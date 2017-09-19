‘Kolesterol düşürücü ilaçla kolesterolüm düşünce ilacımı gün aşırı alsam olur mu?Aslında tamamen bıraksam diyetle devam etsem olur mu?’ sorusunun olası yanıtları ile ilgili bilgi veren Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Meltem Özaydın, tedavi sürecinde ve sonrasında hastaların doğru ilaç kullanımı konusunda yapmaları gerekenler konusunda bilimsel önerilerde bulundu.

Kolesterol düşürücü ilaçlara uyumsuzluğun gündeme gelmesinin başlıca nedenleri etkilerinin azımsanması ve yüksek kolesterol düzeylerinin tansiyon yüksekliği vb. durumların tersine hissedilen bir belirti vermemesidir. Ancak hipertansiyon tedavisinde olduğu gibi doğru bir tanıyla ilaç başlanmış ise ilaç kullanımı süreklik arz etmelidir. Kaldı ki yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan (statin türevleri) ilaçların kolesterol düşürücü etkisinden bağımsız ilave yararlı etkileri de söz konusudur.

Örneğin; damar duvarının hasardan korunması ve/veya oluşan hasarın düzeltilmesi, damar duvarına pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin yapışmasını ve düz kas hücrelerinin çoğalarak damarı tıkayacak şekilde birikmesini önlemesi yararlı etkilerinden bazılarıdır.

Klinik araştırma verileri, tek bir kolesterol düşürücü ilaç önerilmiş olanlarda gün aşırı kullanımın daha az etkili olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla hekiminizin önerdiği kolesterol düşürücü ilaçla hedef kolesterol değerine ulaşınca ilacı gün aşırı almaya başlamak veya kesip sadece diyetle devam etmeniz önerilmemektedir.

Normal kolesterol değerlerine sahip kalp damar hastalığı olan hastalarda yapılan bir çalışmada hastalar 4 gruba ayrılmış; 1. ve 2. grup kolesterol ilacı alan grubu, 3.ve 4. grup ilaç almayan grubu oluşturmuş. İlk 6 hafta 1. grup ilaç tedavisine devam etmiş, 2. grubun ilaç tedavisi kesilmiş, 3. ve 4. gruba ilaç tedavisi başlanmış ve 6 hafta sonra kan değerlerine bakılmış. İkinci 6 haftalık periyotta 1. grubun ilaç tedavisi kesilmiş, 2. gruba tekrar ilaç başlanmış, 3. grubun ilaç tedavisi kesilmiş ve 4. grubun tedavisi devam etmiş.

Grupların kan değerleri kontrol edildiğinde başta kolesterol ilacı almakta olan grubun kanda ölçülebilen bazı iltihap parametreleri diğer gruba göre anlamlı derecede düşük bulunmuş, kolesterol değerleri normal aralıkta olan ve kısa süreli de olsa ilaca ara verilen hastalarda söz konusu iltihap parametrelerinde anlamlı derecede yükseklik gözlenmiştir. Bu sonuçlar da ömür boyu ilaç tedavisine devam edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Kalp damar hastalığı olan veya risk faktörleri bulunan (tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, aile öyküsü, sigara) her hasta grubuna ilaç tedavisinin yanında yaşam tarzı değişikliği (sigarayı bırakma, akdeniz tipi diyet, egzersiz, stresten uzak durma, düzenli uyku) önerilmektedir. Hedef kolesterol değerine ulaştıktan sonra ilaç tedavisinin kesilip sadece diyetle devam etmenin önerilmemesinin nedeni hem diyete uyumda devamlılığın sağlanamaması hem de kolesterol düşürücü ilaçların kalp damar hastalığından korumasının yanında tedavi edici etkilerinin de olmasıdır.

Kalp ve damar hastalığına faydalı olduğu gösterilmiş diyet tipleri üzerine yapılan çalışmalar düşük riskli kalp damar hastalarında tedavi edici ve kalp damar hastalığı riski (yüksek tansiyon, sigara, aile öyküsü, şeker hastalığı) taşıyan hastalarda koruyucu olarak önerilmekte olup tek başına tedavi edici olarak etkili olduğuna dair yeterli kanıtlar yoktur. Kolesterol düşürücü ilaçları tolere edemeyen ya da yaşlı hasta gruplarında sıkı uyum ile kalp damar hastalıklarından koruyucu diyet önerilebilir.

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