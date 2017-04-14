Vajinayı sağlıklı tutmanın 10 yolu ve kadınlar için cinsel sağlık önerileri

Genital bölge nasıl temizlenmeli, cinsel hastalıklardan korunma yolları ve mutlu bir cinsellik nasıl olmalı gibi kadınların en çok merak ettikleri konuları işin uzmanına sorduk. Bir kadın olarak özel bölgenizle ilgili her şeyi ayrıntılı olarak bildiğinizi düşünmektesiniz ama yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü genital sağlığınızı devam ettirmenizle ilgili tonlarca yanlış inanışa sahip olabilirsiniz… Kadınlar için cinsel sağlık ve vajina sağlığı konusunda kapsamlı bilgiler veren Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, vajinayı mutlu ve sağlıklı tutmanın yolları hakkında pratik bilgiler verirken ayrıca önemli uyarılarda bulundu.

Prezervatif kullanın

Kondomların cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu olduğu biliniyor. Gebelikten koruma işlevi de var. Son zamanlarda yapılan bir çalışma ise kondom kullanımının vajinada faydalı bakterilerin yaşaması için gerekli olan uygun pH seviyesinin sürdürülmesinde de etkili olduğunu ortaya koydu. Bu da mantar enfeksiyonlarının önlenmesinde önem taşıyor.

Pamuklu çamaşır giyin

Seçme şansı vajinanızda olsaydı, emin olun pamuklu çamaşırları tercih ederdi. Çünkü pamuklu çamaşır, nemi emer ve dokulara nefes aldırır. Bu da genital sağlığın ana koşullarından biridir.

Spor yapın

Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarınızın daha güçlü olmasını sağlar. Böylece genital organ sarkmalarından da korunursunuz. Egzersiz programınıza bu egzersizi eklemeyi unutmayın.

Geleneksel yoğurdumuzu tüketin

Özellikle ara öğünlerde yoğurt tüketmek vajinadaki iyi bakterilerin artmasına yardım eder. Mantar enfeksiyonlarını önleme konusunda çok etkindir ama tatlandırılmış ya da meyveli yoğurtlardan bahsetmiyoruz.

Antibiyotiğe karşı yoğurt

Antibiyotikler yararlı bakterileri ortadan kaldırabilirler. Eğer antibiyotik kullanmak zorunda iseniz bol bol probiyotik yoğurt tüketin.

Kayganlaştırıcı kullanın

Bazen sanki ilk kez ilişkiye giriyormuşcasına canınız yanabilir. Hemen endişe etmeyin. Doğum kontrol hapları, bazı antidepresanlar ve antihistaminikler vajinal kuruluğa neden olabilir. Gebelik sonrası ya da menopoz öncesi dönemde olabilirsiniz. Böyle bir durumda partnerinizle konuşun ve kayganlaştırıcı kullanın. Çünkü vajinal kuruluk esnasında cinsel ilişki ağrılı ve yıpratıcıdır.

Vajinal duşlara hayır

Genital bölgenin tertemiz yapılmaya gereksinimi var mı? Hayır, buna gerek yok. Çünkü vajina kendi kendini temizleyebilir. Yapılan çalışmalar vajina içine uygulanan hijyen ürünlerinin enfeksiyon riskini artırdığını gösteriyor.

Pedal çevirirken dikkat

Spining stüdyosu gibi pedal çevrilen salonlar vajinal sağlığınızı tehlikeye sokabilir. Genital bölgede ağrı, karıncalanma ve uyuşma gibi yakınmalar varsa vajinal sağlığınız risk altında olabilir. Bu nedenle bu bölgeyi koruyacak şekilde tasarlanmış giysiler tercih etmelisiniz.

Sabun yerine ılık su

Mis gibi kokan köpük banyosu yapma çok güzel olmalı ama genital bölgeniz için değil. Sabun özellikle hassas ciltlilerde vulva derisini kurutur. Bu bölgenin ihtiyacı olan tek şey ılık sudur. Eğer illa sabun kullanacaksanız, kokusuz olanları tercih edin.

Yıllık muayenenizi aksatmayın

Şikayetiniz olmasa bile senelik kontrollerinizi aksatmayın. Bu kontroller genel sağlık sorunları hakkında da konuşma zamanı yaratır ya da olası problemlerin önceden farkına varılmasına yardım eder.