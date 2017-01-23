Metabolizmanızı hızlandırarak kışın kilo almadan sağlıklı kalma yöntemleri

Kışın rehavetinden kurtularak metabolizmamızı hızlandırmak için hayatımıza dahil etmemiz gereken besinler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Metabolizma neden yavaşlar?

Daha önceki yıllara göre az yediğiniz, beslenme listenizden pasta, kurabiye, sütlü tatlıları çıkardığınız, sıkı bir diyet uyguladığınız halde kilo veremiyor ya da geçmişe göre daha az kilo veriyorsanız metabolizmanız yavaşlamış olabilir. Metabolizma hızınızın yavaşlaması yaşlanmanın doğal bir sonucu olabildiği gibi hastalıklardan da kaynaklanabilir. Bedenin dışarıdan aldığı besinleri enerji ve kaloriye dönüştürme yeteneği bozulur ve yakılamayan fazla kaloriler size kilo olarak geri döner.

Metabolizmanın yavaşlaması için kritik yaş: 30…

30’lu yaşlardan sonra, vücut her 10 yıllık dönemde %2-4 daha az enerji yakmaya başlar. Menopoz ve andropoz da metabolizmayı yavaşlatır. Yaptığınız hatalı diyetler, hareketsiz yaşam tarzını benimsemeniz, vücut ağırlığınız, cinsiyetiniz, tiroid hormonunun yetersizliği gibi çeşitli hastalıklar ve genleriniz de metabolizmanızın yavaş çalışması üzerinde etkili rol oynar.

Metabolizmanızı hızlandırmak için 10 ipucu

Daha çok su tüketin. Sabah kahvaltıları ve öğle yemeklerini güçlendirin. Akşam yemeklerinizi erken saate çekin ve hafifletin. Ara öğünleri kesinlikle ihmal etmeyin. İşlenmiş gıdalar yerine doğal besinleri tercih edin. Yiyeceklerinize tuz ve şeker yerine baharat ilave edin. Daha çok ve sık hareket edin. Kendinizi asla aç bırakmayın. Çiğ sebze tüketmeye özen gösterin. Kesinlikle öğün atlamayın.

Hangi besinler metabolizmayı hızlandırır?

Yeşil çay: Son yıllarda yapılan araştırmalara göre; yeterli ve dengeli beslenen kişilerde yeşil çaydaki kateşininin karın bölgesindeki yağ kütlesini azaltma ve kilo kontrolünde önemli rol oynadığı görülmüştür.

Su: Her gün 2 litre su tüketildiğinde, tokluk hissi oluşarak açlık krizleri azalır. Ayrıca enerji tüketimini de uyarır.

Tarçın: Şeker hastalığında kan şeker düzeyini dengeleyici bir etkisi vardır. Ara öğünlerde yediğiniz meyveleri, üzerini 1 tatlı kaşığı tarçınla süsleyerek tüketebilirsiniz. Tarçın, yeme isteği ve açlık krizlerini baskılar.

Kırmızı acı biber: Acı biberin içerdiği kapsaisin maddesinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Mate: Santral sinir sistemi uyarıcısıdır. Zihinsel ve fiziksel güçsüzlüğe karşı kullanılır. Açlık ve susuzluk hissini giderir. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.

Elma sirkesi: Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bilinmektedir. Öğle ve akşam yemeklerinde salatanıza 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyebilirsiniz.

Keten tohumu: Keten tohumu, midede su alarak şişer ve tokluk hissi yaratır. Barsak hareketlerini artırarak dışkılamayı kolaylaştırır. Ayrıca sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı metabolizma hızını artırır. 1 kase yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı keten tohumu karıştırarak tüketebilirsiniz. Mutlaka arkasından 2 su bardağı su tüketin.

Salata: Sebzeler yüksek posa içerikleri nedeniyle sindirim sistemini harekete geçirirler ve kabızlığın çözümünde etkilidirler. 1 tatlı kaşığı keten tohumu ve 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ile tüketilen salata bazal metabolizma hızını artırır.

Zencefil: İçerisindeki maddeler dolaşım ve sindirim sistemini uyarır. Baharat olarak kullanılan zencefil, mide ve barsaklarda oluşan gaz sorununa da iyi gelir.

Ananas: Bromelain denilen proteinlerin sindiriminde etkili olan enzimi içeren ananas; sindirim enzimi içerir ve bu enzim proteinlerin sindiriminde etkilidir. Vücutta oluşan yıkım olaylarını çabuklaştırır. Dolayısıyla metabolizma hızlandırıcı etkisi vardır.