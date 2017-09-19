Kolesterol aşısı nedir? İlaç yerine geçer mi? Bir defa kullanmak yeterli olur mu?

‘Kolesterol aşısı nedir? İlaç yerine kullanılır mı? Bir defa kullanmak yeterli olur mu?’ sorusunun yanıtları ile ilgili bilgi veren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Sadık Volkan Emren, halen çalışmaları süren Kolesterol aşıları ile ilgili mevcut bilimsel veriler ile ile ilgili bilgi verdi.

Her şeyden önce halk arasında kolesterol aşısı olarak bilinen PCSK9 inhibitörleri (engelleyicileri) koyucu niteliğinde olan bir aşı değil bir ilaçtır. Kötü kolesterolün (LDL kolesterol antikor LDL kolesterolünün) karaciğerden temizlenmesine yardımcı olmaktadır. PCSK9 enzimi, karaciğerde üretilmekte ve LDL algılayıcılarına bağlanarak onların harabiyetine yol açmaktadır. Bu enzimin engellenmesi LDL kolesterol seviyesinde %50-60 oranda düşme sağlamaktadır. Dolayısıyla tek başına kolesterol (yapımını azaltan) ilaçlarının yerine kullanılmamaktadır.

Kalp ve damar hastalıkları açısından yüksek riskli hastalar ve ailevi kolesterol yüksekliği olan hastalarda kolesterol düşürücü ilaçların yetersiz olduğu durumlarda ek tedavi olarak veya kolesterol düşürücü ilaçların tolere edilemediği durumlarda alternatif tedavi olarak kullanılmaktadır. İlaç İnsülin iğnelerine benzer şekilde cilt altına enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır. Tek kullanımı yeterli değildir. Cilt altına enjeksiyonla periyodik olarak genellikle 2 haftada bir, bazı formları ise 4 hafta bir kullanılmaktadır.

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