla embriyo transferi yapılıyor. Pek çok çift de bunun gebelik olasılığını artıracağını sanıyor. Belki inanmayacaksınız ama tüp bebek tedavisinde iki adet  embriyo transferi yapılması, bebek sahibi olabilme şansınızı yüzde 25 oranında azaltabilir. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu yeni ve önemli bilimsel gelişme hakkında şu bilgileri verdi:

“Rahime birden fazla embriyo yerleştirilmesinin tek nedeni hamilelik şansını artırmaktı. Bu yüzden tüp bebek tedavisi gören kadınların çoğu iki embriyo transferinin gebe kalma şanslarını ikiye katlayacağını sanır. Oysa yapılan bir çalışma çoğul transferin gebelik olasılığını yüzde 25 azaltabileceğini ortaya koydu.

Transfer edilen  embriyolardan biri kötü kalitedeyse gebelik olasılığını dramatik olarak düşürebiliyor. Çünkü rahim kötü kalitedeki embriyoya odaklanarak onu uzaklaştırmak istiyor, doğal olarak iyi kalitedeki diğer embriyo da tutunamıyor.

Tüp bebek tedavisinde başarı oranları yüzde 50 oranını aştı

Yapılan araştırmalarda bir iyi bir de kötü kalitede embriyo transfer edilmesinin gebelik olasılığını yüzde 27 oranında düşürdüğü saptanmıştır.

İyi kalitede iki adet embriyonun transfer edilmesi, gebeliğin oluşma olasılığı çok artırmaz hatta çoğul gebelik oluşma olasılığı artacağı için premature doğum ve buna bağlı bebek kaybı olasılığı daha da yüksek olur.

Nottingham’daki Nurture  Tüp Bebek Kliniği’nde bin 472 adet embriyo üzerinde 5 yılda yapılan çalışma sayıdan ziyade kalitenin önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Ayrıca bu çalışma çoğul gebeliklerin önlenmesi açısından da önemlidir.

Tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlar

Ancak tek istisna her iki embriyo kalitesi de iyi olmayan çiftler içindir. Bunlarda iki embriyo konulması gebelik olasılığını artırmaktadır. 35 yaş sonrası ve daha önce başarısız denemeleri olan hasta grubunda da çoğul embriyo transferi tercih edilir.”


 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
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