Yeni keşfedilen GDF15 proteiniyle zayıflama ilacı yapmak mümkün olacak

Bilim adamları, kilo vermeye yardımcı olan bir ilacın geliştirilmesine yol açabilecek bir protein keşfettiler. Danimarkalı ve ABD’li araştırmacılar, tarafından kanserli hastalar üzerinde yürütülen yeni bir çalışmadan oldukça ilginç sonuçlar elde edildi. Kansere bağlı anoreksi sıkıntısı (bulantı) olan hastaları inceleyen uzmanlar iştah kaybına neden olan bir protein olan GDF15’in (büyüme farklılaşma faktörü-15) hiçbir yan etki yaratmadan ciddi kilo kaybına neden olduğunu saptadılar. Halen fareler ve maymunlar üzerinde yürütülen deneyler oldukça olumlu sonuçlar vermiş durumda ve bu sonuçları değerlendiren üç büyük ilaç firması yakın zaman içinde etkili bir zayıflama ilacını kullanıma sunmayı hedefliyor.

New York’taki Weill Cornell Tıp Merkezi’nden obezite uzmanı Dr. Katherine Saunders, obezite tedavisinde doğrudan kullanılabilecek yan etkisi olmayan bir ilaca sahip olma fikrinin kendilerini şimdiden oldukça heyecanlandırdığını belirtiyor. Halen, hastaların vücut ağırlığının% 5-8’ini ortalama olarak kaybetmelerine yardımcı olabilecek uzun süre kilo kontrolü için beş FDA onaylı obezite ilaçları bulunuyor. Dr. Saunders, obezite tedavisinde kullanılan birçok ilacın GDF15 ile aynı etkiye ve avantaja sahip olmadığını söylüyor.

Science Dergisi, üç farklı ilaç şirketinden araştırmacıların elde ettikleri bulguları ayrı ayrı yayınladıklarını bildirdi. Her üç araştırmanın sonucunda, iştah kaybına (anoreksi) neden olan ‘büyüme farklılaşma faktörü-15’ proteinini tespit ettiler. Protein, GFRAL adı verilen bir reseptörün bulunduğu beynin bölümlerini hedefliyor.

GFRAL geninin etkilediği iki bölge bulunuyor: ‘Kusma indükleyici merkez’ olarak da bilinen alan postrema ve iştah ile ilgili birçok davranışa karışan nöronları içeren bir kanal çekirdeği. Çoğu reseptör, kan-beyin bariyeri ile uyuşturucu, toksin ve mikropları beyinden tutan bir hücre sistemi ile kapatıldığından, bu normalde ilaç geliştirme için bir problem olur. Ancak bu iki GFRAL içeren bölgeler beyindeki bariyerin dışında kalan küçük bir bölümünün parçası ve oldukça etkili bir hedef.

GDF15’in kilo verme ajanı olma potansiyeli ilk olarak Sidney Vincent Hastanesi’nde immünoloji uzmanı olan Dr. Samuel Breit tarafından keşfedildi. Araştırmada prostat tümörleri bulunan farelerde ve ilerlemiş prostat kanseri olan insanlarda tümör kaynaklı anoreksi sırasında protein seviyelerinin normalden 10 ila 100 kat daha yüksek olduğu görüldü. Dr. Breit, GDF15’in etkilerini beynin içinden geçtiğini gösterdi.

Bu hedefi bulmak için Novo Nordisk ilaç firmasında diyabet ve obezite araştırmacısı olarak çalışan Dr. Sebastian Beck Jorgensen ve meslektaşları hücrenin dışındaki moleküler sinyalleri alan ve mesajlarını içeri doğru ileten insan hücre zarlarında bulunan 2700’den fazla proteini taradılar. Bütün bu olasılıklar arasında, GDF15 dikkat çekiciydi; araştırma ekibi elde ettikleri bulguları (GDF15 bound to a single protein receptor called the GDNF family receptor α-like (GFRAL), dün Nature Medicine’de yayınladılar.

GFRAL’ın GDF15 ile güçlendirilmiş kilo kaybı için gerekli olduğunu ispatlamak isteyen ekip, reseptörü üretemeyen bir fareler dizisi oluşturdu ve sonra normal farelerden oluşan bir grupla karşılaştırdı. 16 hafta boyunca yüksek yağlı bir diyetle beslendiğinde, tüm fareler yaklaşık 20 ila 40 gram arasında iki kat arttı. GDF15’in günlük 4 hafta boyunca enjeksiyonu düzenli farelerin yiyecek alımını azalttı ve böylece vücut ağırlığının önemli bir bölümünü oluşturan her birinin 5-10 gramını dökmelerine yardımcı oldu. GFRAL reseptörü olmayan fareler, GDF15 verildiğinde herhangi bir ağırlık kaybetmedi.

Fareler ile yapılan başka bir deneyde daha yüksek dozda GDF15, günde 20 ila 5 gram gıdadan besin alımını%75 oranında azalttı. Diyetleri aynı yiyeceklerin küçük bölümleriyle sınırlandırılmış, ancak GDF15’te olmayan diyetteki fareler, benzer miktarda vücut ağırlığı ve yağ kaybı gösterdi; bu da GDF15’in öncelikle iştah tüketimini baskılayarak iştahı bastırarak ve metabolizmayı artırarak kaloriyi yakarak desteklemediğini gösteriyor.

Indianapolis’teki Eli Lilly & Company ve California’daki San Diego’daki Janssen BioTherapeutics tarafından bu hafta Nature Medicine’de yayınlanan makaleler aynı zamanda GFRAL’i, benzer diyet önleyici sonuçlar veren GDF15’in reseptörü olarak bağımsız olarak tanımladı. Buna ek olarak, Janssen araştırmacıları, cynomolgus maymunlarına verilen uzun süreli bir GDF15 versiyonunu yarattı. Kan dolaşımında 4 hafta boyunca aktif kaldı ve vücut ağırlığının% 4’ü oranında düşmesine yardımcı oldu.

İnsan deneyleri ne zaman başlayacak

İnsan denemelerine en kısa sürede geçmeyi hedefleyen Noro Nordisk araştırmacıları daha güçlü bir versiyonu, diğer obezite tedavisi formlarıyla birlikte kullanacak. Yürütülen araştırmada maymunlarda bulantı ya da kusma belirtisi olmamasına rağmen, GDF15’in beyindeki kusmayı tetikleyen merkez üzerindeki etkisi hakkında bazı endişeler var. Elbette, bir maymun, bir insanın kolayca yapabileceği hallerde, nasıl hissettiğini sözlü olarak açıklayamıyor. Bu tür sorunlara rağmen bir birinden bağımsız yürütülen her 3 araştırma oldukça olumlu sonuçlar vermiş durumda.

Growth differentiation factor 15 (GDF15; also known as MIC-1) is a divergent member of the TGF-β superfamily and is associated with body-weight regulation in humans and rodents. However, the cognate receptor of GDF15 is unknown. Here we show that GDF15 binds specifically to GDNF family receptor α-like (GFRAL) with high affinity, and that GFRAL requires association with the coreceptor RET to elicit intracellular signaling in response to GDF15 stimulation. We also found that GDF15-mediated reductions in food intake and body weight of mice with obesity were abolished in GFRAL-knockout mice. We further found that GFRAL expression was limited to hindbrain neurons and not present in peripheral tissues, which suggests that GDF15–GFRAL-mediated regulation of food intake is by a central mechanism. Lastly, given that GDF15 did not increase energy expenditure in treated mice with obesity, the anti-obesity actions of the cytokine are likely driven primarily by a reduction in food intake.