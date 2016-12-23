Bu haberi okumadan zayıflama ilacı almayın

Daha az yeme ve daha fazla hareket etme, kilo vermenin temellerini oluşturur. Bazı insanlar için reçeteli kilo verme ilaçları yardımcı olabilir. Bu ilaçları alırken yine de diyet ve egzersize odaklanmanız gerekir. Ayrıca bu ilaçlar herkese uygun değildir. Doktorlar genelde vücut kitle endeksiniz 30 veya daha yüksekse ve tip 2 diyabet veya yüksek tansiyon gibi kilonuzla ilgili olabilecek bir durumunuz varsa reçete yazar. Obezite & Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, en yaygın reçeteli zayıflama ilaçları hakkında bilmeniz gerekenleri kaleme aldı:

Orlistat (Xenical)

Nasıl etki eder? Yediğiniz yağın yaklaşık üçte birini vücudunuzun absorbe etmesini engeller.

Uzun süreli kullanım için onaylı mı? : Evet.

Yan Etkiler: Yan etkiler arasında mide krampı, gaz çıkarma, ishal, daha fazla tuvalete çıkma ve tuvalete çıkmayı kontrol edememe gibi faktörler bulunur. Bu yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Ancak yüksek yağ içeren gıdaları yerseniz daha da kötüleşebilir. Orlistat kullanan insanlarda ciddi karaciğer hasarı vakaları rapor edilmiştir, ancak ilacın bu problemlere neden olduğu kesin değildir.

Başka ne bilmeniz gerekir? Orlistat almadan önce az yağlı bir diyette (günlük kalorinin yüzde 30’undan azı yağdan) olmalısınız.

Ayrıca, orlistat almadan yaklaşık iki saat önce veya sonra bir multivitamin alın, çünkü ilaç geçici olarak vücudunuzun A, D, E ve K vitaminlerini daha zor absorbe etmesine neden olur.

Orlistat, ABD’de onaylanan türünün tek ilacıdır. Diğer tüm reçeteli zayıflama ilaçları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere iştahınızı azaltır.

Belviq

Nasıl etki eder? İştahınızı keser.

Uzun süreli kullanım için onaylı mı? : Evet.

Yan Etkiler: Şeker hastalığı olmayan kişilerde en sık karşılaşılan yan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, ağız kuruluğu ve kabızlıktır. Şeker hastalığı olanlarda en sık görülen yan etkiler düşük kan şekeri (hipoglisemi), baş ağrısı, bel ağrısı, öksürük ve yorgunluk.

Belviq ile bazı depresyon ilaçları kullanan insanlar, nadir görülen ancak ateş ve sersemlik içeren ciddi bir reaksiyon yüzünden çok yakından izlenmelidir. Hamile olan ya da hamile kalmayı planlayan kadınlar Belviq’i kullanmamalıdır.

Başka ne bilmeniz gerekir? ‘Belviq’u kullandıktan 12 hafta sonra kilonuzun yüzde 5’ini kaybetmezseniz, almayı bırakmalısınız çünkü bu ilacın size faydası yoktur.

Contrave

Nasıl etki eder? Contrave, uzatılmış salım formülünde iki FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı ilaç olan naltrekson ve bupropiyonun bir kombinasyonudur. Naltrekson alkol ve opioid bağımlılığını tedavi etmek için onaylanmıştır. Bupropion, mevsime bağlı duygusal rahatsızlıkları tedavi etmek ve insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olmak için onaylanmıştır.

Uzun süreli kullanım için onaylı mı? : Evet.

Yan Etkiler: En sık yan etkiler bulantı, kabızlık, baş ağrısı, kusma, baş dönmesi, uykusuzluk, ağız kuruluğu ve ishaldir. Bupropion ile ilişkili intihar düşünceleri ve davranışlarında artış riskiyle ilgili Contrave’ın kutusunda uyarı vardır. Uyarıda ayrıca, bupropiyon ile bağlantılı ciddi nöropsikiyatrik sorunların bildirildiği söz edilmiştir. Contrave, nöbetlere neden olabilir ve epilepsi olan hastalarda kullanılmamalıdır. İlaç ayrıca kan basıncını ve kalp atış hızını artırabilir.

Başka ne bilmeniz gerekir? ‘Contrave,’i kullandıktan 12 hafta sonra kilonuzun yüzde 5’ini kaybetmezseniz, almayı bırakmalısınız çünkü bu ilacın size faydası yoktur.

Saxenda

Nasıl etki eder? Saxenda, Tip 2 diyabet ilaçları Victoza’nın daha yüksek dozudur. Mideye midenizin dolu olduğunu ileten bağırsak hormonunu taklit eder.

