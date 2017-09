Besinlerle alınan kolesterol kalp ve damar hastalığına neden olur mu?

Geçtiğimiz yüzyılda yapılan ve halen devam eden onlarca çalışmada kolesterolün damar sertliğine (ateroskleroz) yol açtığı gösterilmiştir. Ancak besinlerle alınan kolesterolün rolü sorgulandığında çoğu Avrupa ülkesi, Avusturalya, Kanada, Yeni Zelanda, Kore ve Hindistan gibi ülkelerin kolesterol alımı için bir üst limit bildirmediği dikkati çekmektedir. Kimi çalışmalarda ise diyetteki kolesterol yüksekliği ile kötü kolesterol olarak bilinen LDL-kolesterol artışının daha çok diyete duyarlı kişileri kapsadığı iddia edilmiştir. Kaldı ki USDA (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, Amerika Birleşik Devletlerin Ziraat Departmanı)’nın en güncel diyet rehberinde diyetteki kolesterol ile kandaki kolesterol arasında bir ilişkinin olmadığı yer almıştır!

Bu verileri elbette önemsiyoruz ancak vücudun kolesterol düzeyinin yaklaşık %30’u diyet faktörlerinden etkilenmektedir.Hele şeker hastalığınız varsa ve kolesterolden zengin besleniyorsanız örneğin haftada 3 yumurta yiyorsanız kalp ve damar hastalığı riskiniz 5 kat artmaktadır. Dolayısıyla gerek LDL-kolesterol gerek kan basıncı ve hatta kan şekeri düzeyi bile bireyin kalp ve damar hastalığı için taşıdığı riske göre değişmektedir. Yukarıda sözü edilen USDA’de bile LDL-kolesterol düzeyi için bireyin risk düzeyine göre belirlenmiş kırmızı çizgileri var.

Sizin diyetteki en önemli düşmanınız LDL- kolesterolünüzün artmasına yol açan durumlardır. Zira yüksek LDL-kolesterol kalp ve damar hastalıklarıyla doğrudan bağlantılıdır. LDL-Kolesterolün kalp damar hastalıklarına olan etkisini önlemek için, az yağlı beslenme yerine doymuş yağı azaltılmış ama toplam yağ kısıtlaması yapılmamış bir ‘dengeli yağlı beslenme’ önerilmektedir. Diğer bir deyişle kolesterolden çok, toplam yağ miktarı (doymuş yağ asitleri) ve karbonhidrat oranına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Doymamış yağlar (Zeytinyağı, Mısır özü yağı, Balık yağı gibi) oda sıcaklığında sıvıdır ve bitkisel kaynaklıdır. Hayvansal yağların hepsi doymuş yağdır. Unutmayın doymuş yağların hepsi oda sıcaklığında katıdır. Doymuş yağlar yerine doymamış yağlar tüketildiğinde (özellikle çoklu-doymamış: Balık yağı gibi) toplam kolesterol ve LDL-kolesterolü azalır, bununla ilişkili olarak da kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm oranları da düşer. Günlük doymuş yağ oranı günde <30 gr olmalı ve sanayi trans yağların kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Beslenmenizde dikkat etmeniz gereken diğer önemli husus ise vücutta LDL’nin oksitlenmesine neden olan aşağıdaki ürün ve gıdaların tüketilmesinden sakınılmasıdır:

Sonuç olarak; doymamış yağ asiti içeriği fazla, doymuş yağ asiti içeriği düşük olan bitkisel yağlar soya, mısır, zeytin, kanola yağları, ayçiçeği yağı,balık yağı tercih edilmelidir. Günümüzde daha çok meyve, sebze, tahıl ve deniz ürünü, fitosterolle zenginleştirilmiş fonksiyonel besinler; daha az et, daha az şekerle tatlandırılmış yiyecek ve içeceklerden yani Akdeniz tipi bir diyet önerilmektedir.

