Kolesterol ilacı kullananlar, yumurta, tereyağı ve kırmızı et yiyebilir mi?

Kolesterol yüksekliği nedeniyle ilaç kullanıyorum. Yumurta veya tereyağı bana yasak mı? Kırmızı et yiyebilir miyim? Kolesterol ilaçları ile ilgili merak edilen sorulara yanıt arayan uzmanlardan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Öğreti Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilal Çuğlan, kolesterol yüksekliği nedeniyle ilacı kullananların, yumurta, tereyağı ve kırmızı et tüketip tüketemeyecekleri sorusuna yanıt verdi:

Sağlıklı bir kişide günlük alınması gereken kolesterol miktarı en fazla 300 mg dır. Ancak kolesterol ilacı kullananlarda alınması gereken günlük kolesterol alımı 200 mg’ı geçmemelidir. Yumurta ve tereyağı bu konuda en spekülatif yiyeceklerin başında gelmektedir. Özellikle bilimsel kanıttan uzak verilerin çok sık gündeme getirilmesi nedeniyle toplumda bu yiyeceklerin tüketilmesi konusunda ciddi bir belirsizlik oluşmuştur.

Yumurtayı içerdiği kolesterol miktarına göre değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bir adet yumurta sarısında bulunan kolesterol miktarı yaklaşık olarak 210 mg’dır. Bu durumda kolesterol ilacı kullanan birinin tükettiği 1 yumurta, günlük tüm kolesterol ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Alınan diğer besinlerdeki kolesterol miktarları düşünüldüğünde, haftada 2-3 gün sadece bir yumurta tüketilmesi önerilmektedir.

Tereyağı özellikle doğal olması durumunda içerdiği zengin yağ asitleri nedeniyle vücudumuz için gerekli bir besindir. 100 mg tereyağı 215 mg kolesterol içermektedir. Kolesterol yüksekliği için ilaç kullanan bir kişide günlük 100 mg tereyağı tüketimi gerekli kolesterol ihtiyacımızı karşılamaktadır. Diğer gıdalarla dengeli olarak, aşırı kızartılmadan tereyağı tüketilebilir.

Kırmızı et doğal şartlarda yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilmiş ve özellikle yağsız kısmı seçildiğinde içerdiği kolesterol miktarı daha az olmaktadır. Ortalama 100 gr dana etinde 90 mg kolesterol bulunurken, aynı miktarda koyun etinde 70 mg kadar kolesterol bulunmaktadır. Ancak koyun etinde bulunan toplam yağ oranı 4-5 kat daha fazladır. Vücudumuzun günlük ihtiyacına göre diğer besinlerle dengeli ve dönüşümlü olarak haftada 1-2 kez 100 gram civarında kırmızı et tüketilebilir.

Vücudun tüketim dengesini bozmadan tüm besinleri belli oranlarda tüketebiliriz. Bununla birlikte vücudun günlük kalori ihtiyacına göre düzenlenen beslenme ile hem sağlıklı bir yaşam hem de sağlıklı şekilde kolesterol düşüşü sağlanabilir. Sonuç olarak; ne yerseniz yiyin, makul ölçülerde ve belirli aralıklarla yiyin.

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