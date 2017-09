Kolesterolüm yüksek mi, değil mi? Risk altında olup olmadığımı nasıl anlarım?

İnanılanın aksine; tek başına Kolesterol yüksekliği, baş ağrısı, baş dönmesi veya uyuşma gibi belirtilere neden olmamakta ve günlük yaşantıyı etkilememektedir. Yüksek kolesterol belirtisi yok denebilecek kadar az ve genellikle diğer nedenlerle yapılan kan testleri sırasında belirlenebilmektedir. Nadir olmakla birlikte yüksek kolesterolü bulunan bazı kişilerde, cilt tabakasında biriken kolesterol göz çevresiyle el ve ayaklarda kabarıklıklara yol açabilir. Bu kabarıklıklar yağ bezesine benzer şekillerde görülebilir. Kolesterol ve atık ürünleri yağlı tortular gibi atardamar içinde birikir.

Bu birikime plak adı verilir ve plak çapına bağlı olarak kanın atar damar içinde akışını engeller. Neden olduğu tıkanıklıklar sonucu atardamarın beslediği organa ait hastalık belirtilerine yol açabilir. Örneğin kalbi besleyen atardamarlardaki tıkanıklar kan akışını azaltacak boyuta ulaştığında göğüs ağrısı, bacaklara kan taşıyan damarların daralması ile bacak ağrısı gibi belirtiler gözlenebilir.

Yaş arttıkça kolesterol seviyesi de artmaya başlar. Bu nedenle, 20 yaşından sonra her 5 senede bir, erkeklerde 40 yaşından sonra ve kadınlarda 50 yaşından veya menapozdan sonra her 1-2 senede bir kolesterol ölçümü yaptırılması önerilmektedir. Bununla birlikte; mevcut ek hastalığı varlığında doktorunuz daha sık takip önerilebilir.

Yapılan son çalışmalarda tok karna alınan kanda ölçülen kolesterol seviyesi açlık kan ölçümü ile benzerlik gösterse de, kan kolesterolünün 12 saatlik açlık sonrası alınan kanda ölçülmesi önerilmektedir. Yağlı bir diyet sonrası serum lipid profili değişiklik gösterebilir. Yemeklerden sonra kanda artan şilomikronlar serum veya plazmada bulanıklık yaparak ölçüm metodlarının yanlış sonuçlar vermesine neden olabilmektedir.

Önceki akşam yediğiniz pasta ya da yağlı bir yemek, sabah ölçülen kanda trigliserid değerinin yüksek çıkmasına ve dolayısıyla diğer değerlerin hatalı tespit edilmesine neden olabilir. Diyabet, koroner kalp hastalığı gibi damar yatağını ilgilendiren herhangi başka bir hastalığın olmadığı koşullarda, yüksek kolesterol varlığının tespiti için en az 2 hafta arayla 2 ölçümde kolesterol değerinin yüksek olması gerekmektedir.

Yapılan her iki ölçümde de kan kolesterolü yüksek tespit edildiği taktirde, doktorunuz sizin kardiyovasküler hastalık riskinize göre (yaş, yüksek tansiyon, diyabet, daha önce kalp damar hastalığınızın ve sigara içip içmediğiniz gibi bir dizi kalp damar hastalığı risk faktörlerine göre) diyet , egzersiz , ilaç tedavisi gibi seçeneklerden birini veya bazılarını önerebilir.

