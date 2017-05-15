Kadın kanserlerinin 8 belirtisine dikkat!

Kadınlarda sık rastlanan kanserler arasında, meme kanserinden sonra genital organlara ait türler de ilk sıralarda yer alıyor. Kadın kanserlerinin bir kısmı erken belirti verdiğinden, kısa sürede tanı konularak tamamen tedavi edilmeleri mümkün olabiliyor. Ancak hiçbir belirti vermeden ilerleyen kanserler konusunda çok dikkatli olunması gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Prof. Dr. Murat İnal, kadın kanserleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Amaç hastadaki tümör yükünün en aza indirilmesidir

Jinekolojik onkoloji, kadın genital kanserlerinin ve kanser öncüsü lezyonların önlenmesi, tanısı ve tedavisi; rahim, rahim ağzı, yumurtalık, tüp, vajen ve vulva kanserlerinin cerrahi tedavisini içermektedir. Jinekolojik kanserlerin tedavisinde diğer pek çok kanser türünde olduğu gibi cerrahi ön plandadır. Ancak hangi yöntemin uygulanacağının kararı; kanserin türü, evresi, hastanın yaşı, performans durumu gibi etkenlere bakılarak, her hastaya özel olarak verilmektedir. Çünkü bazı kanserlerde belirli evrelerde cerrahiden elde edilecek beklenti ile radyoterapi ve kemoterapinin beklentisi benzer veya daha düşük oranlarda olabilmektedir. Amaç; hastadaki tümör yükünün en aza indirilmesi ile ek tedavilerle maksimum iyilik halinin elde edilmeye çalışılmasıdır.

Jinekolojik kanserlerde bu belirtiler görülebilir;

Menopoza girmiş kadında kanama veya akıntı olması Adet düzensizliği Adet dışı kanama Cinsel ilişki sonrası ağrı, karında ağrı ve karında rahatsızlık hissi Karında şişlik Yeme içme bozuklukları Vajinal bölgede kaşıntı, yara veya şişlik oluşması Cinsel ilişki sonrası kanama

Ameliyat 5 mm’lik kesilerden girilerek yapılıyor

Laparaskopik cerrahi rahim kanserlerinde, rahim ağzı kanserlerinde ve erken evrede yakalanmış yumurtalık kanserlerinde etkinliği giderek artan tedavi yöntemidir. Bu yöntem sayesinde hastanın hastanede kalma, iyileşeme, iş ve sosyal yaşama dönme süresi kısalmakta ve hastada kozmetik açıdan önemli bir cilt hasarı olmamaktadır. Laparoskopi jinekolojik onkoloji alanında hemen her tür operasyonun yapılabildiği kapalı bir ameliyat yöntemidir. Bu operasyon, göbek deliğinden 10 mm çaplı bir kamera ve karnın alt bölgesindeki 2 veya 3 yerden 5 mm kesilerden girilerek yapılır. Bu yöntemde hastanın karnına uzun ve geniş bir kesi yapılmadığı için, klasik açık ameliyata göre birçok avantajı vardır.

Bu faktörler kadınlarda kanser riskini artırabilir;

Şişmanlık

Düzensiz adet görme

Hiç çocuk sahibi olmama

Kısırlık

Meme kanserini tedavi etmek veya önlemek için tamoksifen kullanımı

Ailede rahim kanseri öyküsü olması

Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, safra kesesi hastalığı veya tiroit hastalığı öyküsü

Menopoz tedavisi için uzun dönem progesteronsuz öströjen kullanımı

Uzun dönem yüksek dozlu doğum kontrol hapları kullanımı

Sigara

Kadınların düzenli jinekolojik muayenelerini aksatmamaları ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmaları kanserden korunma anlamında çok önemlidir. Çocukluk çağlarından itibaren kanser konusunda farkındalık oluşmalı; beslenme alışkanlıklarından, egzersiz ve uyku düzenine kadar hayat planlaması doğru bir şekilde yapılmalıdır.