Obezite ameliyatı sonrası gebelik düşünen kadınlar nelere dikkat etmeli

Obezite cerrahisi uygulanmış anne adayları, çoğunlukla çok beklemek istemez ve hemen çocuk sahibi olma arzusu içine girerler. Ameliyattan sonra ideal bekleme süresi 12-18 aydır. Bu süreyi dolduran anne adayları hamile kalabilir. Kilo kaybı ameliyatını takiben oluşan gebelikler anne ve çocuk için obez gebeliklerden daha güvenlidir. Obezite ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken önemli konular hakkında bilgi veren Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Coşkun ve Bariatrik Diyetisyen Nida Yıldız, obezite cerrahisi sonrasında gebelik düşünen veya gebe kalanların dikkat etmesi gereken beş önemli uyarılarda bulundular.

Mutlaka takip altında olun!

Obezite cerrahisi gebe kalma ihtimalinizi arttırabilir. Obeziteye bağlı gebe kalma problemi olan kadınların ameliyat sonrasında gebe kalma ihtimali artar. Ameliyat sonrasında gebelik düşünüyorsanız mutlaka doktor ve bariatrik diyetisyen takibi altında olunuz.

Ameliyat sonrası 18 ay!

Obezite cerrahisi sonrasında sağlıklı gebelik için, doktor kontrolünde 12-18 ay beklemek en doğrusudur. Kaybedilen kilolar bu dönemden sonra daha sabit hale gelir. Obezite cerrahisi sonrasında vücudunuz potansiyel stresli bir durumdan geçer ve beslenmenizde ciddi bir şekilde değişiklik olduğu için bebeğinizin büyümesinde sorun teşkil edebilir. O nedenle kilo kaybınızın hızlı olduğu dönemde gebelikten kaçınılmalı ve operasyondan 12-18 ay sonra doktorunuza danışarak gebelik planı yapmalısınız.

Besin alımınız son derece önemli!

Ameliyat sonrasındaki dönemde birçok kadında gebelik süresince besin yetersizliği sorunu olabilir. Özellikle B12, demir, kalsiyum ve D vitamini eksikliği yaygın olarak görülebilir. Gebelikten kaynaklı mide bulantısı besin alımını daha da zorlaştıracaktır. Sabah mide bulantısı iştihanızı kesiyor ve besin alımınızı etkiliyorsa doktorunuzla iletişim halinde olunuz. Kendiniz ve bebeğiniz için yeterli besin almadığınızı düşünüyorsanız mutlaka bariatrik diyetisyenden destek alınız. Kadın doğum doktorunuz, obezite cerrahınız ve bariatrik diyetisyeninizin takibinde çok rahat bir gebelik geçirebilirsiniz.

Vücuttaki olası değişiklikler!

Ameliyat sonrasında gebelik kadınlar için en büyük duygusal değişimlerden biridir ve yeni beden imajı algısı ortaya çıkar. Obezite cerrahisi olmuş çoğu bayan kilo alımını psikolojik olarak zor kabul eder. Operasyon sonrası doktor kontrolünde gebe kalmış bayanlar, bu özel durumu ‘evet, şimdi kilo alma zamanı’ şeklinde düşünmemelidirler. Vücut değişiklikleri olacaktır fakat bu durumun getirebileceği psikolojik farklılıklar için konusunda uzman psikiyatr/psikolog ile iletişim halinde olmalıdırlar.

Beklenen gün ve doğum şekli!

Obezite cerrahisi sonrası gebe kalan kadınların sezaryen olma olasılığı daha yüksek. Bu durum herkes için geçerli değildir bu yüzden en doğru kararı kadın doğum doktorunuz verecektir. Gebelik süresince doktor ve bariatrik diyetisyen kontrolünde kilo kontrolünde kalmak ve düzenli egzersiz yapmak sezaryen olma olasılığınızı azaltabilmektedir.