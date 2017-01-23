Tuvalette uzun kalmak hemoroide davetiye çıkarıyor

Dışkıda kan görülmesi hemoroid ve anal fissürün belirtisi olabilirken kalın bağırsak tümörü veya iltihabi gibi önemli hastalıkların da göstergesi olabilir. Medical Park Fatih Hastanesi Genel Cerrahi Yrd. Doç. Dr. Önder Karabay, toplumda utanma, sıkılma nedeniyle şikayetlerin dile getirilmediği bu hastalıkların erken teşhisinin çok önemli olduğunu kaydederken, tuvalette uzun zaman geçirmenin hastalığın en önemli nedenlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde hemoroid sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Sıklıkla makattan kendiliğinden ya da dışkıyla kan gelmesiyle kendini gösteren hemoroid, 10 hastadan 4’ünde hiçbir şikâyete neden olmadan da var olabiliyor. Yrd. Doç. Dr. Önder Karabay, hastaların pek çoğunun utanmaları nedeni ile şikâyetlerini kimseyle paylaşmadıklarını, doktora da ancak hastalık ilerledikten sonra başvurduklarını söyledi. Dr. Karabay, hemoroid ve anal fissür hastalıklarının ortaya çıkma nedenleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili şunları söyledi;

“Anal bölgede en çok rastlanan hastalıklarından biri olan hemoroid, sık bilinen adıyla “basur”; bu bölgede yer alan hemoroidal toplardamarların genişleyerek önündeki mukozası ile beraber makattan dışarı taşmasıdır. Sürekli kabızlık sorunu yaşamak, masa başında uzun süre oturarak çalışmak, tuvalette uzun zaman geçirmek hemoroidin başlıca nedenleridir. Her 10 kişiden 8’inde görülen hemoroid hastaların utanmaları, muayene olmaktan korkmaları gibi nedenlerle genellikle geç teşhis ediliyor. Zamanında tedavi edilmeyen hemoroidler ilerleyince dayanılmaz ağrılara, şişliklere, kanamalara, kansızlık ve halsizliğe neden oluyor; bu da hastaları günlük hayatlarından kopartıyor.

Anal fissür yani diğer adıyla “makat çatlağı” ise benzer nedenlerle oluşan mukozadaki küçük yırtıktır. Hemoroid ile benzer nedenlerden dolayı oluşur, beraberinde genellikle ağrı vardır. Tedavisi daha basit bir hastalıktır.

Her iki hastalık erken dönemde tespit edilirse; basit ilaç tedavileri ve diyet alışkanlıklarının düzeltilmesiyle kolaylıkla tedavi edilebilir.

Telefonu bırak tuvalete öyle gir

Hemoroid ve analfissürü arttıran sebeplerin başında kabızlık geliyor. Kabızlık sorunu olanların tuvalette uzun süre geçirmesi hemoroid oluşumunu kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra pek çok kişi tuvalete çıkarken eline bir gazete ya da dergi alıyor ve bu şekilde klozette oturma süresini uzatıyor. Şimdilerde telefon ya da elektronik tabletler de gereğinden uzun süre tuvalette oturmaya neden oluyor. Bu alışkanlıklardan vazgeçmek ve tuvalet ihtiyacı giderildikten hemen sonra klozetten kalkmak gerekiyor.

Tehlike çanları kimler için çalıyor?

Aile geçmişinde kanser görüldüyse ve yaşınız 50’den büyükse, tuvalet alışkanlıklarınızda yeni başlayan değişiklikler varsa, kilo kaybınız oluyorsa kanamanızın nedeni basit bir hastalık olmayabilir. Bağırsak kanserleri benzer bulgular verebileceğinden dolayı özellikle bu risk faktörlerinden birine sahipseniz, şikâyetleriniz ilerlemeden doktora başvurmalısınız.

Sorun kronikse cerrahi müdahale şart

Günümüzde hemoroidin tedavisi için birçok yeni teknolojik ürün geliştirilmekle beraber, bunlar sadece başlangıç ve orta evredeki hastalıklarda işe yarıyor. Son evredeki hastalık gurubunda ise cerrahi olarak hastalığın neden olduğu yastıkçıkların çıkartılması gerekiyor. Anal fissürde ise ilaçlar cevap vermiyorsa yada durum kronik ise kısa süreli bir cerrahi işlemle kalıcı olarak tedavi sağlanabiliyor.

Dışkıda görülen kan önemsenmelidir. Böylece gecikmeden yapılacak bir muayene ileride tedavisi zor olabilecek sıkıntıların önüne geçebilir. Doktorunuz muayene ve gerekirse görüntüleme tetkikleri sonrası sonrası hastalığınızın evresine göre size en uygun tedavi seçeneğini sunacaktır.”