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Zeytinyağı, fıstık ve somonda bulunan doymamış yağlar zekayı güçlendiriyor

Zeytinyağı, fıstık ve somonda bulunan doymamış yağlar zekayı güçlendiriyor Paylaş :

  |   Kategori: Beslenme ve Diyet, Beyin, Güncel / Literatür

ABD’de 99 sağlıklı yaşlı yetişkinle yapılan bir araştırmada, kanında fazla miktarda tekli doymamış yağ asitleri (Zeytinyağı, fıstık, somon, avokado gibi besinlerde bulunmaktadır) olanların beyninde dikkatten sorumlu bölgenin daha büyük olduğu ortaya çıktı. Bu bölgeyle genel zeka arasında ilişki olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, bağlantının altında yatan şeyin ne olduğu konusunda henüz net bir bilgiye sahip değiller. Bunun yapılacak yeni araştırmalarda ortaya çıkması bekleniyor.

Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan araştırmada, zeytinyağı, fıstık, somon ve avokado gibi besinlerde bulunan tekli doymamış yağ asitlerinin genel zekayla ilişkili olduğu ve bunun tekli doymamış yağ asitleriyle beynin dikkat ağı arasındaki ilişkiden kaynaklandığı bulundu.

Urbana’daki Carle Vakfı Hastanesi’ndeki 99 sağlıklı yaşlı yetişkinle yapılan araştırmada, kan örneklerinde bulunan yağ asidi besin maddeleri, beyin ağlarının verimliliğini ölçen fonksiyonel MRI verileri ve genel zeka testi sonuçları karşılaştırıldı. NeuroImage gazetesinde yayınlanan çalışma hakkında konuşan psikoloji profesörü Aron Barbey, “Hedefimiz, bilişsel performansı desteklemek için beslenmenin nasıl kullanılabileceğini ve beslenmenin insan beyninin işlevsel düzenini nasıl etkileyebileceğini incelemekti. Bu önemli çünkü bilişsel performansı artırmada etkili beslenme çözümleri geliştirmek istiyorsak, bu besinlerin beynin işlevini nasıl etkilediğini anlamamız gerekir” dedi.

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Marta Zamroziewicz de, araştırmada genel zekanın temelini oluşturan yağ asitleri ve beyin ağları arasındaki ilişkiyi incelediklerini belirtti.

Akdeniz diyetinden yol çıktılar

Araştırmacılar, tekli doğmamış yağ asitlerinin zengin olduğu Akdeniz diyetinin zeka üzerindeki olumlu etkilerini gösteren çalışmalardan ilham aldılar. Katılımcıların kanlarındaki besinleri incelediklerinde yağ asitlerinin iki grup halinde kümelendiğini gördüler: Doymuş yağ asitleri ve tekli doymamış yağ asitleri.

Dikkat gerektiren görevler ve günlük problem çözmede önemli rol oynayan beynin arka dikkat ağı bölgesiyle genel zeka arasında ilişki olduğunu gören araştırmacılar, kanlarında yüksek oranda tekli doymamış yağ asiti olan insanlarda bu bölgenin daha büyük olduğunu gözlemlediler. Genel zekayla birlikte ele alındığında, bu bulguların kanda bulunan yüksek düzeydeki tekli yağ asitlerinin idrak yeteneğini etkilediği sonucuna ulaştılar.

Barbey, bulgularının tekli doymamış yağ asitleriyle beynin dikkatten sorumlu bölgesi arasında bir ilişki olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, “Bu bulguların beslenmenin idrak ve zekayı nasıl etkilediğine ilişkin yeni araştırmalara rehberlik etmesini umuyoruz. Sonraki adım, uzun süreli tekli doymamış yağ asitleri alımının zekayı etkileyip etkilemediğiyle ilgili olacaktır. Böyle bir çalışmaya öncülük etmek bizim için çok heyecan verici” diye konuştu.
Kaynak: Sciencedaily.com


Yazar Hakkında

Nuray Tarhan

Medikal Akademi Yayın Koordinatörü

hayatimiziyiliksaglik.com Genel Yayın Yönetmeni (Kasım 2016-Haziran 2017) Leo PR Medya Direktörü (Nisan 2015-Nisan 2016) Lobby İletişim Danışmanlığı Medya Grup Koordinatörü (May 2014-Şubat 2015) Türk Telekom Medya İlişkileri Müdürü (Kasım 2012-Şubat 2014) TTNET Medya İlişkileri Müdürü (Mart 2012-Kasım 2012) Capitol Ogilvy Medya Direktörü (Ekim 2010-Mart 2012) Global Tanıtım ve Halkla İlişkiler Medya Grup Direktörü (2008-2010) Vatan Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı (2005-2006) Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü (2001-2004) Yeni Yüzyıl Ekonomi Muhabiri-Ekonomi Müdürü (1995-1999) Milliyet Ekonomi Muhabiri (1993-1995) Eğitim İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek lisans/1990-92 Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu/Gazetecilik ve Halkla İlişkiler/1984-88
 
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