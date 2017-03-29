Cep telefonundan sperm testi!

Acaba bir gün evde gebelik testi yapar gibi, sperm analizi yapmak da mümkün olacak mı? Bu konu üzerinde çalışan araştırmacıların geliştirdikleri bir cihaz sayesinde hızlı ve kolay sperm analizi yapmak mümkün; üstelik bu cihaz cep telefonuna takılabiliyor ve maliyeti 5 dolar civarında. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen’in verdiği bilgiye göre, henüz gelişme aşamasında olan bu cihaz, çalışmalar sonuçlandığında binlerce dolar maliyeti olan bilgisayar destekli sperm analiz cihazlarının yerini alabilecek.

Cihaz, büyütme için optik bir teçhizat ve sperm örneğini toplamak için de tek kullanımlık mikroçip kullanıyor. Manüel fokuslama gerektirmeyen iki lens ve ucuz bir batarya yoluyla, sperm örneği akıllı telefonun kamerasının üzerine kaydırılıyor.

Peki sperm sayımı ? Tabi ki bunun için bir uygulama var. Örneğin, içeri verilmesinden sonra, uygulama fotoğrafını alıyor. Bir video oluşturarak beş saniyeden de kısa bir süre içinde sonuçları rapor ediyor. Test sonuçları telefon hafızasında depolandığı için, ilerleyen zamanda sperm kalitenizi izleyebiliyorsunuz. Üstelik kullanıcıların deneyimli ya da bilimsel altyapıya sahip olmalarına gerek yok.

Bundan sonra sperm analizi yapmak, evde gebelik testi yapmak kadar kolay olacak.

Op. Dr. Betül Görgen, bu cihaz sayesinde erkeklerin strese girmeden ve çekinmeden evde kendi testlerini yapabileceklerini belirtiyor.

Ayrıca bu cihaz vasectomi yaptıran (erkek üreme kanallarının ameliyatla devre dışı bırakılması) erkekler için de çok faydalı olup onları işlemden sonra belli aralarla sperm analizi yaptırıp üroloğa gitme derdinden kurtaracak.

Buluşu yapanlar bu aletin iki yıl içinde FDA onayı alacağını umut ediyorlar.