Deniz bakterisiyle tedavi edilen Prostat kanseri hastalarından olumlu sonuçlar

Avrupa genelinde erken evre prostat kanserinde denenen yeni bir tedavi yönteminin olumlu sonuçlar verdiği bildirildi. Lazer ve deniz bakterilerinden elde edilen ilaçların kullanıldığı tedaviyle tümorler, ciddi yan etkilere yol açmadan yok ediliyor. “Lancet Oncology” adlı tıp dergisinde yer alan makaleye göre, yeni tedavi farklı Avrupa ülkelerinde toplam 413 hastada denendi. Bu hastaların yarıya yakınında kanserli hücreler tamamen ortadan kalktı. Prostat kanseri ameliyatı ve radyoterapi genellikle ömür boyu iktidarsızlık ve idrar tutamama gibi yan etkilerle sonuçlanıyor.

Tedavi gören 10 hastadan dokuzunda ereksiyon, beşte birinde de idrar tutamama sorunu görülüyor. Bu nedenle erken evre prostat kanseri olan birçok hasta, hastalık ilerleyinceye kadar tedavilerini erteliyor. Londra’daki UCL üniversitesinde yeni yöntemi deneyen Prof. Mark Emberton, “Bu her şeyi değiştiriyor” dedi.

Bakteri lazer ışınıyla zehre dönüşüyor

Yeni tedavide kullanılan ilaç, derin deniz yataklarında üreyen ve ışığa maruz kalınca zehre dönüşen bir bakteriden elde ediliyor. Tedavi kapsamında, anüsle testis arasındaki bölümden kanserli prostat bezine 10 fiberoptik lazer çubuğu sokuluyor. Lazer ışınıyla etkinleştirilen ilaç, kanseri öldürüyor ve sağlıklı prostata dokunulmuyor. Toplam 47 hastanede denenen yöntemle hastaların yüzde 47’sinde hastalık belirtileri ortadan kalktı.

Bu tedavinin uygulanmadığı hastaların yüzde 30’unda prostat alınırken, yeni yöntemde bu oran yüzde altıya düştü. Yeni tedavinin ardından, üç ay içinde hastaların cinsel hayatları normale döndü, idrar sorunları ortadan kalktı. Genellikle ameliyattan bir gün sonra taburcu edilen hastalardan hiçbirinde tedaviden iki yıl sonra herhangi bir komplikasyon görülmedi.Kaynak:BBC