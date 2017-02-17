Wellcare
Wellcare

4 ilde FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon

4 ilde FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Adana merkezli 4 ilde FETÖ’nün sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasın’nın (FETÖ/PDY) Adana sağlık yapılanmasına yönelik olarak bugün şafak vakti Adana merkezli Mersin, Adıyaman ve Tokat’ta operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak 14 adrese giren polisler 11 şahsı yakaladı. Polis 3 şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şahıslar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlıların yaklaşık 14 gün sorgulanması bekleniyor.

İlgili Aramalar: agrıyan dişi yakmak, kas erime hastalığı, sınır zeka belirtileri, vajinal kaşıntı kremi isimleri

Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla