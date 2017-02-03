Küba’da tedavi fırsatı! Artık Türk hastalar da Küba’ya gidebilecek

Pekkan Grubuna ait Miramar firması yetkililerine verdikleri taahhütleri yerine getirmelerinden dolayı duydukları güveni dile getiren ve teşekkür eden Casals, şu bilgileri paylaştı: “Sağlık sektörü de içinde olmak üzere Küba’daki değişik otoritelerle imzalanan anlaşmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Özellikle sağlık konusu çok hassas olduğu için bu konuda ilgilenecek firmaları ciddi şekilde yoğunlaşarak seçiyoruz.

Küba Sağlık Bakanlığından bu konudaki en üst düzey seviyedeki otoriteyi çok yakında çağıracağız ve tekrar bir toplantı yapacağız. Küba’daki sağlık sektöründen yararlanmak isteyen Türk hastaların bu firma aracılığıyla imkanlardan yararlanmasını sağlayacağız.

Türkiye ile bir çok alanda işbirliği yapabiliriz

Sağlık gibi bir hayati bir konudan “kar” elde etmek amacıyla hareket etmediklerinin altını çizen Casals, uzun yıllar ABD ambargosu altında kalan ülkesiyle başka alanlarda da işbirliği yapılabileceğini belirtti. Casals, “Küba ekonomisi kalkınıyor. Türkiye ile birçok konuda işbirliği yapabiliriz. Örneğin güneş enerjisini kullanma konusunda Türk firmaları ülkeme yatırım yapabilirler. Türk inşaat firmalarının çok güzel işler başardıklarını biliyorum, onlar açısından da Küba’da büyük fırsatlar var.” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık sektöründe devrim yaratacak

Küba’nın kanser, diyabet ve ortopedi hastalarına alternatif tedavi yöntemleri sunduğunu belirten Miramar Şirketinin YK Başkanı Adnan Volkan Pekkan,“Tedaviye ihtiyacı olan hastalara, doktor raporu ile başvurmaları halinde Küba’nın sunduğu tüm sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacağız. Küba, sağlık konusunda büyük başarı sağlamış durumunda. Sağlık sektöründe devrim yaratacak bir uygulamayı Türk hastalarına sunuyoruz. Vize işlemlerinden tutun da orada kalacak yere kadar her şey ile biz ilgileniyoruz. Türkiye’ye dönüşte sağlık hizmetleri konusunda yardımcı olacağız” dedi.

Küba’da yabancı hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerinin koşullarını da anlatan Pekkan, “Küba Büyükelçiliği aracılığıyla başvuru kabul ediliyor. Biz de bu konuda dünyada ilk olarak Büyükelçilik ile işbirliği içinde bunu yapacağız” diye konuştu.