Uzun süreli kullanım için onaylı mı? : Evet.

Yan Etkiler: Mide bulantısı, kusma, ishal, kabızlık, düşük kan basıncı ve iştah artışı. Ciddi yan etkiler kalp atış hızı, pankreatit, safra kesesi hastalığı, böbrek sorunları ve intihar düşüncelerini içerebilir.

Başka ne bilmeniz gerekir? ‘Saxenda’yı aldıktan 16 hafta sonra kilonuzun yüzde 4’ünü kaybetmezseniz, almayı bırakmalısınız, çünkü bu ilacın size faydası yoktur.

Phentermine

Nasıl etki eder? İştahınızı keser.

Doktorunuz bunu Adipex veya Suprenza adlarıyla reçete edebilir.

Uzun süreli kullanım için onaylı mı? : Hayır. Sadece kısa süreli kullanım (birkaç hafta) için onaylanmıştır.

Yan Etkiler: Kan basıncını yükseltme veya kalp çarpıntılarına neden olma, huzursuzluk, baş dönmesi, titreme, uykusuzluk, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve daha önce yapabildiğiniz aktivitelerde sorun çıkarma gibi ciddi yan etkileri olabilir.

Phentermine sizi uyuşuk hale getirebilir ve araç sürme veya kullanma yeteneğinize engel olabilir. Bazı diğer iştah kesicilerinde olduğu gibi, ilaca bağımlı olma riski vardır.

Daha az ciddi yan etkiler, ağız kuruluğu, ağızda hoş olmayan tat, ishal, kabızlık ve kusmayı içerir. Uykusuzluğa neden olabileceği için akşam geç saatlerde almayın.

Diyabet için insülin alırsanız, insülin dozunuzu ayarlamanız gerekebileceğinden, phentermine almadan önce doktorunuza bildirin.

Kalp hastalığı, inme, konjestif kalp yetmezliği veya kontrolsüz yüksek tansiyon geçmişiniz varsa phentermine almamanız gerekir. Glokom, hipertiroidizm veya madde bağımlılığı geçmişiniz varsa veya hamileyseniz veya emziriyorsanız da ilacı almamanız gerekir.

Başka ne bilmeniz gerekir? Phentermine bir amfetamindir. Bağımlılık ya da aşırı kullanma riski nedeniyle, bu uyarıcı ilaçlar “kontrollü maddeler” olup, bu da özel bir reçete gerekliliğini ifade eder.

Qsymia

Nasıl etki eder? İştahınızı keser.

Qsymia, phentermine’i nöbet / migren ilaç topiramatı ile birleştirir. Topiramat, kendinizi tok hissetmenizi sağlayan, gıdaların tadını daha az çekici hale getiren ve daha fazla kalori yakarak dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kilo kaybına neden olur.

Uzun süreli kullanım için onaylı mı? : Evet. Qsymia, bu ilaçlar tek başına verildiğinde olduğundan çok daha düşük miktarda phentermine ve topiramate sahiptir.

Yan Etkiler: En yaygın görülen yan etkiler, el ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, ağızda değişik tat hissi, uykusuzluk, kabızlık ve ağız kuruluğudur.

Ciddi yan etkiler, bazı doğum kusurları (yarık dudak ve yarık damak), daha hızlı kalp atış hızı, intihar düşünceleri veya eylemleri ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına neden olabilecek göz problemlerini içerir.

Hamile olabilecek kadınlar Qsymia almadan önce bir gebelik testi almalı ve ilaç kullanırken doğum kontrol yöntemlerini kullanmalı ve ilacı kullanırken aylık gebelik testleri yapılmalıdır.

Glokom, hipertiroidizm, kalp rahatsızlığı veya felç varsa Qsymia almamanız gerekir. İlacı başlatırken veya doz arttırırken kalbinizle ilgili düzenli kontroller yaptırın.

Başka ne bilmeniz gerekir? Qsymia’da 12 hafta sonra kilonuzun yüzde 3’ünü kaybetmezseniz, FDA bunu almayı bırakmanızı veya doktorunuzun önümüzdeki 12 hafta boyunca dozunuzu artırmasını önerir; eğer bu işe yaramazsa yavaş yavaş ilacı almayı bırakmalısınız.

Zayıflama ilacı almadan önce, tıbbi geçmişinizi doktorunuza bildirin

Sahip olduğunuz alerjiler veya aldığınız ilaçları veya takviyeleri (bitkisel veya doğal olsalar bile); ya da hamile olup olmadığınızı, emzirip emzirmediğinizi ya da yakında hamile kalmayı planlayıp planlamadığınız gibi diğer koşulları da doktorunuza bildirin.

Bu arada, bu ilaçların tamamı Türkiye’de bulunmuyor.