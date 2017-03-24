Apgar değerlendirmesi yapmayan çocuk uzmanı tazminata mahkum edildi

Özel bir hastanede doğum yapan anne, çocuk hekimine, bebeğinin emme güçlüğü yaşadığını, sürekli ağladığını ve morarmaları olduğunu söyledi. Hekim anneye endişelenecek bir durum bulunmadığı söyledi. Anne ve bebek ertesi gün taburcu edildi. Ancak aynı gün içinde bebek hayatını kaybetti. Otopsi raporunda hyalen membran hastalığı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aile özel hastane ve çocuk hekimi aleyhinde tazminat davası açtı. Yerel Mahkeme davayı reddetti. Ancak Yargıtay hekimin kusurlu olduğuna ve tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Açılan tazminat davasında aile bebekte hyalen membran hastalığının belirtileri olduğu halde bu durumun hekim tarafından teşhis ve tedavisinde geç kalınmasından dolayı bebeğin vefat ettiği iddiasına dayandı. Davada hem maddi hem de manevi tazminat talebinde bulunuldu.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine alınan Adli Tıp Kurumu raporunda “yenidoğan bebeğin doğumdan sonra fizik muayenesinin yapılarak muayene bulgularının ve APGAR skorunun kaydedilmesi, bir doz K vit ve Hepatit aşısının ilk dozunun yapılarak taburcu edilmesinin rutin uygulama olduğu, gözlem kayıtlarında muayene edilen yenidoğan bebeğin Apgar skorunun ve fizik muayene bulgularının yazılı olmaması, iyi emmediği ifade edilen ve otopsisinde mikroskopik incelemede hayalen membran hastalığı saptanan bebeğin tetkik edilmeden hastaneden taburcu edilmesinin eksiklik olduğu..” belirtildi.

Daha sonra tazminat mahkemesinin talebi üzerine Adli Tıp Kurulundan alınan bir diğer raporda ise önceki raporla hemen hemen aynı ifadelere yer verildi. Raporda şu hususlar ifade edildi: “bebeğin ölümünün hyalen membran hastalığı sonucu meydana geldiği, yeni doğan bebeğin doğumdan sonra fizik muayenesinin yapılarak muayene bulgularının Apgar skorunun kaydedilmesinin rutin uygulama olduğu, olayda bebeğin Apgar skorunun ve fizik muayene bulgularının kayıt edilmemesi, iyi emmediği ifade edilen ve otopsisinde mikroskopik incelemede hyalen membran hastalığı saptanan bebeğin tetkik edilmeden hastaneden taburcu edilmesinin eksiklik olduğu bu sebeple çocuk hekiminin kusurlu olduğu bebeğin tedavisinin yapılması durumunda da yaşamasının kesin olmadığından kusurlu eylem ile ölüm arasında kesin bir illiyet bağı kurulamayacağı..” görüşü bildirildi.

Mahkeme, bu değerlendirmeler sonucunda ailenin tazminat talebini reddetmiştir. Uyuşmazlık temyiz üzerine Yüksek Mahkemenin önüne geldi.

Yüksek Mahkeme değerlendirmesinde ise çocuk hekimi tarafından bebeğin fizik muayene bulgularının ve Apgar skorunun belirlenip kayıt edilmediği, hastalığın belirtilerini gösteren bebeğin durumunun zamanında değerlendirilerek teşhis konulamadığı, bu nedenle zamanında tedaviye başlanmadığı, neticede doktorun kusurlu olduğu ve ailenin tazminat taleplerinin kabulüne karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

İletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr