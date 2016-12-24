Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni
Medikal Akademi
24 Aralık, 2016 | Kategori: Sağlık Gündemi
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanı Ecz. Nihan Burul Bozkurt’un katılımıyla Erzurum’da gerçekleştirildi. Törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Mehmet Emin Beyaz, Erzurum Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Hakan Özcan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.
Toplantıda konuşan Dr. Hakkı Gürsöz, fakülteye yeni başlayan öğrencilere endüstri eczacılığına yönelmelerini önerdi; “ Biz serbest eczacılarımızın da rollerini yeniden derleyeceğiz. Eczacı ilacı raftan alıp hastaya ulaştıran kişi olmamalı. Eczacılarımız ilaç danışmanlığı ve mezuniyet sonrası belli alanlarda desteklenmesi suretiyle “sağlık danışmanlığı” rolü de üstlenebilir. Ayrıca bizim mutlaka akademiden bilgi ile desteklenmemiz gerekiyor. Araştırma ve geliştirme konusuna gereken önemi vermek gerekiyor” dedi. Öğrencilere beyaz önlüklerini giydiren Gürsöz, törenin ardından ilaç ve eczacılık ile ilgili konferans verdi.
24,000 BeğenenBeğen
12,949 TakipçiTakip Et