7 kez ameliyat edildiğini iddia eden Salih Murat’a hiçbir zaman kanser tanısı konulmadı

Yanlışlıkla kanser teşhisi konularak 7 kere ameliyat edildiğini söyleyen Salih Murat adlı hastayla ilgili Balcalı Hastanesi’nden açıklama geldi. Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray, ‘kendilerinin böyle bir tanı koymadıklarını ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında da böyle bir tanıya rastlamadıkları’nı söyledi.



26 yaşındaki Salih Murat kendisine Adana’da 10 yıl önce kolon kanseri tanısı konulup 7 kez ameliyat edildiğini iddia etmesiyle gündeme gelmişti. Hastanın genel cerrahi servisinde tedavisini yapan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde görevli Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray, Murat’ın hem hastalığı, hem de ameliyat sayısı ile ilgili aktardığı bilgilerin gerçek olmadığını ortaya çıkardı.

‘HASTADA KANSER SAPTAMADIK’

2006’da kolon kanseri tanısı konulup 7 ayrı ameliyat geçirdiğini, fakat sonrasında ‘Chron hastalığı’ saptanmasıyla, iyileştiğini öne süren Salih Murat’ın iddialarına karşı Eray: “Salih Murat bize dış merkezden karın cerrahisi geçirmiş, bağırsaklarıyla ilgili sorun, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle geldi. Bağırsak tıkanıklığıyla ilgili bir süre takip ettik. Geçmeyince operasyona aldık. Karnını açtığımızda bağırsakların bir kısmıyla ilgili ameliyat geçirdiği, bağırsakların yapıştığını, tıkandığını saptadık. Hastada herhangi bir kanser görüntüsü yoktu” açıklamasını yaptı.

Balcalı Hastanesi’nde 2016’da ‘hastanın geçirdiği ameliyat sırasında ince bağırsağından çıkan parçanın incelendiğini ve bu parçadaki patolojik incelemede Chron hastalığı bulgusuna rastlandığını’ söyleyen Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray, bunun üzerine ‘gerekli tedavinin gastroenteroloji kliniği tarafından yapıldığını’ vurguladı.

‘7 DEĞİL 4 KEZ AMELİYAT OLDU’

Salih Murat’ın geçirdiği ameliyat sayısını da yanlış söylediğini belirten Eray, hastanın kemoterapi tedavisini de görmediğini şu sözlerle anlattı: “Kliniğimizde bir hocamız Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hastanın 10 yıllık taramasını yaptırdı. ‘Acaba kemoterapi almış diye’ baktırdı. Herhangi bir kemoterapi yok. Biz de zaten hiç kanser düşünmedik bu hastayla ilgili. Fakat kendisi, ‘Bana böyle şeyler söylendi’ dediği için bu araştırmayı yaptık. Biz hastamızda kanser düşünmedik, kanser saptamadık. Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde de toplam 7 değil 4 kez ameliyat olduğu görülüyor.”

