AVM için revir zorunluluğunda son gün 26 Şubat

Alışveriş merkezlerine acil tıbbi müdahale ünitesi zorunlu.

Henüz bir reviri olmayan alışveriş merkezleri için son gün 26 Şubat.

Medline Operasyon Müdürü Özgür Özalp yönetmeliğin, “Yaralanan ya da hastalanan kişinin hızlıca sağlık ünitesine ulaşması, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra da hızlıca ambulansa ulaşabilecek şekilde kurgunun sağlanmış olması gerekir” dediğini söyledi.

AVM’lerdeki revirin en az 20 metrekare olması ve acil durumlarda müdahale için belirlenen asgari ekipmanı bulundurması gerekiyor.

Yönetmeliğe göre, satış alanı 20 bin ile 50 bin metrekare arasındaki AVM’lerde 2 acil tıp teknisyeni, 50 bin ile 100 bin metrekare arasındaki AVM’lerde bir paramedik ve bir acil tıp teknisyeni, 100 bin metrekare ve üzeri AVM’lerde ise bir doktor ve bir acil tıp teknisyeni bulunması şart.

AVM’lerde her zaman tıbbi desteğe ihtiyaç olabileceğini belirten Trump AVM İşletme Müdürü Volkan Demir, “Zaten revir hizmeti veriyorduk, yönetmeliğe göre şartlarımızı geliştirdik ve hizmetimize bu şekilde devam ediyoruz” dedi.

Alışveriş merkezlerinde en sık basit yaralanmalar ve tansiyon problemleri yaşandığını belirten Medline Operasyon Müdürü Özgür Özalp da, “Küçük yaralanmalar, yemek katlarındaki boğulma tarzı boğazına bir şey kaçma, tansiyon yükselmesi, ateş, solunum yolu rahatsızlıkları görülebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.