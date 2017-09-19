Kolesterol aşısı nedir? İlaç yerine geçer mi? Bir defa kullanmak yeterli olur mu?

‘Kolesterol aşısı nedir? İlaç yerine kullanılır mı? Bir defa kullanmak yeterli olur mu?’ sorusunun yanıtları ile ilgili bilgi veren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Sadık Volkan Emren, halen çalışmaları süren Kolesterol aşıları ile ilgili mevcut bilimsel veriler ile ile ilgili bilgi verdi.
Her şeyden önce halk arasında kolesterol aşısı olarak bilinen PCSK9 inhibitörleri (engelleyicileri) koyucu niteliğinde olan bir aşı değil bir ilaçtır. Kötü kolesterolün (LDL kolesterol antikor LDL kolesterolünün) karaciğerden temizlenmesine yardımcı olmaktadır. PCSK9 enzimi, karaciğerde üretilmekte ve LDL algılayıcılarına bağlanarak onların harabiyetine yol açmaktadır. Bu enzimin engellenmesi LDL kolesterol seviyesinde %50-60 oranda düşme sağlamaktadır. Dolayısıyla tek başına kolesterol (yapımını azaltan) ilaçlarının yerine kullanılmamaktadır.
Prof. Dr. Mehdi Zoghi: Kolesterol ilaçları gereksiz yere mi reçete ediliyor?
Kalp ve damar hastalıkları açısından yüksek riskli hastalar ve ailevi kolesterol yüksekliği olan hastalarda kolesterol düşürücü ilaçların yetersiz olduğu durumlarda ek tedavi olarak veya kolesterol düşürücü ilaçların tolere edilemediği durumlarda alternatif tedavi olarak kullanılmaktadır. İlaç İnsülin iğnelerine benzer şekilde cilt altına enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır. Tek kullanımı yeterli değildir. Cilt altına enjeksiyonla periyodik olarak genellikle 2 haftada bir, bazı formları ise 4 hafta bir kullanılmaktadır.
Referanslar:
-
Catapano AL. ESC/EAS Guidelines for t he management of Dyslipidemia. European Heart Journal 2016.
-
Lloyd-Jones DM, Morris PB, Ballantyne CM, Birtcher KK, Daly DD Jr, DePalma SM, et al. 2016 ACC Expert Consensus Decision Pathway on the Role of Non-Statin Therapies for LDL-Cholesterol Lowering in the Management of Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk: A Report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus Doc. J Am Coll Cardiol 2016;68:92–125.
24,000 BeğenenBeğen
13,663 TakipçiTakip Et