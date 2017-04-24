Kireçlenme ve eklem ağrılarını azaltmak için kasları güçlendiren egzersizler yapılmalı

En sık görülen eklem hastalığı olan kireçlenme özellikle ilerleyen yaşla birlikte artış gösteriyor. Hastalık, eklem kıkırdağının yapısının genetik etkenler, fazla kilo, kaza ya da herhangi bir travmaya bağlı bozulması sonucu gelişiyor. Kireçlenmenin, ağrı, eklemlerde tutukluk gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, hareketsiz yaşam ve kilo artışı durumunda şikayetlerde artış görüldüğünü belirterek şu bilgileri veriyor: Kireçlenmede, bozulan kıkırdak dokunun yerine getirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle kilo fazlası olan kişilerin, eklemlere binen yük miktarını azaltması için egzersizle kaslarını güçlendirmesi gerekir.

Özellikle ileri yaştaki kişilerde sıklıkla karşılaştığımız “dizlerim ağrıyor” şikayetlerinin nedenlerinden birini kireçlenme oluşturuyor. Eklem yapısındaki deformiteye bağlı olarak yaşanan ağrı ve tutukluk kişinin yaşam kalitesinin de ciddi oranda düşmesine neden oluyor. Bahar aylarının nemli havasına bağlı olarak kireçlenme şikayetlerinde artış olur.

Hastalar yağışlı havalarda ‘Yağmur yağacağını bir gün önceden hissediyorum. Barometre gibi oldum’ şeklindeki ifadelerde yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor. Eklemlerdeki ağrının yanında kızarıklık ve şişlik gibi semptomlarda görülüyor.

Dizi fazla bükmek sakıncalı

Kireçlenmeye bağlı ağrı özellikle sabah saatlerinde ve ilk harekete geçildiğinde kendini gösteriyor. Bunun yanında uzun süreli yürüyüşler sonrasında da ağrı yaşanabiliyor. Tutulumun gerçekleştiği eklem bölgesine göre yaşanan sıkıntılar farklılık gösterir. Örneğin diz kireçlenmesi yaşayan hastalar merdiven çıkmakta zorlanırken, rahatlıkla çömelememekten şikayet ediyor. Ağrılar özellikle sabahları ya da ilk harekete geçiş anında kendini gösteriyor. Uzun süre yürüyüş yaptıktan sonra da ağrı başlayabiliyor.

Kireçlenme hastalarının dikkat etmesi gereken noktalar

Dizi vücudun altına alıp oturmak, fazla çömelmek, eski tip alaturka tuvaletler kullanmak ağrının şiddetini azalttığı için bunlardan sakınmak gerekiyor. Ayrıca merdiven kullanmak yerine asansörü tercih etmekte yarar var. Ancak bu durum hastanın egzersiz yapmayacağı anlamına gelmez. Hekiminin de onayladığı uygun aktiviteler yarar sağlıyor.

Fizik tedavi kireçlenmeyi önlüyor

Diz kireçlenmesinde iltihaplanmanın artmasına bağlı alevlenme ve buna bağlı olarak da kızarıklık, şişlik görülebilir. Bu durumda hastaların buz tedavisinden yarar görebilir Kireçlenmede ortaya çıkan hasarı geri döndürmenin mümkün olmaz, aksine hastalığın arka planda ilerlemeye devam eder. Tedaviyle hastalığın ilerlemesini durdurarak, ağrıyı azaltmak ve kişinin yaşam kalitesini artırmaya amaçlıyoruz. Bu noktada fizik tedavi uygulamaları büyük önem taşıyor. Kireçlenme tedavisinde hastanın durumuna göre farklı yöntemlerden yararlanılır. Kilo kontrolü sağlamak ve eklemlere düşen yük miktarını azaltmak için kasları kuvvetlendiren egzersizlerin yapılması da yarar sağlayacaktır.